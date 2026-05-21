Veamos la vía de la modernización china a través de la 'Ruta China'

El año 2026 marca el 105.º aniversario de la fundación del Partido Comunista de China, el inicio del XV Plan Quinquenal y el 90.º aniversario de la victoria de la Gran Marcha del Ejército Rojo, por lo que tiene una gran importancia en el proceso histórico de impulso de la modernización china.

Sosteniendo firmemente el testigo de la historia, ¿cómo puede China recorrer con éxito esta etapa crucial del XV Plan Quinquenal?

Veamos primero tres noticias relacionadas con las “carreteras” y los “caminos”.

El camino de la conectividad es cada vez más fluido. Se han inaugurado sucesivamente las primeras líneas de alta velocidad ferroviaria en antiguas bases revolucionarias como Yan’an, en Shaanxi, y Pingxiang, en Guangxi. La red china de trenes de alta velocidad, que supera los 50.000 kilómetros, mejora la eficiencia y acelera el desarrollo; cuando los caminos son fluidos, también lo es el ánimo de la gente.

El camino de la innovación se ensancha cada vez más. En la desembocadura del río Perla, el puente colgante de doble nivel más alto del mundo —el puente Shiziyang— utiliza segmentos prefabricados de acero de más de cien toneladas, instalándose uno cada siete días de media, con una precisión de ensamblaje a nivel milimétrico.

El camino de la cooperación beneficiosa para todos se amplía continuamente. La línea minera ferroviaria del oeste de Argelia, la primera línea ferroviaria pesada del desierto en África construida por empresas chinas, ha entrado plenamente en operación, y la parte propietaria la calificó como “un modelo de proyectos de gran infraestructura en zonas desérticas”.

Hace más de cien años, Sun Yat-sen trazó el primer plan de modernización de China: construir 1,6 millones de kilómetros de carreteras y unos 160.000 kilómetros de ferrocarriles…

Hoy, la longitud total de las carreteras supera los 5,49 millones de kilómetros y la red ferroviaria operativa alcanza los 165.000 kilómetros. Desde “electricidad para todos los hogares” hasta “banda ancha en todas las aldeas”, el nivel de modernización de China ha superado ampliamente lo imaginado por las generaciones anteriores.

Trenes de alta velocidad, ferrocarriles de carga pesada, desarrolladas autopistas, las “cuatro buenas carreteras rurales” que conectan con el campo, además de avanzadas redes eléctricas e infraestructuras hidráulicas ampliamente distribuidas… algunas infraestructuras modernas no generan beneficios directos, pero sirven de base para una sociedad desarrollada, y el socialismo con características chinas lo ha conseguido.

Viendo la modernización china a través de la “Ruta China”, esta es una vía luminosa de desarrollo de alta calidad y sostenible, y una senda de lucha destinada a permitir que el pueblo viva mejor.

La línea ferroviaria de alta velocidad Xi’an-Yan’an, inaugurada oficialmente a finales de 2025, es la primera alta velocidad que llega a la antigua base revolucionaria del norte de Shaanxi.

En la fase inicial de planificación de la línea Xi’an-Yan’an se plantearon dos opciones: no establecer una estación en Luochuan y seguir una línea recta por el valle; o construir una estación allí, lo que implicaba añadir 9 kilómetros de vía principal, invertir 1.800 millones de yuanes y resolver el problema mundial de la construcción sobre suelo de loess colapsable.

¿Cómo elegir?

Para impulsar el desarrollo de las antiguas zonas revolucionarias relativamente rezagadas, China eligió decididamente la segunda opción. Porque la modernización china es una modernización socialista dirigida por el Partido Comunista de China, que nunca toma decisiones para “eliminar a alguien”, sino que mantiene el solemne compromiso de “no dejar a nadie atrás”.

Desde sacar de la pobreza a casi 100 millones de habitantes rurales hasta construir el mayor sistema de seguridad social del mundo, “permitir que la gente viva mejor” ha sido siempre el criterio con el que los comunistas chinos miden el desarrollo y la fuente que impulsa su avance.

