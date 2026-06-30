El foro de Davos de Verano concluye en Dalian, destacando papel de China en su impulso de la innovación

El foro Davos de Verano 2026 concluyó hoy jueves en la ciudad nororiental china de Dalian, destacando que la innovación es más importante que nunca en una era de cambio tecnológico acelerado y creciente incertidumbre, con China desempeñando un papel clave.

El evento, también conocido como la XVII Reunión Anual de los Nuevos Campeones del Foro Económico Mundial (FEM), se realizó bajo el tema "Innovar a gran escala". Desarrollándose del 23 al 25 de junio, reunió a más de 1.700 participantes de más de 90 países y regiones para debatir sobre cómo aprovechar la innovación para crear mejores puestos de trabajo, fortalecer las economías y generar nuevas oportunidades de crecimiento.

En los auditorios y sesiones, las discusiones abarcaron desde inteligencia artificial y robótica humanoide hasta tecnología cuántica, biomedicina, manufactura avanzada e industrias ecológicas. Muchos de estos sectores también son áreas en las que China se ha convertido en un país innovador y en un socio cada vez más importante en cooperación internacional.

El desarrollo impulsado por la innovación es clave para la resiliencia económica a largo plazo de China y su crecimiento estable, señaló el miércoles el primer ministro chino, Li Qiang, al dirigirse a la sesión plenaria de apertura del foro.

"Para el desarrollo global, 'Oportunidad China 2.0' supone un mayor acceso a tecnologías avanzadas y una distribución más amplia de los beneficios del desarrollo", destacó Li, y agregó que la cooperación impulsada por la innovación es una elección inevitable para superar el dilema del crecimiento global.

"Mientras el panorama geopolítico se vuelve más fragmentado, las innovaciones siguen profundamente interconectadas", sostuvo Mirek Dusek, director gerente del FEM, en la ceremonia de clausura. "Lo que el mundo necesita ahora es arquitectura de inversión, marcos de políticas y cooperación internacional para implementarlos a gran velocidad y escala", agregó.

Dusek también anunció que el próximo Davos de Verano se celebrará en 2027 en Tianjin, ciudad portuaria del norte de China.

Establecido por el FEM en 2007, el evento se realiza anualmente en China, alternando entre las dos ciudades portuarias de Tianjin y Dalian.