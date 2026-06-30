El primer ministro chino asiste a un simposio con representantes empresariales en el foro Davos de Verano en el noreste de China

El primer ministro chino, Li Qiang, asistió hoy miércoles a un simposio para representantes empresariales internacionales en la XVII Reunión Anual de Nuevos Campeones, también conocida como el Davos de Verano, en la ciudad de Dalian, en la provincia de Liaoning, noreste de China.

Alrededor de 150 representantes empresariales de más de 30 países y regiones asistieron al simposio.

Después de escuchar las intervenciones de los representantes, Li señaló que la apertura y la cooperación son una tendencia irreversible de los tiempos y una necesidad inherente para que los países expandan el desarrollo.

Sin importar cómo cambie el entorno externo, China continuará siguiendo la tendencia histórica de apertura y cooperación, participará profundamente en el comercio y la inversión internacionales, y promoverá la interconectividad e integración del mercado chino con el mercado internacional, afirmó Li.

China ha estado compartiendo su mercado nacional con el resto del mundo, y está dispuesta a importar más productos de calidad de todos los países y a promover un desarrollo comercial equilibrado, expresó.

La competitividad industrial de China no está sustentada por subsidios, sino que se deriva de las ventajas integrales formadas por su sistema industrial completo, su mercado de gran tamaño y un sano ecosistema de innovación, así como de los esfuerzos a largo plazo e incansables de las empresas, dijo Li, quien añadió que los subsidios industriales del país cumplen estrictamente con las reglas de la OMC.

Li señaló que la actualización del mercado, la manufactura y la infraestructura de China crearán más espacio de crecimiento, un ecosistema industrial más eficiente y mejores condiciones generales, ofreciendo numerosas oportunidades de inversión.

El Gobierno chino hará todo lo posible para proporcionar servicios de calidad para las empresas globales, expandir la apertura del sector de servicios y otorgar plenamente el trato nacional a las empresas con inversión extranjera, afirmó Li.

Los representantes empresariales señalaron en el simposio que en medio de las incertidumbres económicas globales, China es un socio confiable y duradero con logros notables en la transición verde, la innovación tecnológica y otros campos.

Expresaron su optimismo sobre las perspectivas de desarrollo de China y su compromiso de expandir la inversión en China y compartir las oportunidades del desarrollo de alta calidad del país.