Fundación Endesa culmina con la cruz de la torre de Jesucristo su tercera iluminación artística en la Sagrada Familia en 20 años

La Sagrada Familia vivió anoche uno de los hitos más relevantes de su historia reciente con la bendición e inauguración de la torre de Jesucristo por parte del papa León XIV, culminando así una de las grandes etapas constructivas del templo diseñado por Antoni Gaudí. Este momento histórico ha estado acompañado por la iluminación artística de la cruz que la corona, desarrollada por Fundación Endesa, cuyos haces de luz ya se proyectan al cielo de Barcelona. A esta actuación se le une la ya realizada en el 2021 en la estrella que remata la torre de la Virgen María, reforzando su enorme simbolismo espiritual y su presencia dominante en el horizonte de la ciudad.

El acto de bendición e inauguración de la nueva torre y de su cruz ha contado con la asistencia de SS.MM. los Reyes, del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, del presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, del cardenal y arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, del presidente de Endesa y Fundación Endesa, Juan Sánchez-Calero, del consejero delegado de Endesa, Gianni Vittorio Armani, de la directora general de Fundación Endesa, María Malaxechevarría, del director territorial de Endesa en Cataluña, Enric Brazís, así como de representantes de la Iglesia, de la Junta Constructora de la Sagrada Familia y de diversas instituciones públicas y privadas.

Fundación Endesa y Sagrada Familia: 20 años de luz

La ceremonia, coincidiendo con la conmemoración del centenario de la muerte del arquitecto catalán, ha finalizado con el encendido de la iluminación artística de la cruz que corona la torre de Jesucristo que, con sus 172,5 metros de altura, convierte la Sagrada Familia en la basílica más alta del mundo. Esta intervención, desarrollada por Fundación Endesa, contribuye a poner en valor uno de los elementos más importantes del conjunto arquitectónico y simboliza la entrada en la recta final de la construcción de uno de los proyectos arquitectónicos más emblemáticos de la historia contemporánea.

La Sagrada Familia es la basílica más alta del mundo / Cedida

Con esta tercera actuación, que se inició hace casi 20 años en 2007 con la iluminación de la fachada de la Pasión, Fundación Endesa refuerza una colaboración de más de dos décadas con el templo gaudiniano, acompañando algunos de los hitos más relevantes de su evolución constructiva.

El diseño lumínico ha sido concebido para respetar la obra de Gaudí y reforzar el valor simbólico del conjunto, donde la luz se convierte en un elemento esencial de expresión espiritual y arquitectónica. El proyecto incorpora un sistema de iluminación artística compuesto por 24 haces de luz distribuidos entre los brazos de la cruz, la escalera interior y el hiperboloide del Agnus Dei (obra concebida en el diseño original de Antoni Gaudí y desarrollada por el artista italiano Andrea Mastrovito, que constituye una pieza de gran relevancia artística), generando una composición lumínica realizada para consolidar la presencia de la torre en el paisaje urbano de Barcelona. La intervención de iluminación interior se realizó mediante proyectores y luminarias LED integrados en la propia estructura, realzando los elementos arquitectónicos y poniendo en valor la dimensión simbólica del conjunto.

En línea con el compromiso de la Fundación con la transición energética justa y sostenible, y desde el punto de vista energético, la tecnología LED de alta eficiencia permitirá un ahorro estimado del 38%, evitando la emisión de aproximadamente 845 kg de CO₂ a la atmósfera al año, lo que supone un consumo eléctrico significativamente inferior al que registrarían otros sistemas convencionales como proyectores con lámparas de descarga, halógenos o fluorescencia tradicional necesarios para alcanzar el mismo nivel de iluminación.

Desde sus inicios, Fundación Endesa colabora en proyectos de iluminación con el objetivo de preservar, mantener y poner en valor el patrimonio histórico-artístico. En Cataluña ha desarrollado más de 80 actuaciones, 24 de ellas en Barcelona capital, contribuyendo a realzar algunos de los enclaves más importantes del territorio. Entre ellas destacan intervenciones como la iluminación interior de la Basílica de Santa María de Mataró en 2014, el lucernario del Palau de la Música Catalana en 2024 y, más recientemente, la iluminación exterior de la Abadía de Montserrat, inaugurada en octubre de 2025.

Con más de 700 iluminaciones realizadas en España, Fundación Endesa reafirma así su compromiso con la conservación del patrimonio cultural y su puesta en valor a través de la aplicación artística de la luz con criterios de respeto al patrimonio, innovación tecnológica y eficiencia energética, estos dos últimos elementos clave de la transición energética. Estas intervenciones contribuyen a reducir consumos y emisiones sin alterar el valor histórico y artístico de los monumentos, al tiempo que acercan el patrimonio a la sociedad y facilitan que tanto las generaciones presentes como las futuras puedan disfrutarlo en condiciones más sostenibles.