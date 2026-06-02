Desde 1911 evolucionando al servicio de las ciudades

La transformación de las ciudades pasa, en gran medida, por cómo nos movemos en ellas. También por cómo se prestan los servicios que las hacen funcionar cada día. En este ámbito, FCC Medio Ambiente, la empresa que vertebra las actividades de Servicios Medioambientales del Grupo FCC, lleva décadas impulsando una movilidad más sostenible, eficiente y adaptada a los retos urbanos actuales.

Lejos de ser un fenómeno reciente, la apuesta por energías alternativas forma parte del ADN de la compañía desde hace más de medio siglo. En 1974, FCC Medio Ambiente introdujo en Barcelona su primer vehículo recolector eléctrico, equipado con baterías de plomo, en un contexto en el que esta tecnología apenas comenzaba a desarrollarse. Desde entonces, la evolución ha sido constante, siempre con el objetivo de reducir el impacto ambiental de los servicios urbanos sin renunciar a su eficacia.

A lo largo de los años la innovación ha permitido incorporar nuevas tecnologías y mejorar progresivamente las prestaciones de los vehículos. En los años 90 el uso de baterías de níquel-cadmio supuso un aumento significativo de la autonomía. Posteriormente, la llegada de baterías de níquel-hidruro metálico y más adelante de litio, marcó un salto cualitativo en eficiencia, capacidad y operatividad.

Este proceso de evolución tecnológica no se ha limitado a la electrificación. FCC Medio Ambiente ha impulsado también el desarrollo e implantación de soluciones basadas en combustibles alternativos como el Gas Licuado del Petróleo (GLP) y el Gas Natural Comprimido (GNC). En 1999 puso en marcha la primera flota integral de vehículos propulsados por GNC en el servicio urbano de recogida de residuos de la ciudad de Madrid, que presta servicio a más de tres millones de habitantes.

Uno de los hitos más relevantes en este camino ha sido el desarrollo de chasis-plataforma propios. El ie-Urban (Primer chasis-plataforma industrial, modular y versátil 100% eléctrico para servicios urbanos eficiente, sostenible y circular) permitió diseñar un vehículo pesado 100% eléctrico específicamente pensado para servicios urbanos que integra criterios de eficiencia energética, ergonomía y versatilidad. Este desarrollo consolidó la capacidad de FCC Medio Ambiente para liderar proyectos de I+D+i y generar soluciones propias adaptadas al entorno urbano.

En 1974, FCC Medio Ambiente introdujo en Barcelona su primer vehículo recolector eléctrico, equipado con baterías de plomo. / FCC MEDIO AMBIENTE

Hoy esa apuesta se traduce en una flota sólida y en constante crecimiento. FCC Medio Ambiente cuenta con vehículos propulsados por energías limpias, entre ellos una parte muy relevante totalmente eléctricos o híbridos, que operan en los cerca de 3.900 municipios en los que presta servicio en España. Esta implantación real en servicios confirma la madurez de la tecnología y su viabilidad a gran escala.

En paralelo, la compañía continúa explorando nuevas fronteras tecnológicas. El proyecto H2TRUCK (Chasis-plataforma 100% eléctrico alimentado con tecnología híbrida de batería y pila de combustible de hidrógeno) representa un avance significativo en el uso del hidrógeno como vector energético. Este vehículo permite afrontar servicios de alta demanda energética con cero emisiones contaminantes, superando una de las principales limitaciones de la electrificación convencional: la autonomía.

La innovación también avanza hacia la digitalización y la automatización. Iniciativas como el proyecto de la PLataforma AUtónoma para Servicios Urbanos (PLAUSU), desarrollado sobre una barredora-baldeadora 100% eléctrica, abren la puerta a servicios urbanos operando de forma autónoma donde la Inteligencia Artificial (IA) ha sido un elemento clave para optimizar las tareas de limpieza a partir de datos y sistemas de navegación avanzada.

Todo este recorrido refleja una visión a largo plazo en la que la sostenibilidad no es solo un objetivo, sino un eje estratégico. La Estrategia de Sostenibilidad 2050 de FCC Medio Ambiente marca una hoja de ruta ambiciosa en la que la reducción de emisiones, la eficiencia operativa y la innovación tecnológica van de la mano.