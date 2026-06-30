La cuarta exposición de cadenas de suministro de China destaca la apertura y la cooperación global

La 4.º Exposición Internacional de la Cadena de Suministro de China (CISCE) se inauguró este lunes en la sede de Shunyi del Centro Internacional de Exposiciones de China en Beijing.

Bajo el lema "Conectando el mundo para un futuro compartido", la CISCE envía una clara señal del compromiso de China con la apertura y la colaboración internacional en medio de un entorno global complejo.

Como ejemplo de cooperación en la cadena de suministro, Yum China presentó oficialmente su último "sistema operativo de inteligencia artificial + robótica de cadena completa".

Zhang Lekai, vicepresidente de estrategia de la cadena de suministro de Yum China, comentó que estos logros innovadores son el resultado de la estrecha colaboración de Yum China con sus socios proveedores.

Esta es solo una acción representativa entre las 676 empresas e instituciones de 85 países, regiones y organizaciones internacionales que participan en la CISCE. La expo, con un récord del 36,5 por ciento de expositores extranjeros, se ha convertido en una gran plataforma para fortalecer la cooperación industrial y de la cadena de suministro a nivel global.

“Al incluir a los socios de la cadena upstream y downstream, el número total de entidades supera las 1.200 participantes”, señaló Ren Hongbin, presidente del Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional (CCPIT), durante la ceremonia de apertura.

La empresa Cargill presentó en la CISCE su proyecto de procesamiento de granos y aceites, de casi 500 millones de dólares, que se está construyendo en Nantong, provincia de Jiangsu.

“Nos posicionamos como un puente entre los agricultores y los mercados, a través de una cadena de suministro integrada que abarca la adquisición, el almacenamiento, el procesamiento y la distribución”, afirmó Liu Chang, vicepresidente de Cargill Investments, en un comunicado.

Junto a Cargill, hay gigantes agrícolas internacionales como China Oil and Foodstuffs Corp, McDonald's, Syngenta y Louis Dreyfus que lanzaron conjuntamente en esta cuarta edición de la CISCE una iniciativa para la construcción de resiliencia y seguridad en las cadenas de suministro agrícola y alimentaria globales. El nuevo plan tiene el objetivo de profundizar la cooperación internacional y la transformación e innovación tecnológicas para la mejor sostenibilidad de los sistemas alimentarios globales.

La farmecéutica AstraZeneca también participa en la CISCE por cuarto año consecutivo, demostrando su compromiso de largo plazo con China.

Lin Xiao, gerente general de AstraZeneca China, resaltó la necesidad de fortalecer toda su cadena de valor y promover un desarrollo verde, bajo en carbono y sostenible en la industria de la salud.

"China es un mercado clave en la estrategia global de AstraZeneca. Desde que anunciamos planes para invertir más de 100.000 millones de yuanes (14.8 mil millones de dólares) en China para 2030 a principios de este año, hasta participar activamente en el CISCE, seguimos tomando acciones concretas para cumplir nuestro compromiso con el desarrollo a largo plazo en China y crecer junto con el país", aseguró Lin.

Por su parte, GE Healthcare también destacó sus profundas raíces en China. Wang Yi, vicepresidente y gerente general de la cadena de suministro de GE Healthcare Gran China, comentó que la compañía ha construido un ecosistema de cadena de suministro resiliente con compras anuales que superan los 10.000 millones de yuanes, apoyando a más de mil proveedores y ayudando a desarrollar más de 160 empresas especializadas de alta tecnología en China.

Australia participa por primera vez como País Invitado de Honor en la CISCE.

Dominic Trindade, gerente general de la Comisión de Comercio e Inversión de Australia en la parte continental de China, Hong Kong y Taiwán, declaró que“en un entorno global cada vez más complejo, las cadenas de suministro eficientes y resilientes son imprescindibles para el crecimiento económico.“

“La CISCE ofrece una plataforma valiosa para que las empresas australianas y chinas se conecten y desarrollen asociaciones", agregó.

Ren también señaló que la expo de este año se enfoca en el desarrollo de alta calidad y la apertura de alto nivel. James Zimmerman, presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en China, transmitió un mensaje claro que refleja el sentir de las empresas estadounidenses:

"El tema de la expo sobre apertura, conectividad y sinergia es exactamente correcto e importante. Ninguna economía ha tenido éxito jamás con un sistema cerrado o semicerrado. La conectividad a través de los intercambios entre personas es vital, y la sinergia significa aprovechar las respectivas fortalezas de China y EE. UU. para el beneficio mutuo. Esta expo representa un plan estratégico y una dirección para todos nosotros de cara al futuro este año", afirmó Zimmerman.

"Respecto a las empresas estadounidenses, China sigue siendo muy importante. Nuestras economías están integradas y son interdependientes". Asimismo, destacó que la era del "decoupling" (desacoplamiento) ha terminado y que la comunidad empresarial de EE. UU. se muestra optimista de avanzar hacia una "estabilidad estratégica constructiva".

Daniel Mabey, presidente para la región de Asia de la Alianza Unida de Productos Naturales (UNPA), comentó que asistió a la expo acompañado de un grupo de colegas de la industria.

La UNPA es una asociación comercial internacional que representa a más de 120 empresas de suplementos dietéticos y salud natural.

"Estamos trabajando con varias empresas chinas en un nuevo programa con el que queremos conectar directamente a la industria estadounidense con los proveedores chinos", explicó Mabey.

El estrecho vinculo global, clave en la CISCE, se refleja muy bien en la nueva Iniciativa de Beijing, emitida conjuntamente por el CCPIT y representantes de empresas globales.

La Iniciativa de Beijing es un llamado a defender el multilateralismo, apoyar el sistema comercial centrado en la Organización Mundial del Comercio, reducir las barreras institucionales, promover la innovación y las nuevas fuerzas productivas de calidad, acelerar la transformación digital y verde, y oponerse al proteccionismo.

En los últimos cuatro años, la CISCE —la primera exposición a nivel nacional en el mundo dedicada específicamente a las cadenas de suministro globales— ha evolucionado rápidamente.

Los analistas señalan que la CISCE demuestra claramente que China continúa siendo un motor principal y un destino atractivo para la cooperación global en las cadenas de suministro.

“Ha pasado de ser una 'plataforma china' a convertirse en un bien público global”, sostiene Ren.

El evento de este año albergará más de 60 actividades de intercambio empresarial y será el escenario para el debut de más de 160 nuevos productos, tecnologías, servicios y escenarios de aplicación, impulsando aún más la cooperación en la cadena de suministro global al mostrar estos fructíferos resultados.