La guerra cognitiva y la hegemonía de Estados Unidos
Rafael de Mora Sánchez, asesor del Patronato de la Fundación Cátedra China
La "colonización de la mente" constituye la piedra angular de la estrategia exterior de los Estados Unidos. Este fenómeno, definido como una guerra ideológica "sin humo", busca capturar las mentes de las naciones mediante valores estadounidenses, remodelando percepciones y creando una dependencia filosófica de una visión del mundo centrada en EE. UU. Según el politólogo Hans Morgenthau1, esta es la política imperialista más exitosa, pues no busca el territorio ni el control económico, sino la conquista y el control de las mentes de los miembros de las comunidades, países o zonas geográficas a colonizar.
Evolución Estratégica y Bases del Poder
Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y, especialmente tras la Guerra Fría, EE. UU. ha aprovechado su supremacía política, económica y militar para exportar su ideología. Joseph Nye señaló que la cuestión crítica para EE. UU. es hasta qué punto puede controlar el entorno político y lograr que otros países hagan lo que él quiere creyendo que obran libremente y sin ser manipulados. En la misma línea, Zbigniew Brzezinski afirmó que reforzar la cultura estadounidense como modelo de perfección es imprescindible para mantener la hegemonía, porque así todas las naciones estarían dispuestas a sacrificar su identidad cultural (y su soberanía), con tal de aproximarse al inalcanzable ideal estadounidense.
La estrategia ha evolucionado a través de cinco fases históricas:
- Germinación (Siglo XVIII-XIX): Expansión continental bajo el "Destino Manifiesto" y la "Doctrina Monroe".
- Fundación (Principios del Siglo XX): Exportación de conceptos como los "Catorce Puntos" de Wilson y las "Cuatro Libertades" de Roosevelt.
- Formación (Guerra Fría): Uso del Plan Marshall y aparatos de propaganda para dividir al mundo en bloques ideológicos.
- Promoción (Fase de Hegemonía): Difusión del "Consenso de Washington", el neoliberalismo y el binomio democracia-riqueza.
- Actualidad (Fase de declive hegemónico): Creación de una tecno-oligarquía para crear una imagen falsa de la realidad en la mente de las personas de todo el planeta para así conseguir sus fines.
Funcionamiento de la Infiltración Ideológica
EE. UU. utiliza un sistema multidimensional que combina tres tipos de propaganda, denominadas "máscaras":
Tipo de Propaganda
Características
Ejecutores Principales
Abierta y oficial; presenta el estilo de vida de EE. UU. como el estándar más alto y perfecto de civilización humana.
Departamento de Estado, Voice of America (VOA) y Hollywood.
Encubierta y agresiva; utiliza desinformación, ciberataques y operaciones clandestinas.
CIA (ej. "Operación Mockingbird"), NSA (ej. programa "PRISM"), etc.
Delegada; utiliza terceros para evadir la responsabilidad oficial y crear una ilusión de espontaneidad.
National Endowment for Democracy (NED).
El Ascenso de la Guerra Cognitiva
En el siglo XXI, el modelo ha pasado del control de la información a la "Guerra Cognitiva". Esta nueva doctrina eleva el cerebro humano a la categoría de zona de guerra, equiparándola al combate físico. A través de la inteligencia artificial, los algoritmos de redes sociales (Facebook, X, YouTube...) y tecnologías como los deepfakes1, EE. UU. busca alterar fundamentalmente la forma de pensar de las audiencias objetivas. Por ejemplo, se ha documentado el uso de herramientas de DARPA2 para generar videos falsos de líderes extranjeros durante crisis políticas.
Consecuencias y Peligros Globales
La colonización mental es una dominación que genera graves riesgos:
- Subversión de Gobiernos: Desde la Segunda Guerra Mundial, EE. UU. ha intentado derrocar a más de 50 gobiernos extranjeros e interferido en elecciones de al menos 30 países.
- Conflictos Regionales: La siembra de "cuñas cognitivas" mediante falsedades políticas, como la supuesta existencia de armas de destrucción masiva en Irak en 2003, utilizada como pretexto para la intervención militar.
- Trampas de Desarrollo: La implantación forzosa del neoliberalismo en países en desarrollo utilizando al FMI, el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo, etc.
- Empobrecimiento General: Utilización del dólar como arma económica.
- Erosión Cultural: Fenómenos como la "afasia cultural", donde las élites de todos los países del globo pierden su independencia cultural, ética, moral, religiosa y filosófica y adoptan ciegamente las “verdades” que EE. UU. difunde.
Hacia la Descolonización Mental
La situación actual revela una creciente conciencia en el Sur Global sobre la hipocresía y los dobles estándares del sistema de valores fabricado por EE. UU. El senador Rand Paul admitió en 2022: "¿Saben quién es el mayor propagador de desinformación en la historia del mundo? El gobierno de EE. UU.".
Ante este panorama, surge la necesidad de recuperar la identidad borrada y robada de todas las naciones. Propuestas como la Iniciativa de Civilización Global (GCI) buscan promover el aprendizaje mutuo y el respeto a la soberanía cultural que nace del resurgimiento de la propia identidad. La Guerra Cognitiva destruye nuestra humanidad convirtiéndonos en obedientes zombis que sirven “felices” a quien pretende destruir nuestras civilizaciones sin el menor sonrojo. Ha llegado la hora de decir “¡basta!” y de recuperar nuestra humanidad y nuestra propia civilización, porque como dijo el gran maestro Confucio: "Dentro de los Cuatro Mares, todos somos hermanos".
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