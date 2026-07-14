El compromiso de Xi con el pueblo: "Si China puede lograrlo, otros países en desarrollo también pueden"

El presidente chino, Xi Jinping —quien también ocupa los cargos de secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) y presidente de la Comisión Militar Central—, ha formulado numerosas propuestas y declaraciones importantes sobre la modernización, un objetivo que ha sido durante mucho tiempo una aspiración del pueblo chino y una meta compartida por los pueblos de todo el mundo.

"Si China puede lograrlo, otros países en desarrollo también pueden hacerlo", afirmó Xi en su discurso durante la primera sesión de la 19.ª Cumbre del G20, celebrada en noviembre de 2024.

China mantiene una firme determinación de impulsar la modernización al estilo chino y posee la amplitud de miras necesaria para compartir oportunidades de desarrollo con el mundo mediante una apertura de alto nivel, señaló Xi durante su reunión con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en abril de 2026. China inyectará confianza e impulso al crecimiento económico mundial a través de su propio desarrollo, añadió.

Basadas profundamente en la exitosa experiencia de China en la búsqueda de su propia modernización, las ideas y declaraciones de Xi demuestran la apertura e inclusividad del país, así como su gran sentido de responsabilidad y su compromiso de colaborar con naciones de todo el mundo para promover la modernización y construir una comunidad de futuro compartido para la humanidad.

La modernización al estilo chino es una modernización orientada a la prosperidad común para todos.

Bajo el liderazgo de Xi, China ha convertido sistemáticamente las aspiraciones del pueblo de disfrutar de una vida mejor en el punto de partida y el objetivo último de la modernización china, avanzando de manera constante hacia la prosperidad común.

El proyecto del XV Plan Quinquenal de China (2026-2030) para el desarrollo económico y social nacional se adhiere a una filosofía de desarrollo centrada en las personas y al objetivo de alcanzar la prosperidad común. El documento establece disposiciones estratégicas para fortalecer el bienestar social, mejorar las condiciones de vida de la población e impulsar la prosperidad común.

Este documento traza una hoja de ruta para el desarrollo económico y social de China durante los próximos cinco años, al tiempo que presenta al mundo una "lista de oportunidades".

Guiada por la visión de construir una comunidad de futuro compartido para la humanidad, China ha buscado alinear los intereses del pueblo chino con los intereses comunes de todos los pueblos del mundo y contribuir a los esfuerzos de modernización de otros países a través de su propia modernización.

"La modernización es un derecho inalienable de todos los países", declaró Xi en su discurso durante la ceremonia de inauguración de la Cumbre del Foro de Cooperación China-África (FOCAC) de 2024. En los últimos años, China y África han colaborado para impulsar conjuntamente una modernización justa, equitativa, abierta y de beneficio mutuo; una modernización centrada en las personas, caracterizada por la diversidad y la inclusión, y respetuosa con el medio ambiente, sustentada además en la paz y la seguridad.

Desde el 1 de mayo de 2026, China aplica plenamente un régimen de arancel cero a los productos procedentes de 53 países africanos que mantienen relaciones diplomáticas con el país, al tiempo que amplía el acceso al mercado para las exportaciones africanas mediante medidas como la mejora de los «canales verdes».

China y los países de Asia Central han forjado el «Espíritu China-Asia Central», basado en el respeto, la confianza y el beneficio mutuos, así como en la asistencia recíproca para la búsqueda conjunta de la modernización a través de un desarrollo de alta calidad.

Proyectos de cooperación —tales como el ferrocarril China-Kirguistán-Uzbekistán, la carretera China-Tayikistán, el Parque de Demostración de Ciencia y Tecnología Agrícola Moderna China-Uzbekistán y los Talleres Luban— están superando barreras geográficas y tecnológicas para liberar un nuevo potencial de desarrollo regional.

China y los países de América Latina han llevado a cabo intercambios profundos sobre experiencias de gobernanza, han implementado conjuntamente numerosos proyectos de bienestar social de escala "pequeña pero excelente" y han ampliado la cooperación en sectores emergentes.

