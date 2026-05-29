El presidente Xi Jinping sostiene sonversaciones con el presidente de Estados Unidos Donald Trump

En la mañana del 14 de mayo de 2026, el presidente Xi Jinping sostuvo conversaciones con el presidente de Estados Unidos Donald Trump en el Gran Palacio del Pueblo en Beijing en ocasión de su Visita de Estado a China.

El presidente Xi Jinping indicó que transformaciones nunca vistas en una centuria se están acelerando en todo el mundo, y la situación internacional es tan cambiante como turbulenta. ¿Pueden China y EE.UU. superar la Trampa de Tucídides y crear un nuevo paradigma de relación entre grandes países? ¿Pueden responder juntos a desafíos globales y proporcionar mayor estabilidad al mundo? ¿Pueden construir juntos un futuro brillante para la relación bilateral en interés del bienestar de los dos pueblos y el futuro de la humanidad? Son cuestiones vitales para la historia, para el mundo, y para el pueblo. Son cuestiones de nuestro tiempo a las que los líderes de grandes países tenemos que responder juntos. Estoy dispuesto a trabajar con el Presidente Donald Trump para fijar el rumbo y dirigir el gran barco de la relación China-EE.UU., a fin de hacer de 2026 un año histórico que marca un hito en la apertura de un nuevo capítulo en la relación China-EE.UU..

El Presidente Xi Jinping destacó que China está comprometida con un desarrollo estable, sano y sostenible de la relación China-EE.UU.. He coincidido con el Presidente Donald Trump en una nueva visión de forjar una relación China-EE.UU. constructiva de estabilidad estratégica. Esto ofrecerá orientación estratégica para la relación China-EE.UU. en los próximos tres años y más allá, y será bien acogido por los pueblos de ambos países y la comunidad internacional. La “estabilidad estratégica constructiva” significa estabilidad positiva con la cooperación como el pilar, estabilidad sana con competencia dentro de los límites apropiados, estabilidad constante con diferencias manejables, y estabilidad duradera con paz esperable. Forjar una relación China-EE.UU. constructiva de estabilidad estratégica no es un eslogan. Esto significa acciones en la misma dirección.

El Presidente Xi Jinping señaló que los vínculos económicos y comerciales entre China y EE.UU. son mutuamente beneficiosos y de ganancias compartidas en su naturaleza. Donde existen desacuerdos y fricciones, la única opción acertada consiste en la consulta en pie de igualdad. Ayer, nuestros equipos económico-comerciales obtuvieron resultados generalmente equilibrados y positivos. Esto es buena noticia tanto para los pueblos de los dos países como para el mundo. Ambas partes deben mantener juntas el buen ímpetu arduamente conseguido. China solo abrirá más su puerta. Las empresas estadounidenses están profundamente involucradas en la reforma y la apertura de China. China da la bienvenida a más cooperación mutuamente beneficiosa por parte de EE.UU..

El Presidente Xi Jinping indicó que ambas partes deben implementar los importantes consensos que hemos alcanzado, y hacer mejor uso de los canales de comunicación en el campo político y diplomático, y en lo militar. Los dos países deben ampliar intercambios y cooperación en áreas como la economía y el comercio, la salud, la agricultura, el turismo, los lazos de pueblo a pueblo y la aplicación de la ley.

El Presidente Xi Jinping recalcó que la cuestión de Taiwan es lo más importante en la relación China-EE.UU.. Si se aborda adecuadamente, la relación bilateral disfrutará de estabilidad general. Al contrario, los dos países tendrán choques e incluso conflictos, poniendo toda la relación sino-estadounidense en gran peligro. La “independencia de Taiwan” y la paz a través del Estrecho son tan irreconciliables como fuego y agua. Salvaguardar la paz y la estabilidad a través del Estrecho de Taiwan es el mayor denominador común entre China y EE.UU.. La parte estadounidense tiene que actuar con suma cautela al abordar la cuestión de Taiwan.

El presidente Donald Trump dijo que es un gran honor realizar una Visita de Estado a China. / Embajada China en España

El Presidente Donald Trump dijo que es un gran honor realizar una Visita de Estado a China. EE.UU. y China tienen una relación muy buena. El Presidente Xi Jinping y yo hemos tenido la relación más larga y más grande entre presidentes de nuestros países en la historia. Hemos disfrutado de una comunicación amistosa y resuelto muchas importantes cuestiones. El Presidente Xi Jinping es un gran líder, y China es un gran país. Tengo un tremendo respeto por el Presidente Xi Jinping y el pueblo chino. Nuestra reunión de hoy es la cumbre más importante que el mundo está mirando. Trabajaré junto con el Presidente Xi Jinping para reforzar la comunicación y la cooperación, abordar adecuadamente las diferencias, hacer la relación bilateral mejor que nunca y abrazar un futuro fantástico. EE.UU. y China son los países más importantes y poderosos del mundo. Juntos, podemos hacer muchas cosas grandes y buenas para los dos países y el mundo. He traído conmigo los mejores representantes de la comunidad empresarial estadounidense. Todos ellos respetan y valoran a China. Los aliento encarecidamente a ampliar su cooperación con China.

