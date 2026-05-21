Compartir las nuevas oportunidades del XV Plan Quinquenal y abrir un nuevo capítulo de cooperación y beneficio mutuo

En la actualidad, los cambios sin precedentes en un siglo se están acelerando en el mundo, y las transformaciones globales, de nuestra época y de la historia se desarrollan a un ritmo nunca antes visto. China entra en el período del XV Plan Quinquenal, que constituye un hito clave en su proceso de modernización. El XV Plan Quinquenal no solo es una guía estratégica para el desarrollo de China, sino también un solemne compromiso que el país transmite al mundo en favor de la apertura, la innovación y el desarrollo sostenible, aportando certidumbre y energía positiva a un mundo marcado por la inestabilidad y las transformaciones.

El año 2025 marcó la conclusión del XIV Plan Quinquenal de China, y el país presentó unos resultados satisfactorios para su pueblo y admirados por la comunidad internacional. En 2025, el PIB de China alcanzó los 140,19 billones de yuanes, con un crecimiento promedio anual del 5,4 % en los últimos cinco años, contribuyendo aproximadamente con el 30 % del crecimiento económico mundial. El valor añadido de la industria manufacturera ocupó el primer lugar mundial por decimosexto año consecutivo, mientras que el comercio de mercancías se mantuvo durante nueve años seguidos en el primer puesto a nivel global. China entró por primera vez entre los diez primeros puestos del Índice Mundial de Innovación. La manufactura de alta tecnología, que representa el 17 % del valor añadido industrial, contribuyó con el 26 % del crecimiento industrial. La producción anual de vehículos de nuevas energías superó los 16 millones de unidades, con más de 20 millones de instalaciones de carga, y la tasa de penetración del mercado pasó del 5,7 % en 2020 al 53,9 %. China ya ha construido el mayor sistema de energías renovables del mundo, reduciendo en un 17 % acumulado las emisiones de dióxido de carbono por unidad de PIB en cinco años. La manufactura china ha impulsado una reducción de más del 60 % y 80 % en los costes globales de la energía eólica y solar, respectivamente.

El año 2026 es el inicio del XV Plan Quinquenal. En el primer trimestre de 2026, la economía china creció un 5,0 % interanual, acelerándose en 0,5 puntos porcentuales respecto al cuarto trimestre de 2025 y logrando un sólido comienzo para el nuevo plan. La producción industrial, la modernización manufacturera, la economía digital y las industrias de alta tecnología continuaron creciendo con rapidez; asimismo, las nuevas fuerzas productivas de calidad se están consolidando aceleradamente, mostrando la fuerte resiliencia y vitalidad de la economía china. El XV Plan Quinquenal vuelve a transmitir al mundo una señal clara de que China persistirá en ampliar su apertura de alto nivel al exterior y en compartir oportunidades con otros países. En un entorno internacional complejo y cambiante, una China con planificación clara, objetivos definidos y una apertura constante no solo demuestra una fuerte resiliencia económica, sino que también aportará más dinamismo y oportunidades a la economía mundial.

La “manufactura china” avanza hacia el liderazgo en innovación y transformación ecológica. China es el país con el sistema industrial más completo del mundo, habiendo formado el sistema manufacturero de mayor escala y con las categorías más completas a nivel global. En los últimos años, las exportaciones chinas no solo han crecido en volumen contra la tendencia internacional, sino también en contenido tecnológico y valor añadido. La manufactura china continúa su transformación digital y ecológica, adaptándose constantemente a las crecientes demandas internacionales. Esto no solo proporciona productos abundantes y grandes beneficios a los consumidores globales, sino que también impulsa el progreso tecnológico y la modernización industrial mundial. El borrador del XV Plan Quinquenal define claramente para los próximos cinco años la dirección de desarrollo de la manufactura china basada en la “inteligencia, sostenibilidad e integración”, así como el objetivo de “fomentar y fortalecer las industrias emergentes y del futuro”. China no solo seguirá siendo un eslabón clave de las cadenas industriales y de suministro globales, sino que también se convertirá en una fuerza esencial en las cadenas globales de innovación y de producción y suministro de energías limpias.