Mediante iniciativas como becas gubernamentales y programas de capacitación en tecnologías para la reducción de la pobreza, China ha contribuido a sentar bases sólidas para un desarrollo compartido.

Asimismo, China ha establecido "cinco marcos de cooperación" con los países árabes y seis plataformas de cooperación con los países insulares del Pacífico.

Ha otorgado un trato de arancel cero que abarca el 100% de las líneas arancelarias a todos los países menos adelantados que mantienen relaciones diplomáticas con China.

El pueblo chino desea una vida mejor tanto para los habitantes de otros países como para sí mismo, afirmó Xi en su discurso de Año Nuevo de 2017.

Las cuatro iniciativas globales propuestas por Xi —la Iniciativa para el Desarrollo Global (IDG), la Iniciativa para la Seguridad Global (ISG), la Iniciativa para la Civilización Global (ICG) y la Iniciativa para la Gobernanza Global (IGG)— han señalado el rumbo para impulsar la modernización de todos los países, caracterizada por el desarrollo pacífico, la cooperación mutuamente beneficiosa y la prosperidad común.

La IDG ha contribuido a forjar consensos sobre el avance del desarrollo global y el fomento de nuevos motores de crecimiento. La ISG aboga por resolver las disputas mediante el diálogo y la consulta para crear un entorno estable propicio para el desarrollo. La ICG promueve el aprendizaje mutuo entre civilizaciones y alienta diversas vías hacia la modernización. La IGG busca perfeccionar los sistemas de gobernanza global para que los habitantes de todos los países puedan disfrutar de una mayor sensación de plenitud, felicidad y seguridad.

En conjunto, estas iniciativas han aportado mayor certidumbre a un mundo que enfrenta desafíos crecientes y han impulsado con mayor fuerza el progreso humano, respondiendo a la aspiración compartida de países, pueblos e individuos de alcanzar una vida mejor.

En noviembre de 2024, Xi asistió a la inauguración del puerto de Chancay, un proyecto emblemático de la cooperación en el marco de la Franja y la Ruta entre China y Perú. Hoy en día, este moderno puerto se está convirtiendo en un nuevo centro neurálgico en la costa del Pacífico de América del Sur.

En la primavera de 2025, Xi y los líderes camboyanos debatieron planes para ampliar la cooperación entre China y Camboya. Se espera que proyectos de cooperación como el Corredor de Desarrollo Industrial, el Corredor de Arroz y Peces y el proyecto de gestión integrada de recursos hídricos Funan Techo beneficien a la población de ambos países. En octubre de 2025, el tramo serbio del ferrocarril Hungría-Serbia, construido por China, entró en pleno funcionamiento, reforzando aún más la conectividad de Serbia con los países y regiones vecinos.

En mayo de 2026, se lanzó en Beijing la Asociación Global para el Alivio de la Pobreza y el Desarrollo (GPPAD, por sus siglas en inglés). Esta asociación, impulsada conjuntamente por China, otros 53 países y nueve organizaciones internacionales, tiene como objetivo promover la construcción de una comunidad de futuro compartido para la humanidad —libre de pobreza y que busque el desarrollo común mediante esfuerzos conjuntos—, inyectando así un nuevo impulso a la reducción de la pobreza a nivel mundial.

Al igual que los arroyos que fluyen hacia el mar y las estrellas que iluminan el firmamento, las iniciativas de China están echando raíces en todo el mundo, mientras las historias de modernización de diversos países convergen para crear una visión más amplia de la modernización global.

"En todo momento, nuestros corazones deben estar con el pueblo, nuestra labor debe realizarse por el pueblo y debemos esforzarnos al máximo por mejorar el bienestar de toda la población", afirmó Xi en su discurso durante la recepción conmemorativa del 80.º aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y en la Guerra Mundial Antifascista, celebrada el 3 de septiembre de 2025.

China seguirá colaborando con países de todo el mundo en la senda hacia la modernización, de modo que los diversos esfuerzos modernizadores puedan converger en una fuerza poderosa que impulse la prosperidad y el progreso global.