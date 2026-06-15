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El Corte Inglés presenta: NEW, el límite es el cielo

María Becerra, Pablo Gavi, Begoña Vargas, Olivia Bay y Ralphie Choo protagonizan la nueva campaña de NEW, que contará con un evento y una popup experiencial en Madrid

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New / El Corte Inglés

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El Corte Inglés lanza una nueva edición de NEW, su plataforma de conexión con la GEN Z, que evoluciona hacia una propuesta más abierta y experiencial.

La campaña se construye a partir de un concepto claro: la habitación como reflejo de la identidad personal. Un espacio donde nacen las ideas, se construyen las relaciones y se toman decisiones. En el spot, rodado en la emblemática Torre Picasso de Madrid, los cinco protagonistas comparten ese espacio y evolucionan hasta dar el salto al exterior.

Ese recorrido desemboca en una azotea al atardecer, donde todos se encuentran y desde la que observan lo que les frenaba, y donde ahora, al fin... El límite es el cielo.

Los protagonistas representan distintos territorios creativos: María Becerra, cantante argentina y figura global de la música latina con una inminente gira que incluye 10 fechas en España; Pablo Gavi, talento y disciplina en el fútbol a punto de embarcarse en el Mundial; Begoña Vargas, actriz protagonista de la serie éxito Berlín y debutando también en la música; Olivia Bay, nueva voz en la escena pop y Ralphie Choo, artista de un nuevo género musical que redefine la música urbana.

La campaña continúa con un gran evento el 18 de junio en Madrid y la apertura de La Plaza NEW, ubicada en el exterior del centro de Castellana (junto a Nuevos Ministerios), del 19 al 21 de junio.

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El espacio reunirá durante tres días una programación dinámica que incluirá conciertos, DJ sets, talleres, activaciones, encuentros, gastronomía y experiencias exclusivas. Además, contará con una concept store con más de 60 marcas de moda, deporte, belleza, cultura, tecnología y gastronomía, con firmas como Lacoste, Levi’s, Birkenstock, Nike, o Charlotte Tilbury, entre otras. El cartel completo se desveló el 12 de junio, a través de los canales de El Corte Inglés.

Con NEW, El Corte Inglés consolida su papel como plataforma de tendencias, talento y experiencia, conectando marca, cultura

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