China es un estabilizador de la demanda mundial y un terreno fértil para la inversión extranjera. “Construir vigorosamente un gran mercado interno” es un objetivo central del XV Plan Quinquenal. China ha sido durante 17 años consecutivos el segundo mayor mercado importador del mundo, ofreciendo una demanda de exportación estable para productos y servicios de todos los países. China cuenta con una población de 1.400 millones de personas y más de 400 millones de ciudadanos de ingresos medios. Bajo la filosofía de modernización centrada en las personas y el respaldo del sistema socialista con características chinas, la ventaja demográfica del país se está transformando en un enorme potencial de consumo y demanda. En un contexto de débil crecimiento económico mundial, la fuerte resiliencia y vitalidad del mercado chino lo convierten en un “gimnasio” y un “laboratorio de pruebas” para las empresas extranjeras, además de una fuente de confianza para la economía global. Al mismo tiempo, China sigue promoviendo una apertura de alto nivel y optimizando el entorno empresarial, con el objetivo de ofrecer a los inversores extranjeros un marco político más estable y previsible, que les permita invertir con tranquilidad y confianza.

La apertura de alto nivel al exterior libera dividendos de cooperación. Durante el período del XV Plan Quinquenal, China seguirá ampliando su apertura de alto nivel, proporcionando un espacio más amplio y mayores garantías institucionales para profundizar la cooperación entre China y Europa. En materia de convergencia normativa, China acelerará la alineación con las normas económicas y comerciales internacionales de alto nivel y continuará optimizando un entorno empresarial orientado al mercado, basado en el Estado de derecho e internacionalizado. En cuanto a la apertura de mercado, relajará gradualmente las restricciones al acceso de capital extranjero y ampliará aún más el grado y alcance de la apertura en sectores clave como la sanidad, las telecomunicaciones, la educación y las finanzas. En relación con los intercambios de personas, China ya aplica una política unilateral de exención de visado a 50 países, incluidos 25 Estados miembros de la Unión Europea, lo que ha mejorado significativamente la facilidad de los intercambios bilaterales.China continuará ampliando su apertura al exterior, creando una plataforma de mayor calidad para compartir las oportunidades del mercado chino y aportando ideas constructivas para afrontar los desafíos globales.

La esencia de las relaciones económicas y comerciales entre China y Europa, así como entre China y España, radica en la complementariedad de ventajas, capaz de alcanzar un equilibrio dinámico en el proceso de desarrollo; solo mediante la cooperación se puede lograr el beneficio mutuo. En 2025, el comercio entre China y la Unión Europea alcanzó los 828.100 millones de dólares estadounidenses, con un crecimiento del 5,4 %. La inversión directa china en Europa aumentó más del 40 % interanual, mientras que la inversión europea en China también siguió creciendo. El stock de inversión bilateral superó los 280.000 millones de dólares. Los trenes de mercancías China-Europa han realizado más de 120.000 trayectos, conectando 232 ciudades de 26 países europeos. España es el quinto mayor socio comercial de China dentro de la Unión Europea, mientras que China es el principal socio comercial extracomunitario de España. En 2025, el comercio bilateral entre China y España superó los 55.000 millones de dólares, con un crecimiento cercano al 10 %. La estructura comercial sigue optimizándose y aumenta constantemente la proporción de productos de alta tecnología y alto valor añadido. El stock de inversión bilateral alcanzó casi los 11.000 millones de dólares, mientras que la cooperación en las cadenas industriales y de suministro continúa profundizándose, reflejando plenamente la complementariedad y resiliencia de las economías de ambos países.

Frente a los cambios globales, China seguirá desempeñando el papel de una gran potencia responsable, con mayor influencia internacional, liderazgo innovador y capacidad de inspiración moral, actuando como “motor principal” del crecimiento del comercio mundial, “campo magnético” para atraer inversión multinacional y “fuerza impulsora” de la inversión exterior global. Como señaló el presidente Xi Jinping, cuanto más compleja y turbulenta sea la situación internacional, más importante será mantener un desarrollo sólido y estable de las relaciones entre China y España. Trabajemos juntos China y España, así como China y Europa, para impulsar la cooperación abierta, defender los intereses comunes de la comunidad internacional e inyectar más confianza y dinamismo al desarrollo y prosperidad mundiales.