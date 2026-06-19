El Corte Inglés vuelve a sorprender con su gran evento NEW con las actuaciones de María Becerra, Taburete y DJ Nano

La velada contó con las actuaciones de María Becerra, Taburete y Ralphie Choo, que pusieron ritmo a una noche vibrante en la que la música, la moda y la comunidad se dieron cita. El broche final llegó de la mano de Taburete y DJ Nano, sellando un cierre a la altura de una noche inolvidable.

Una fiesta que nadie quiso perderse y que reunió a destacados invitados como Álvaro Morata, Alice Campello, Victoria Federica de Marichalar y Lucía Rivera, así como a reconocidos actores como Ana Fernandez, Ane Rot e Inma Sáez. También estuvieron presentes figuras clave del panorama musical, entre ellos Inazio, Melani, Claudia Arenas, Iñigo Quintero y Marlon, reflejo del fuerte vínculo entre NEW y el talento creativo contemporáneo.

Junto a ellos, se sumaron los principales creadores de contenido del momento, entre los que destacan María Pombo, Tomás Páramo, Dulceida, María Martín de Pozuelo, Melyssa Pinto y Marina Barrial, amplificando el alcance y la conexión con las nuevas generaciones.

El evento se enmarca dentro de la nueva campaña NEW, dirigida a la generación Z y protagonizada por María Becerra, Pablo Gavi, Begoña Vargas, Olivia Bay y Ralphie Choo, algunos de los cuales participaron durante la velada.

La noche marcó además la inauguración de LA PLAZA NEW, una concept store pensada para el público joven y concebida como un espacio experiencial único en Madrid. Con más de 80 marcas de moda, deporte, belleza, cultura, tecnología y gastronomía, este nuevo enclave se presenta como un punto de encuentro donde descubrir novedades y vivir experiencias. Disponible hasta el 21 de junio.

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Con NEW, El Corte Inglés consolida su papel como plataforma de tendencias, talento y experiencia, conectando marca, cultura y comunidad.