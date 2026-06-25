El embajador de China en España, Yao Jing, asistió a la inauguración del Paseo Abelardo Lafuente García-Rojo

El 11 de junio de 2026, el embajador Yao Jing asistió, por invitación, a la ceremonia de inauguración del Paseo Abelardo Lafuente García-Rojo en Fuentidueña de Tajo, municipio de la Comunidad de Madrid. En el evento participaron la subdelegada del Gobierno en Madrid, Sra. Pilar Trinidad Núñez; el alcalde de Fuentidueña de Tajo, Sr. José Antonio Domínguez Chacón; la presidenta ejecutiva de Cátedra China, Sra. Marta Montoro; así como más de un centenar de representantes del colegio y vecinos de la localidad.

Yao presentó la Iniciativa para la Civilización Global y el Día Internacional del Diálogo entre Civilizaciones, y señaló que Abelardo Lafuente, reconocido arquitecto originario de Fuentidueña de Tajo, se trasladó a Shanghái a principios del siglo XX, donde trabajó y residió. Sus obras no solo enriquecieron la diversidad arquitectónica de Shanghái, sino que también constituyen un vívido reflejo del intercambio y la mutua inspiración entre las civilizaciones china y española. Este año marca el 155.º aniversario del nacimiento de Lafuente, motivo por el cual la inauguración de este paseo que lleva su nombre en su ciudad natal reviste un significado especial. China está dispuesta a trabajar junto con todos los países del mundo, incluido España, para fomentar el diálogo y el aprendizaje mutuo entre distintas civilizaciones y construir conjuntamente la comunidad de futuro compartido para la humanidad.

Un acto para estrechar la amistad entre China y España / Embajada China en España

El acto transcurrió en un ambiente cálido y amistoso, y los asistentes españoles manifestaron su disposición a aportar su granito de arena para estrechar la amistad entre los pueblos de España y China.