Viendo la modernización china a través de la “Ruta China”, esta es una vía justa de apertura, cooperación y beneficio mutuo.

China ha invertido en Brasil en proyectos benéficos de desalinización de aguas salobres para que la población local pueda beber agua limpia; en Tayikistán ha establecido parques industriales agrícolas y textiles, donde la tecnología china ayuda a aumentar y mejorar la producción de algodón… Sin considerar la distancia geográfica como un obstáculo, la China de la nueva era persiste en la apertura, la conectividad y la cooperación solidaria.

En un contexto de débil recuperación económica mundial, China sigue reduciendo la lista negativa para la inversión extranjera, mientras el puerto de libre comercio de Hainan avanza hacia su funcionamiento de cierre aduanero en toda la isla; la apertura china pasa gradualmente de “seguir a otros” a “liderar”.

Frente al auge de la desglobalización, China impulsa la implementación de arancel cero para el 100 % de las categorías de productos procedentes de 53 países africanos con relaciones diplomáticas, mientras ferias internacionales como la Exposición Internacional de Importaciones de China, la Exposición Internacional de la Cadena de Suministro y la Feria Internacional de Comercio de Servicios siguen liberando la “fuerza magnética” de la cooperación china.

Durante el XV Plan Quinquenal, China seguirá compartiendo oportunidades y desarrollándose junto con todos los países del mundo, para hacer realidad una modernización mundial basada en el desarrollo pacífico, la cooperación mutuamente beneficiosa y la prosperidad compartida.

Viendo la modernización china a través de la “Ruta China”, esta es la gran avenida hacia la construcción de un país fuerte y el rejuvenecimiento nacional.

“El socialismo se ha conseguido luchando, trabajando y sacrificando vidas; así fue en el pasado y así sigue siendo en la nueva era”. Esta importante afirmación del secretario general del PCCh Xi Jinping revela el secreto del perseverante avance del pueblo chino.

La historia es el mejor testigo.

En abril de 1935, la columna derecha del Ejército Rojo Central defendió durante tres días y tres noches el rudimentario puente colgante de hierro de Huajiang; en junio de ese mismo año, el Ejército Rojo Central cruzó el monte Jiajin, la primera gran montaña nevada de la Gran Marcha.

En septiembre de 2025 se inauguró oficialmente el puente del cañón de Huajiang, “número uno del mundo tanto en vertical como en horizontal”; en octubre del mismo año entró en fase de prueba el túnel de Jiajinshan, de 9,35 kilómetros de longitud, permitiendo que más de 100.000 personas de la zona dejaran atrás la histórica situación de aislamiento por nieve y hielo en invierno.

Desde la extrema pobreza y debilidad hasta la prosperidad y fortaleza nacional, desde ser objeto de humillaciones hasta erguirse en Oriente, el pueblo chino ha tenido el valor de superar toda clase de dificultades y obstáculos, cruzando barrancos y abriendo nuevos caminos sin cesar.

En la nueva etapa, ¿cómo afrontará China un entorno más complejo y resolverá contradicciones más profundas?

Durante las dos sesiones nacionales de este año, el secretario general del PCCh Xi Jinping señaló: “Ahora debemos resolver cada vez más problemas de escasez estratégica, resolver cuestiones que ‘no se pueden pedir, no se pueden comprar y no se pueden obtener’”.

Desde fabricar productos siguiendo planos extranjeros, pasando por innovar nuevamente sobre plataformas importadas, hasta diseñar y fabricar de manera independiente trenes de alta velocidad, el ferrocarril de alta velocidad chino es precisamente un fruto del desarrollo tecnológico con capacidad propia de acción.

La “Ruta China” es un camino tangible, pero también intangible.

De cara al futuro, China mantiene firmemente la confianza en su propio camino, toma la iniciativa histórica y avanza con determinación, paso a paso.