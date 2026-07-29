Se cumplen tres años del programa de transformación ecológica "China Hermosa"

En los últimos tres años, el medio ambiente de China ha experimentado una mejora visible: desde un aire y un agua más limpios hasta la ampliación de los espacios verdes. Desde que se puso en marcha la iniciativa "China Hermosa" en 2024, el enfoque ha pasado del control de la contaminación a unos objetivos más amplios de desarrollo ecológico y sostenible.

Desde que el país publicó en 2024 las directrices para promover de forma integral el desarrollo de una "China Hermosa", la conservación ecológica ha ido más allá del control de la contaminación para centrarse en la mejora de la calidad medioambiental general y el fomento de un desarrollo más ecológico.

La calidad del aire ha mejorado de forma constante, con un menor número de días de contaminación grave en todo el país. La calidad de las aguas superficiales se encuentra ahora en su mejor nivel registrado, y los proyectos de restauración a gran escala han ampliado los bosques, los humedales y las praderas en todo el país.

El desarrollo verde se ha convertido en un motor clave del crecimiento. China lidera el mundo en capacidad de energía renovable, mientras que los vehículos de nueva energía, la fabricación limpia y las industrias con bajas emisiones de carbono desempeñan un papel cada vez más importante en la economía.

La iniciativa "China Hermosa" también acerca los beneficios ecológicos a la vida cotidiana de las personas, a través de parques, zonas ribereñas, ríos restaurados, parques nacionales y comunidades más verdes.

Ahora, en su tercer año, la iniciativa "China Hermosa" está pasando de abordar la contaminación a construir ecosistemas más saludables y lograr un equilibrio más sostenible entre el desarrollo y el medio ambiente.