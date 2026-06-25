Se celebra en España el concierto temático del Día Internacional para el Diálogo entre Civilizaciones 'Oda a las Civilizaciones'

El 9 de junio tuvo lugar en el Teatro Monumental de Madrid el concierto temático del Día Internacional para el Diálogo entre Civilizaciones, titulado 'Oda a las Civilizaciones', organizado conjuntamente por la Embajada de China en España y el Gobierno Popular Municipal de Harbin.

Asistieron al acto y pronunciaron discursos la tercera vicepresidenta del Congreso de los Diputados, Esther Gil; el embajador de China en España, Yao Jing; la miembro del Comité Permanente del Comité Municipal del Partido de Harbin y responsable del Departamento de Propaganda, Lan Feng; y el secretario general de la Federación Mundial de Concursos Internacionales de Música, Florian Riem. Durante el evento se proyectó un mensaje en vídeo del ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, con motivo de las actividades mundiales del Día Internacional para el Diálogo entre Civilizaciones 2026.

En su intervención, el embajador Yao destacó que solo mediante el diálogo en pie de igualdad, el respeto mutuo y el aprendizaje recíproco entre civilizaciones será posible reunir la fuerza cultural necesaria para promover la paz y el desarrollo mundiales y aportar impulso espiritual a la respuesta conjunta de la humanidad frente a los desafíos comunes.

Por su parte, Esther Gil señaló que China transmite, a través de la música y el arte, un mensaje de paz y prosperidad compartida. Subrayó asimismo que el respeto mutuo, la diplomacia y el cumplimiento del orden internacional constituyen el único camino hacia el progreso.

Concierto temático del Día Internacional para el Diálogo entre Civilizaciones 'Oda a las Civilizaciones' / Embajada China en España

La interpretación de 'Oda a las Civilizaciones' estuvo a cargo de la Orquesta Sinfónica de Harbin. Cerca de un millar de representantes de los ámbitos político, cultural, académico y social de España asistieron al concierto, que fue recibido con gran entusiasmo y obtuvo una excelente acogida por parte del público.