La innovación impulsa la fuerza de la manufactura en China

Un momento conmovedor en la 139ª edición de la Feria de Importación y Exportación de China, ampliamente conocida como la Feria de Cantón, se volvió viral en redes sociales.

Asistido por un robot exoesqueleto desarrollado por Taixi Robot, con sede en Hangzhou, un paciente argentino con debilidad muscular se levantó lentamente de una silla de ruedas y dio varios pasos, un hito largamente esperado. Los testigos lloraron de alegría mientras la tecnología de punta y la profunda compasión humana convergían en un momento poderoso.

"Esta es la fuerza tangible de la manufactura inteligente china", observó un comentarista en línea.

El salto crítico de la conceptualización al gran avance —el viaje de "0 a 1"— depende de un ecosistema de innovación vibrante e interconectado.

El desarrollo de robots exoesqueletos, antes limitado a la ciencia ficción, abarca múltiples campos de vanguardia, incluyendo la inteligencia artificial y la interacción humano-máquina. Tales avances requieren años de investigación dedicada por parte de las empresas, pero los grandes avances nunca se logran de forma aislada. Detrás de Taixi Robot hay una red de apoyo coordinado: inversión ángel liderada por el Fondo de Exalumnos de la Universidad de Zhejiang, estrecha colaboración entre universidades, empresas, instituciones de investigación y usuarios finales, además de una vía rápida de aprobación de patentes lanzada por el distrito Gongshu de Hangzhou.

Este terreno fértil para la innovación permite que nuevas ideas echen raíces y se expandan rápidamente. Hoy en día, un número creciente de empresas chinas que logran avances tecnológicos refleja las fortalezas del sistema de China para movilizar recursos y coordinar esfuerzos de innovación a nivel nacional. La versión preliminar recientemente lanzada de DeepSeek-V4, por ejemplo, es compatible con chips desarrollados localmente como los procesadores de IA Ascend de Huawei.

Tal progreso no habría sido posible sin esfuerzos coordinados para superar los cuellos de botella tecnológicos en el sector de los semiconductores. Tampoco sería posible la actual potencia informática masiva sin inversiones estratégicas previas en infraestructura energética y electricidad verde. Esta coordinación a nivel de sistema está acelerando el motor de innovación de China y generando nuevos avances en tecnologías avanzadas.

El salto posterior de la invención a la asequibilidad, pasando de "1 a 100", está respaldado por el sistema industrial integral de China.

Durante años, los robots exoesqueleto siguieron siendo muy caros. Sin embargo, los productos exhibidos en la Feria de Cantón tenían un precio mucho más bajo. Ese cambio también se debe a las cadenas de suministro altamente integradas y eficientes.

En la provincia de Zhejiang, las industrias que producen sensores, servomotores y otros componentes de hardware inteligente ya están bien establecidas, realidad que ayuda a reducir los costos de fabricación y hace que las tecnologías avanzadas sean más asequibles y accesibles.

De hecho, Zhejiang está lejos de ser un caso aislado.

La innovación impulsa la fuerza de la manufactura en China / Embajada China en España

En toda China, los gobiernos locales están eliminando activamente las barreras a los factores de producción y mejorando la coordinación industrial, fomentando oportunidades para el crecimiento y la innovación empresarial.

En Shenzhen, en la provincia de Guangdong, las empresas pueden obtener hasta el 90 por ciento de los componentes necesarios para la producción de robótica en unos pocos kilómetros de distancia a la redonda. Hoy, Shenzhen alberga más de 74,000 empresas de la industria.

En la provincia de Anhui, casi todas las piezas para un vehículo de nueva energía se pueden conseguir haciendo un trayecto de tres horas en coche. Esto respalda a siete grandes fabricantes de automóviles y ayuda a que la provincia ocupe el primer lugar a nivel nacional en producción anual de automóviles.

Estos clústeres industriales altamente eficientes se han convertido en poderosos catalizadores del crecimiento empresarial. En la China actual, la fortaleza tecnológica de los centros de innovación se está fusionando cada vez más con las capacidades manufactureras de la "fábrica del mundo", lo que permite que destellos de inspiración en los laboratorios se transformen en producción continua en las líneas de montaje. El salto final --pasar del éxito nacional al alcance global, de "100 a 10,000"-- refleja el compromiso de China con el desarrollo global compartido.

El viaje de la innovación en China no se trata de aislamiento, sino de forjar conexiones para el beneficio mutuo. Tras el video del exoesqueleto de la Feria de Cantón que captó la atención mundial, Taixi Robot se puso en contacto proactivamente con la paciente extranjera y le ofreció seguimiento.

Una y otra vez, ella decía "gracias" en chino, expresando su esperanza de que más productos de la empresa pudieran llevarse a Argentina para ayudar a otros que viven con condiciones similares.

Este espíritu de desarrollo compartido y solidaridad global se ha arraigado profundamente en el enfoque de China hacia la innovación.

En el campo de la inteligencia artificial, por ejemplo, China se ha convertido en uno de los principales contribuyentes mundiales de software de código abierto y modelos abiertos.

El objetivo de “impulsar el desarrollo de ecosistemas de código abierto” incluso se ha incluido en el esquema del XV Plan Quinquenal de China.

Bloomberg señaló en un artículo que, mientras algunos de los gigantes tecnológicos de Occidente compiten para construir sistemas de IA cada vez más potentes restringiendo fuertemente el acceso, los laboratorios de investigación chinos continúan compartiendo los avances tecnológicos de manera abierta y gratuita.

Desde la tecnología Juncao, beneficiando a países de todo el mundo, hasta las redes eléctricas construidas por China que iluminan comunidades remotas en Brasil, pasando por el Telescopio de Apertura Esférica de Quinientos Metros que abre sus instalaciones a investigadores de todo el mundo, la innovación de China nunca ha tenido como objetivo "frenar a otros".

En cambio, busca "construir caminos para todos", ayudando a más países a superar barreras de desarrollo y mejorar la calidad de vida de las personas. Perseverar a través del trabajo duro mientras se abraza la cooperación y el beneficio mutuo: esta es una de las fuerzas más profundas, poderosas e inspiradoras que dan forma a la China moderna.