Los dos presidentes intercambiaron opiniones sobre importantes cuestiones internacionales y regionales como la situación de Oriente Medio, la crisis de Ucrania y la Península Coreana.

Los dos presidentes acordaron apoyar el uno al otro en albergar con éxito la Reunión de Líderes Económicos del APEC y la Cumbre del G20 de este año.

Durante la reunión, el Presidente Donald Trump pidió a cada uno de los líderes empresariales que viajaban junto con él presentarse al Presidente Xi Jinping.

El presidente Donald Trump junto al presidente Xi Jinping / Embajada China en España

Antes de las conversaciones, el Presidente Xi Jinping ofreció una ceremonia de bienvenida en honor del Presidente Donald Trump en la Plaza fuera de la Puerta Este del Gran Palacio del Pueblo.

Cuando llegó el Presidente Donald Trump, la Guardia de Honor se puso en filas para saludarlo. Los dos presidentes subieron al podio de revisión, y la Banda del Ejército interpretó los himnos nacionales de China y EE.UU. mientras se dispararon 21 salvas en la Plaza de Tian’anmen. El Presidente Donald Trump, acompañado por el Presidente Xi Jinping, pasó revista a la Guardia de Honor del Ejército Popular de Liberación de China y presenció el desfile.

Cai Qi, Wang Yi y He Lifeng estuvieron presentes en las conversaciones.

El Presidente Xi Jinping y el Presidente de Estados Unidos Donald Trump Visitan el Templo del Cielo

Visita del presidente Donald Trump a China, junto al presidente Xi Jinping / Embajada China en España

El 14 de mayo, el presidente Xi Jinping y el presidente de EE.UU. Donald Trump, quien está de Visita de Estado a China, visitaron el Templo del Cielo.

En la brisa refrescante del comienzo de verano, el Templo del Cielo está adornado con elegantes cipreses antiguos. El presidente Xi Jinping recibió al presidente Donald Trump en el Salón de Oración por las Buenas Cosechas.

El presidente Xi Jinping y el presidente Donald Trump tomaron fotos juntos en la espaciosa plaza del Salón de Oración por las Buenas Cosechas.

El Salón de Oración por las Buenas Cosechas tiene una magnífica estructura con triples aleros y tejas vidriadas. Los dos Jefes de Estado subieron los peldaños y entraron en el Salón. Juntos, admiraron la ingeniería exquisita de la mortaja y la espiga y los soportes de madera entrelazados y la perfecta integración del calendario astronómico y la estructura del Salón, y apreciaron el concepto de la armonía entre todas las cosas y el respeto a la ley de la naturaleza.

El presidente Xi Jinping señaló que visitamos el Palacio Imperial siguiendo el eje central de Beijing en 2017. El Templo del Cielo es tan antiguo como el Palacio Imperial. Encarna la idea de “Cielo redondo y Tierra cuadrada”, y refleja la visión sobre el universo y la filosofía rectora del pueblo chino. Los antiguos gobernantes chinos realizaban ceremonias de oración aquí por la prosperidad de la nación, la felicidad del pueblo y la buena cosecha, que encarna el tradicional pensamiento chino de que el pueblo es la base del Estado, y solo cuando el pueblo lleve una buena vida, prosperará el Estado. Llevando adelante y desarrollando la filosofía centrada en el pueblo de la civilización china, el Partido Comunista de China siempre ha mantenido el propósito fundamental de servir de todo corazón al pueblo, y ha ganado el firme apoyo y plena aprobación del pueblo.

Visita del presidente Donald Trump / Embajada China en España

El presidente Donald Trump dijo que él todavía recuerda vívidamente su visita al Palacio Imperial. El Templo del Cielo, aún irguiéndose majestuosamente después de 600 años, demuestra el exquisito arte arquitectónico clásico y la espléndida y profunda cultura tradicional de China, que es increíble. Tanto EE.UU. como China son grandes países, y ambos pueblos son grandes pueblos con sabiduría. Ambos países deben profundizar la comprensión mutua y promover la amistad entre los pueblos.

Cai Qi, Wang Yi e Yin Li estuvieron presentes en el evento.

El Presidente Xi Jinping Sostiene una Reunión Privada con el Presidente de Estados Unidos Donald Trump en Zhongnanhai

Visita del presidente Donald Trump a China / Embajada China en España

En la mañana del 15 de mayo, el Presidente Xi Jinping sostuvo una reunión privada con el Presidente de Estados Unidos Donald Trump en Zhongnanhai.

