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Gilead refuerza la innovación científica en España con sus becas de investigación biomédica
La compañía ha destinado más de 10,3 millones de euros a 221 proyectos de investigación en España
Servimedia
Gilead celebró este jueves en el Instituto de Salud Carlos III la entrega de la XI y XII edición de las Becas Gilead a la Investigación Biomédica, un programa que, desde su lanzamiento, ha destinado más de 10,3 millones de euros a 221 proyectos de investigación en España.
Según informó la compañía, estas becas se han consolidado como una de las principales iniciativas privadas de apoyo a la investigación y desarrollo biomédico en el país. En esta edición, fueron reconocidos un total de 36 proyectos correspondientes a las convocatorias de 2024 y 2025, seleccionados por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) con el respaldo de evaluadores internacionales y sociedades científicas.
Las áreas de investigación de los proyectos seleccionados incluyen VIH, Hemato-oncología, Oncología Médica, Hepatitis Delta y covid-19. El programa cuenta con el apoyo de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), GeSIDA y la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH).
"Las Becas Gilead a la Investigación Biomédica son un reflejo de nuestro compromiso con la innovación y con el desarrollo científico en nuestro país", afirmó María Río, vicepresidenta y directora general de Gilead España y Portugal. Además, destacó que a través de este programa "seguimos apoyando el talento investigador y contribuyendo a generar conocimiento que permita avanzar en la mejora de la salud de los pacientes".
Políticas para potenciar la salud
Durante la jornada, tuvo lugar una mesa redonda titulada ‘Políticas de futuro para potenciar la inversión en salud y el acceso a la innovación’, en la que se analizaron los principales retos en financiación sanitaria y en el acceso a terapias innovadoras. En el debate participaron expertos del ámbito científico, institucional y de pacientes.
Entre los ponentes, estuvieron presentes Javier de Castro, presidente de SEOM; Carina Escobar, presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP); María Martín Díez de Baldeón, consejera de Salud de La Rioja; y el economista de la salud Jorge Mestre. La mesa fue moderada por Julio Mayol, director científico de la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Clínico San Carlos.
Homenaje a una trayectoria
Como cierre del acto, Gilead rindió homenaje a la hepatóloga María Buti, jefa de Hepatología y Medicina Interna del Hospital Vall d’Hebron, por su destacada trayectoria y su valiosa contribución a la investigación en enfermedades hepáticas. Este reconocimiento subrayó el impacto de su trabajo en el avance científico y en la mejora de la salud de los pacientes.
Desde su creación, las Becas Gilead a la Investigación Biomédica han recibido 938 candidaturas procedentes de centros de investigación de 13 comunidades autónomas, consolidándose como un motor clave para la innovación científica en España.
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