El turismo internacional, la experiencia de pago y la IA, impulsan el crecimiento empresarial en España

El 82% de las empresas españolas afirma que la experiencia de pago tiene un impacto directo en la conversión, mientras que el 76% prevé que el turismo internacional influya positivamente en su negocio en los próximos 12 meses. Estas son algunas de las principales conclusiones del ‘Amex European Business Barometer’, basado en una encuesta a 2.500 decisores de empresas orientadas al consumidor final (B2C) en cinco mercados europeos, entre ellos España.

En un entorno cada vez más competitivo, las empresas están redefiniendo la forma en que se relacionan con sus clientes, poniendo un mayor énfasis en la experiencia de usuario, la internacionalización y la digitalización como principales palancas de crecimiento.

Los pagos se consolidan como una palanca estratégica de crecimiento

En este nuevo contexto, los pagos dejan de ser una función meramente operativa para convertirse en un componente estratégico de la experiencia de cliente. El 82% de las empresas españolas afirma que mejorar la experiencia de pago se traduce en una mayor conversión, lo que refuerza su papel como motor del rendimiento del negocio.

Esta creciente relevancia está llevando a las empresas a revisar sus procesos y adoptar soluciones más ágiles y flexibles. No obstante, esta evolución conlleva desafíos, especialmente en materia de prevención del fraude, que sigue siendo la principal preocupación para el 37% de las empresas en relación con su configuración de pagos, así como la necesidad de adaptarse a los métodos de pago preferidos por los clientes.

El turismo internacional impulsa la evolución empresarial

El turismo internacional sigue siendo un factor clave de transformación para las empresas en España. El 76% de las compañías prevé que el gasto de los visitantes impactará en su negocio en los próximos 12 meses.

Como consecuencia, las empresas están adaptando su propuesta de valor para responder a una base de clientes cada vez más global. Esto incluye la mejora de las experiencias digitales, la ampliación de la aceptación de métodos de pago internacionales y el refuerzo de la atención a clientes internacionales. Además, cerca del 30% de las empresas planea invertir activamente en atraer clientes internacionales o turistas, lo que refuerza el papel del turismo como motor clave de crecimiento en el mercado español.

La digitalización y la IA avanzan como respuesta a las nuevas demandas

La adopción tecnológica continúa ganando protagonismo en la estrategia empresarial. En los últimos 12 meses, el 47% de las empresas españolas ya ha implementado soluciones de inteligencia artificial generativa, aunque con diferencias significativas según el tamaño de la compañía.

Mientras que las grandes empresas lideran la adopción e integración de estas tecnologías en la experiencia de cliente, las pymes (que representan más del 99% del tejido empresarial en España) avanzan a un ritmo más progresivo, lo que puede limitar su capacidad para aprovechar plenamente estas oportunidades.

“Estamos viendo un cambio claro en cómo las empresas entienden la experiencia de cliente: se ha convertido en un factor clave de competitividad”, señala Julia López, vicepresidenta y directora general del área de Establecimientos de American Express para Europa continental. “En este contexto, la experiencia de pago, la capacidad de atender a un cliente internacional y el uso de la tecnología son elementos diferenciadores clave para generar confianza e impulsar el crecimiento en un entorno cada vez más dinámico”.

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