Wang Yi pronuncia un discurso en vídeo en el Evento Temático Global con motivo del Día Internacional para el Diálogo entre Civilizaciones de 2026

El 8 de junio de 2026, ante la proximidad del Día Internacional para el Diálogo entre Civilizaciones de 2026, el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) y ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, pronunció un discurso en video en un evento temático global.

Wang Yi afirmó que la diversidad de las civilizaciones constituye el color de fondo del mundo. Hace tres años, el presidente Xi Jinping propuso solemnemente la Iniciativa para la Civilización Global (ICG), trazando el rumbo para la coexistencia armoniosa entre las diferentes civilizaciones. El establecimiento del Día Internacional para el Diálogo entre Civilizaciones es una medida importante para implementar esta iniciativa. El año pasado, China, junto con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otras organizaciones internacionales, organizó grandes eventos temáticos en todo el mundo para celebrar el primer Día Internacional para el Diálogo entre Civilizaciones, con una participación entusiasta de diferentes sectores sociales, lo que refleja plenamente que el diálogo entre civilizaciones está en consonancia con las aspiraciones de los pueblos y la corriente predominante.

Wang Yi dijo que, en la actualidad, el desarrollo de la civilización humana se enfrenta a desafíos sin precedentes, con una creciente división y confrontación, la constante aparición de turbulencias y conflictos, la erosión del estado de derecho internacional y un déficit de confianza cada vez mayor. Hay que mejorar el entendimiento y cultivar la confianza mutua a través del diálogo, y promover la unidad y buscar el consenso mediante intercambios, a fin de consolidar continuamente la base popular y cultural para construir la comunidad de futuro compartido de la humanidad. China aboga por fomentar el diálogo entre civilizaciones desde cuatro aspectos.

En primer lugar, adherirse al respeto mutuo y promover la convivencia pacífica entre las distintas civilizaciones. Es necesario apegarse al concepto de la civilización de la igualdad, el aprendizaje mutuo, el diálogo y la inclusión, trascender las estrechas teorías de “superioridad de cierta civilización” y “choque de civilizaciones”, y comprometerse con la coexistencia armoniosa y el éxito mutuo entre las diversas civilizaciones, con miras a construir un jardín de las civilizaciones del mundo, en el que se puede compartir y apreciar la hermosura de cada una de ellas.

En segundo lugar, adherirse a un enfoque centrado en las personas y sentar una base sólida para los intercambios entre civilizaciones. Es menester promover el entendimiento mutuo y la amistad entre los pueblos de todos los países y garantizar que los frutos del aprendizaje mutuo entre civilizaciones beneficien a las personas de manera más amplia y directa. China persiste en la apertura al exterior de alto nivel, continúa introduciendo medidas de facilitación como la exención de visados y está dispuesta a trabajar con otros países para fortalecer el diálogo entre civilizaciones, profundizar los intercambios de experiencias sobre la gobernación del país, solventar conjuntamente los problemas de los tiempos y ampliar mancomunadamente el camino hacia la modernización mundial.

En tercer lugar, perseverar en la transmisión y la innovación y reforzar el impulso del progreso de las civilizaciones. Como gran país en términos de patrimonio mundial, China se esforzará por llevar a buen término la conservación y la utilización de su propio patrimonio cultural, al tiempo que ayudará a otros países a lograr la transformación creativa y el desarrollo innovador de sus excelentes culturas tradicionales. Es importante aprovechar plenamente los dividendos tecnológicos, como la inteligencia artificial (IA) y las redes sociales, para potenciar los intercambios y el aprendizaje mutuo entre civilizaciones, así como su transmisión e innovación, en fomento de la prosperidad común de la civilización humana.

En cuarto lugar, perseverar en los intercambios y el aprendizaje mutuo y mejorar el mecanismo de diálogo entre civilizaciones. Es imperativo ampliar activamente la red global de socios para el diálogo entre civilizaciones y aprovechar la celebración conjunta del Día Internacional para el Diálogo entre Civilizaciones como una oportunidad para crear una plataforma de comunicación que trascienda los prejuicios ideológicos. China apoya los esfuerzos por seguir haciendo buen uso de plataformas como la Alianza de Civilizaciones de la ONU (UNAOC, por sus siglas en inglés), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés) y el Foro de Civilizaciones Antiguas para que desempeñen un papel importante en el diálogo entre civilizaciones.

En 2024, el 78.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU adoptó por unanimidad una resolución propuesta por China y otros 82 países, mediante la cual se establece el 10 de junio de cada año como el Día Internacional para el Diálogo entre Civilizaciones.