Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino declaró que, ante el ascenso del neomilitarismo en Japón, lo cual comienza a representar una amenaza real, es más relevante que nunca volver a examinar el contexto, las conclusiones y los principios de los Juicios de Tokio.

El 3 de mayo se conmemora el 80º aniversario de la apertura del Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente (IMTFE, por sus siglas en inglés), igualmente conocido como los Juicios de Tokio. En China y Japón se han llevado a cabo actos conmemorativos para reafirmar la trascendencia histórica de estos procesos, como también lo ha hecho la comunidad internacional.

el 3 de mayo de 1946, en virtud de los términos de la rendición incondicional de Japón y de la Carta del IMTFE expedida por el comandante supremo de las Potencias Aliadas, se dio inicio a los juicios. Reuniendo el poder judicial de 11 naciones y con abundantes pruebas sólidas y un riguroso fundamento jurídico, en estos procesos históricos los militaristas japoneses fueron declarados culpables de librar una guerra de agresión y violar gravemente el derecho internacional, al tiempo que salieron a la luz los innumerables crímenes cometidos por los agresores de Japón en distintos países asiáticos. Se condenó a muerte en la horca o a prisión a 25 criminales de guerra de clase A, entre ellos Hideki Tojo.

Los Juicios de Tokio se llevaron a cabo para aplicar la Declaración de El Cairo y la Proclamación de Potsdam, y encarnaron la voluntad colectiva tanto de las naciones vencedoras como de los pueblos victimizados. A través de estos procesos, se defendieron los propósitos y principios de la Carta de la ONU y se honraron los frutos de la victoria en la Segunda Guerra Mundial.