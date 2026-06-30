Del 23 al 25 de junio se celebró el Foro de Verano de Davos en la ciudad de Dalian, ubicada en la provincia china de Liaoning. En un contexto de tensiones geopolíticas, incertidumbre económica y rápidos cambios tecnológicos, más de 1.700 representantes de más de 90 países y regiones se reunieron para debatir cómo la innovación puede cerrar la brecha tecnológica, superar las barreras comerciales y traducirse en productividad real. Este fue otro ejemplo de cómo la "China innovadora" compartió su visión con el mundo.

China posee un mercado inmenso y numerosos escenarios de aplicación, lo que proporciona un vasto campo de pruebas para la implementación de tecnologías innovadoras; cuenta con un sistema de fabricación completo y sólidas capacidades de ingeniería, lo que permite transformar rapidamente los avances tecnológicos en productos, líneas de producción y capacidades industriales; dispone de un ecosistema de innovación bien desarrollado, con talento de alta calidad, un ambiente empresarial dinámico, capital industrial en constante inversión y un creciente número de empresas tecnológicas. Todo ello contribuye al gran dinamismo del desarrollo innovador.

La innovación a gran escala se basa en el crecimiento estable de la economía china. En el primer trimestre de este año, la tasa de crecimiento económico de China se mantuvo en el 5% y, desde el segundo trimestre, ha mantenido una evolución favorable, con un aumento de los beneficios empresariales, un alza moderada de los precios y una mejora continua del nivel de vida de la población. A pesar de las múltiples crisis de escasez energética internacional y las graves interrupciones en las cadenas de suministro, la economía china, cuyo volumen supera los 140 billones de yuanes, ha logrado desarrollarse de forma constante, aportando una valiosa certidumbre a un mundo cada vez más incierto.

La mejora continua de las capacidades de innovación tecnológica es fundamental para la innovación a gran escala. El informe "Tecnologías Emergentes 2026", publicado durante el Foro de Davos, enumera las redes eléctricas interconectadas, los materiales de refrigeración pasiva por radiación y el descubrimiento de fármacos mediante simulación cuántica como tecnologías clave con mayor potencial para transformar el panorama industrial, influir en las políticas públicas y renovar la sociedad en los próximos cinco años. Desde la manufactura hasta la biomedicina, pasando por la seguridad alimentaria y la transición energética, la innovación tecnológica se ha convertido en un potente motor que impulsa la modernización industrial y el progreso social. Más importante aún, el desarrollo y la implementación a gran escala de estas tecnologías fomentarán un ecosistema industrial completo, ampliarán aún más el mercado y alentarán a la comunidad internacional a abordar los desafíos globales y resolver los problemas de desarrollo de manera más responsable.

La innovación a gran escala brindará nuevas oportunidades para la cooperación económica y comercial pragmática entre China y España. El XV Plan Quinquenal de China propone claramente la ampliación de la apertura de alto nivel y la creación de un nuevo marco de cooperación mutuamente beneficiosa, proporcionando una base política para la implementación de los logros de la innovación a gran escala en el mercado global. Desde la inteligencia artificial que impulsa diversas industrias hasta las tecnologías verdes y bajas en carbono que contribuyen al desarrollo sostenible, el vasto mercado chino, su completa cadena industrial y sus amplios escenarios de aplicación siempre han proporcionado un terreno fértil para la implementación de los avances de la innovación global, abriendo nuevas perspectivas para la cooperación económica y comercial entre China y España. En los últimos años, bajo la guía estratégica de los líderes de ambos países, las relaciones económicas y comerciales bilaterales se han profundizado. En los sectores de las energías limpias, los vehículos eléctricos, las baterías y el almacenamiento de energía, cada vez más empresas chinas invierten en España, impulsan activamente la ejecución de proyectos y participan en la cooperación de la cadena de suministro. Estamos dispuestos a seguir alentando a las empresas chinas a cooperar con las empresas españolas sobre la base de los principios de beneficio mutuo, ganancias compartidas y apertura, promoviendo el intercambio de factores de producción e impulsando el desarrollo económico y social local en España, con el objetivo de garantizar que los frutos de la cooperación económica y comercial pragmática entre China y España beneficien verdaderamente a los pueblos de ambos países.