Visita del presidente Donald Trump a China / Embajada China en España

Cuando la primavera da paso al verano, Zhongnanhai está impregnado de vegetación exuberante. A su llegada, el presidente Donald Trump fue recibido cordialmente por el presidente Xi Jinping. Ambos Jefes de Estado paseaban y conversaban, y se detenían de vez en cuando para contemplar los robustos árboles antiguos y las rosas chinas de diferentes colores.

El presidente Xi Jinping señaló que la visita del presidente Donald Trump es histórica y marca un hito. Hemos coincidido en la nueva visión de una relación China-EE.UU. constructiva de estabilidad estratégica, y alcanzado importantes consensos sobre mantener estables los vínculos económicos y comerciales, ampliar la cooperación práctica en diversas áreas y abordar adecuadamente las respectivas inquietudes, acordando reforzar la comunicación y la coordinación en los asuntos internacionales y regionales. Esta visita favorece al fomento del entendimiento mutuo, a la profundización de la confianza mutua y al aumento del bienestar de ambos pueblos. Todo ello atestigua una vez más la aspiración de ambos pueblos y la expectativa de los pueblos de todos los países de que China y EE.UU. necesiten materializar la coexistencia pacífica y la cooperación de ganancias compartidas sobre la base del respeto mutuo, y encontrar una manera correcta de llevarse bien. El presidente Donald Trump quiere hacer a EE.UU. grande de nuevo y yo estoy comprometido con liderar al pueblo chino a materializar la gran revitalización de la nación china. Con fortalecer la cooperación, China y EE.UU. pueden contribuir al desarrollo y la revitalización mutuos. Ambas partes deben implementar efectivamente nuestros importantes consensos, atesorar el buen ímpetu arduamente conseguido, avanzar en la dirección acertada, eliminar las interferencias, y promover el desarrollo estable de la relación binacional.

El presidente Donald Trump agradeció al presidente Xi Jinping por recibirlo en Zhongnanhai, y dijo que la visita a China ha sido tan exitosa como inolvidable y está captando la atención del mundo. Ambas partes acordaron muchas cosas, cerraron numerosos tratos y resolvieron muchos asuntos. Esto es bueno para ambos países y para el mundo. El presidente Xi Jinping es mi viejo amigo, le tengo mucho respeto y hemos forjado una buena relación. La relación entre EE.UU. y China es muy importante y sin duda irá mejorando. Quiero mantener este tipo de discusión sincera y profunda con el presidente Xi Jinping. Espero con mucho entusiasmo recibir al presidente Xi Jinping en Washington.

El presidente Donald Trump junto al presidente Xi Jinping / Embajada China en España

Ambas partes también intercambiaron opiniones sobre cuestiones candentes regionales.

Cai Qi, Wang Yi y He Lifeng, entre otros, estuvieron presentes.

El presidente Xi Jinping ofrece un banquete de bienvenida en honor del presidente de Estados Unidos Donald Trump

El presidente Xi Jinping / Embajada China en España

En la noche del 14 de mayo, el presidente Xi Jinping ofreció un banquete de bienvenida en honor del presidente de Estados Unidos Donald Trump en el Gran Palacio del Pueblo en Beijing.

El Salón Dorado del Gran Palacio del Pueblo fue adornado con luces resplandecientes. Los dos Jefes de Estado pronunciaron sus brindis respectivamente.

El presidente Xi Jinping señaló que este año marca el inicio del XV Plan Quinquenal de desarrollo económico y social de China. Los más de 1.400 millones de chinos, basándose en el rico acervo de nuestra civilización de más de 5.000 años, están avanzando la modernización china en todos los aspectos mediante el desarrollo de alta calidad. Este año también marca el 250º aniversario de la independencia de EE.UU.. Los más de 300 millones de estadounidenses están revigorizando el espíritu del patriotismo, innovación y emprendimiento, e inaugurando una nueva senda por el desarrollo de EE.UU.. Los pueblos de China y de EE.UU. son dos grandes pueblos. Materializar la gran revitalización de la nación china y hacer a EE.UU. grande de nuevo pueden avanzar de la mano. Podemos ayudarnos mutuamente a tener éxito y mejorar el bienestar del mundo entero.

