China presenta medidas para impulsar la combinación de "IA plus consumo"

El Ministerio de Comercio de China y otros siete departamentos gubernamentales publicaron hoy jueves una directriz de implementación para acelerar el desarrollo de la integración de la "inteligencia artificial (IA) plus consumo".

El documento incluye 17 medidas en cinco áreas para fomentar una integración más profunda de la IA en los mercados de consumo, mediante la expansión del consumo de productos inteligentes, el impulso al consumo de servicios y la creación de nuevos escenarios de consumo.

En cuanto al consumo de bienes, el documento insta a aumentar la oferta de nuevos productos con IA, modernizar la electrónica de consumo, los electrodomésticos y los productos para el hogar, desarrollar el mercado de dispositivos vestibles inteligentes y promover robots impulsados por IA para el cuidado de ancianos, y para su compañía y asistencia en la vida diaria.

Respecto al consumo de servicios, se fomenta una mayor aplicación de la IA en servicios domésticos, cuidado de ancianos, turismo, alojamiento, gastronomía y educación, incluyendo instalaciones inteligentes para el cuidado de mayores, servicios turísticos habilitados con IA y comedores inteligentes en oficinas, escuelas y hospitales.

Las directrices también hacen hincapié en acelerar el comercio minorista inteligente, integrar más profundamente el comercio electrónico con la IA, mejorar las redes logísticas inteligentes a nivel de distrito, poblado y aldea, y ampliar la cobertura de entrega en zonas remotas.

China también creará clústeres de "IA plus consumo" y centros de experiencia de IA, fomentará el alquiler, el uso compartido y las pruebas de productos con IA en espacios públicos, y animará a las autoridades locales a elaborar políticas de subsidios para terminales inteligentes de nueva generación y otros productos de consumo relacionados con la IA, en el marco de la política de recambio de bienes de consumo.