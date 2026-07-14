Ciento cinco años de avances logrados por una gran causa, forjando un camino hacia el futuro para iniciar una nueva expedición

El 1 de julio, se celebró solemnemente en Beijing el gran acto conmemorativo del 105.º aniversario de la fundación del Partido Comunista de China (PCCh). El secretario general del Comité Central del PCCh y presidente de la nación, Xi Jinping, pronunció un importante discurso en el que repasó de manera integral la gloriosa trayectoria recorrida por el PCCh uniendo y liderando al pueblo chino, esclareció profundamente la misión y la responsabilidad del PCCh en la nueva era y la nueva expedición, y también presentó al mundo la propuesta y la sabiduría de China.

I. Manteniéndose inquebrantablemente fiel a sus aspiración original,el gran partido centenario está en la flor de la vida

El Partido Comunista de China siempre se ha mantenido firmemente fiel a su aspiración inicial y a su misión de buscar la felicidad para el pueblo chino y la revitalización de la nación china. A lo largo de estos 105 años, el PCCh ha unido y liderado al pueblo chino en un esfuerzo incansable y, a través de una larga y ardua lucha en la revolución, la construcción y la reforma, logró la independencia nacional y la liberación del pueblo, abrió con éxito el camino de la modernización al estilo chino, y creó los dos milagros de un rápido desarrollo económico y una estabilidad social a largo plazo, pocas veces vistos en el mundo. Con ello, ha escrito la epopeya más majestuosa en los miles de años de historia de la nación china, transformando radicalmente el futuro y el destino del pueblo chino.

Durante estos 105 años, el PCCh ha perseguido con determinación la verdad, ha mantenido un profundo arraigo en el pueblo, ha asumido con valentía su misión histórica, se ha adaptado a la corriente del desarrollo, ha tenido el valor y la destreza para luchar, y ha prestado gran atención a su propio fortalecimiento. Estas excelentes cualidades constituyen la clave de los grandes logros alcanzados por el PCCh, e inspiran a generaciones de comunistas chinos a no olvidar su aspiración inicial y a forjar su camino hacia adelante. Bajo la dirección del PCCh, el pueblo chino ha pasado de una situación de pobreza y atraso a convertirse en la segunda economía mundial, y la nación china ha dado la bienvenida a un gran salto: de ponerse en pie y enriquecerse a fortalecerse. Desde el inicio de la nueva era, el PCCh ha logrado continuos avances innovadores tanto en la teoría como en la práctica, completando con éxito las tareas históricas de la erradicación de la pobreza y de la construcción integral de una sociedad modestamente acomodada. Hoy en día, China ha iniciado una nueva etapa en la construcción integral de un país socialista moderno. Con el inicio del XV Plan Quinquenal, el desarrollo de alta calidad y la estrategia de desarrollo impulsado por la innovación avanzan de manera sostenida, reflejando la vigorosa vitalidad y el dinamismo de la causa del socialismo con peculiaridades chinas bajo el liderazgo de este gran partido centenario.

II. Con la mirada puesta en el mundo entero, la solución china aportaun impulso positivo al mundo

El Partido Comunista de China aspira a buscar la felicidad para el pueblo chino y la revitalización de la nación china, así como promover el progreso para la humanidad y la gran armonía mundial. La modernización al estilo chino ha creado una nueva forma de civilización humana y ha ampliado las vías para que los países en desarrollo avancen hacia la modernización. China siempre tiene presente al mundo entero y comparte sus frutos de desarrollo a escala global. En la actualidad, sectores como la manufactura de alta gama, la economía digital, la inteligencia artificial y los vehículos de nueva energía experimentan un rápido desarrollo en China, y las nuevas fuerzas productivas de calidad se mejoran y actualizan continuamente.Asimismo las exportaciones de los «tres nuevos productos» se han convertido en la nueva marca del «diseñado y fabricado con inteligencia en China», ofreciendo oportunidades de mercado y espacios de cooperación más amplios para diversos países del mundo, incluida España.

Como el partido gobernante más grande del mundo y con una gran influencia global, el PCCh se adhiere a una política exterior independiente y de paz, y está comprometido con la construcción de una comunidad de futuro compartido para la humanidad, así como con el fomento de un nuevo tipo de relaciones internacionales. China siempre enarbola la bandera del multilateralismo, actuando como un constructor de la paz mundial, impulsora del desarrollo global y defensora del orden internacional. Defiende firmemente el sistema internacional centrado en las Naciones Unidas y el orden internacional basado en el derecho internacional, oponiéndose al de la unilateralidad, la hegemonía y la confrontación de bloques. Asimismo, ha propuesto sucesivamente la Iniciativa para el Desarrollo Global, la Iniciativa para la Seguridad Global, la Iniciativa para la Civilización Global y la Iniciativa para la Gobernanza Global, aportando la sabiduría, la solución y la capacidad de China para resolver los grandes problemas de la humanidad, inyectando una valiosa certidumbre y un impuslo positivo a un mundo marcado por la turbulencia y la transformación. Estas iniciativas han recibido una amplia acogida y una respuesta positiva de la comunidad internacional.

III. De cara al futuro: trabajar de la mano para escribir conjuntamente un nuevo capítulo

El presidente Xi Jinping señaló que el Partido Comunista de China siempre se sitúa en el lado correcto de la historia y en el lado del progreso de la civilización humana, y que, mediante un esfuerzo incesante, ha transformado profundamente el rumbo y el panorama del desarrollo mundial. En la nueva expediciónde la construcción integral de un país socialista moderno, el PCCh avanzará hombro con hombro con todas las fuerzas progresistas del mundo, trabajará de la mano para construir una comunidad de futuro compartido para la humanidad, realizará nuevas y mayores contribuciones a la noble causa de la paz y el desarrollo de la humanidad y creará conjuntamente un futuro aún más hermoso para el ser humano.

En esta nueva era y nueva expedición, el PCCh está dispuesto a fortalecer, sobre la base del respeto mutuo y la igualdad de trato, el diálogo, los intercambios y el aprendizaje mutuo con los partidos políticos de diversos países, incluida España, promoviendo un mayor entendimiento y amistad entre los pueblos, con el fin de salvaguardar y promover conjuntamente la paz y el desarrollo mundiales.