El presidente Xi Jinping destacó que hace 55 años, China y EE.UU. llevaron a cabo la “diplomacia del Ping-Pong”, y así abrieron la puerta que había permanecido congelada durante más de 20 años, marcando un hito en las relaciones internacionales contemporáneas. A partir de entonces, China y EE.UU. han venido escribiendo muchos capítulos de amistad mediante apertura y cooperación mutuas. En esta nueva era, el Presidente Donald Trump y yo hemos sostenido múltiples encuentros y llamadas telefónicas, y mantenido las vinculaciones China-EE.UU. generalmente estables. Ambos estamos convencidos de que la relación sino-estadounidense es la bilateral más importante en el mundo, y debemos hacerla funcionar, y nunca estropearla. Tanto China como EE.UU. saldrán ganando de la cooperación, y perdiendo de la confrontación. Nuestros dos países deben ser socios en lugar de rivales. El Presidente Donald Trump y yo acordamos forjar una relación China-EE.UU. constructiva de estabilidad estratégica para promover el desarrollo estable, sano y sostenible de los vínculos sino-estadounidenses, y traer mayor paz, prosperidad y progreso al mundo.

El presidente Xi Jinping señaló que repasando el curso de la relación China-EE.UU., que haya o no el respeto mutuo, la coexistencia pacífica y la cooperación de ganancias compartidas es la clave que determina si la relación puede desarrollarse con estabilidad. La relación entre China y EE.UU. concierne al bienestar de más de 1.700 millones de personas de ambos países, y atañe a los intereses de más de 8.000 millones de personas del mundo. Ambas partes deben asumir conjuntamente esta responsabilidad histórica y dirigir el gigante barco de la relación sino-estadounidense hacia adelante de forma estable y en la dirección correcta.

El presidente Donald Trump agradeció al presidente Xi Jinping por la gentil acogida que se le dispensó. Él señaló que hoy es un día fantástico, esta visita es importante, y ambas partes sostuvieron conversaciones positivas y constructivas. Los pueblos de EE.UU. y de China comparten el aprecio y el respeto mutuos, y su amistad es de larga data. La relación EE.UU.-China es la bilateral más importante del mundo. Juntos los dos países tienen la oportunidad de crear un futuro mejor para todo el mundo.

El presidente Donald Trump junto al presidente Xi Jinping / Embajada China en España

El presidente Donald Trump junto al presidente Xi Jinping / Embajada China en España

Li Qiang, Cai Qi, Wang Yi y He Lifeng estuvieron presentes en el banquete.

Wang Yi destaca los acuerdos alcanzados por Xi Jinping y Trump en Beijing

El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, afirmó que el presidente Xi Jinping y el presidente Donald Trump lograron resultados fructíferos en su reunión en Beijing. Wang realizó estas declaraciones durante una rueda de prensa celebrada el 15 de mayo.

Wang Yi señaló que los dos jefes de Estado mantuvieron cerca de nueve horas de interacciones, marcadas por el respeto mutuo, el compromiso compartido con la paz y la voluntad de cooperar. Añadió que el consenso político más importante alcanzado durante la reunión fue el acuerdo entre ambos líderes para construir una relación bilateral constructiva basada en la estabilidad estratégica.

Invitado por Trump, Xi realizará una visita de Estado a Estados Unidos este otoño. Wang indicó que los dos principales mecanismos de diplomacia política y cooperación económica y comercial continuarán desempeñando su papel, ampliando de manera constante la lista de cooperación y reduciendo la lista de problemas.

Ambos jefes de Estado también destacaron la importancia de promover los intercambios culturales y entre pueblos. Xi dio la bienvenida a más jóvenes estadounidenses para visitar y estudiar en China. Trump también expresó su disposición a recibir a estudiantes chinos en Estados Unidos.

Respecto a la cuestión de Taiwan, Wang la calificó como el asunto más importante en las relaciones China-EE. UU. Indicó que China espera que Estados Unidos adopte medidas concretas para salvaguardar la paz y la estabilidad a través del estrecho de Taiwan. También subrayó que la cuestión de Taiwan es un asunto interno de China y expresó la esperanza de que Washington se adhiera al principio de una sola China y a los tres comunicados conjuntos China-EE. UU., además de cumplir con sus obligaciones internacionales correspondientes.

Wang Yi también afirmó que los equipos económicos y comerciales de ambos países trabajarán para ampliar el comercio bilateral bajo un marco de reducción recíproca de aranceles. Ambas partes acordaron además establecer un consejo comercial y un consejo de inversión, así como abordar las preocupaciones mutuas sobre el acceso al mercado para los productos agrícolas.

Los dos líderes también debatieron cuestiones internacionales y regionales de interés. El ministro de Relaciones Exteriores chino reafirmó que China considera que el estrecho de Ormuz debe reabrirse lo antes posible sobre la base del mantenimiento del alto el fuego. También indicó que China alienta a Estados Unidos e Irán a continuar resolviendo sus diferencias y disputas, incluidas las relacionadas con la cuestión nuclear, mediante negociaciones.

Sobre la crisis en Ucrania, Wang señaló que tanto Beijing como Washington esperan que el conflicto llegue a su fin lo antes posible.