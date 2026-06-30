Trenes de carga China-Europa consolidan la prosperidad común mediante la conectividad euroasiática

Un tren de carga China-Europa emprendió esta semana su viaje hacia Rusia desde la estación central de Tuanjiecun, en Chongqing, cargado con 182 vehículos fabricados en esta municipalidad del suroeste chino.

En 2026 se cumplen diez años de la creación de la marca unificada de los trenes de carga entre China y Europa. Desde su lanzamiento oficial en junio de 2016, cuando los primeros servicios partieron simultáneamente de ocho ciudades chinas, entre ellas Chongqing, Chengdu, Zhengzhou, Wuhan e Yiwu, esta red ferroviaria se ha convertido en uno de los principales corredores de conectividad a lo largo y ancho de Eurasia.

Durante la última década, el número anual de trenes pasó de 1.702 en 2016 a 20.022 en 2025, multiplicándose por más de diez. Desde 2020, el volumen anual se ha mantenido por encima de los 10.000 convoyes, mientras que este año la cifra acumulada, hasta el 10 de junio, ya superó los 10.000 viajes y un millón de TEU (unidades equivalentes a 20 pies), marcando un nuevo récord para igual período.

Chongqing es un importante centro de la industria de vehículos de China. En el pasado, los automóviles producidos en la municipalidad debían recorrer el río Yangtse hasta los puertos del este de China para luego embarcarse hacia los mercados internacionales, lo que suponía largos tiempos de tránsito y elevados costos logísticos.

Gracias a los trenes China-Europa, las mercancías pueden llegar al interior del continente europeo en aproximadamente dos semanas.

"El servicio ferroviario ofrece prioridad en la formación de trenes, garantía de espacio y una logística más eficiente para los vehículos de nueva energía, reduciendo significativamente los costos y los tiempos de transporte", explicó Yu Qinghua, director general de mercados exteriores de Deepal, una marca de vehículos eléctricos del fabricante chino Changan Automobile.

Solo en el primer trimestre de este año, los pedidos internacionales de la empresa alcanzaron las 13.500 unidades, marcando un aumento interanual del 85,4 por ciento. En 2025, la marca logró superar por primera vez las 10.000 ventas en el mercado europeo.

Antes de la unificación de la marca, las distintas rutas ferroviarias operaban de manera relativamente independiente.

"Cada ciudad negociaba por separado los tramos internacionales, las tarifas y los procedimientos aduaneros", recordó Gao Dong, subdirector general de la compañía Yuxinou (Chongqing) Supply Chain Management.

Según Gao, la creación de una marca única significó mucho más que una nueva identidad visual. La verdadera transformación fue la coordinación entre regiones, lo que permitió concentrar esfuerzos en mejorar la seguridad, la puntualidad, la eficiencia operativa y la calidad de los servicios.

La creciente estabilidad de la red también ha atraído inversiones internacionales. Diversas empresas multinacionales han establecido centros de distribución en Chongqing, impulsando nuevos modelos de negocio como el comercio electrónico transfronterizo, la importación de productos farmacéuticos y los servicios internacionales de paquetería.

La expansión de los trenes China-Europa no se refleja únicamente en el número de convoyes.

En sus primeros años, la mayoría de las mercancías transportadas consistían en productos electrónicos, como teléfonos móviles y computadoras. Actualmente, la oferta incluye más de 50.000 tipos de productos pertenecientes a 53 categorías, desde prendas de vestir, automóviles y sus piezas hasta cereales, vino, café y madera.

En 2025, el valor total de las mercancías transportadas alcanzó los 67.700 millones de dólares.

Los trenes se han convertido en una vía rápida para la exportación de productos manufacturados chinos y, al mismo tiempo, en un importante canal de entrada para productos agrícolas, materias primas químicas y bienes de consumo procedentes de Europa.

Otro indicador de madurez es el equilibrio creciente entre los flujos de ida y vuelta. Hasta mayo de 2026, la red había mantenido durante 45 meses consecutivos una tasa de ocupación del 100 por ciento en contenedores cargados, mientras que la proporción entre trenes de retorno y salida ya supera el 85 por ciento.

Actualmente, un total de 129 urbes chinas cuentan con servicios de trenes de carga China-Europa, que llegan a 236 ciudades de 26 países europeos, formando una red logística que cubre prácticamente toda Eurasia.

Además, la red continúa ampliando sus funciones para adaptarse a las nuevas dinámicas del comercio internacional.

El 18 de junio, un tren cargado con mercancías de comercio electrónico, incluidos productos para el hogar, partió desde Zengcheng, en Guangzhou, con destino a Europa. Desde el lanzamiento de esta ruta hace un año, se han transportado cerca de 10.000 TEU de mercancías vinculadas al comercio electrónico transfronterizo.

La Gran Área de la Bahía Guangdong-Hong Kong-Macao, uno de los principales centros manufactureros del mundo, concentra industrias líderes en electrodomésticos, confecciones, muebles y otros sectores altamente demandados en plataformas digitales.

"Cada vez más productos que se vuelven virales en las transmisiones en vivo son cargados a estos trenes para llegar a los consumidores", comentó Zhang Junmei, responsable de asuntos aduaneros de una empresa logística de Shenzhen.

Diez años después de la creación de su marca unificada, los trenes China-Europa han dejado de ser simplemente una alternativa de transporte ferroviario. Hoy acercan mercados, industrias y personas, impulsando tanto la conectividad comercial como los intercambios culturales a lo largo del vasto corredor euroasiático