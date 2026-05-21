Uno de los logros más importantes de la gira europea de nueve días del Jefe Ejecutivo Sam Hou Fai por cuatro países es la confirmación de la ampliación de la cooperación con los países de habla hispana como una prioridad estratégica de la Región Administrativa Especial de Macao (RAEM).

Esta medida representa una importante expansión del papel tradicional de Macao como puente entre China y los nueve países socios-estado del mundo.

De hecho, uno de estos países, Guinea Ecuatorial, es un socio estratégico. Este país centroafricano, antigua colonia española, cuenta con tres idiomas oficiales: español (como era de esperar), francés y portugués. Si bien los dos últimos no se hablan localmente, ambos recibieron estatus oficial en 1998 y 2010, respectivamente, principalmente por razones diplomáticas, para que el país pudiera unirse al Comité Económico y Monetario Francófono de África Central (CEMAC) y a la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP).

La ampliación del papel de Macao como plataforma se alinea con el XV Plan Quinquenal del Gobierno Popular Central, aprobado por la Asamblea Popular Nacional (APN) el mes pasado. Este plan nacional apoya explícitamente a Macao en la mejora de sus mecanismos de cooperación externa y la ampliación de su alcance internacional. Además, el objetivo de Macao de fortalecer sus lazos con el mundo hispanohablante debe considerarse una consecuencia natural de su continuo esfuerzo por impulsar la diversificación adecuada de la economía local.

Asimismo, Macao y Hengqin han establecido conjuntamente un centro de servicios para la cooperación económica y comercial entre China y los países de habla portuguesa y española, que comenzó a operar en el segundo semestre del año pasado.

El Centro de Servicios para la Economía y el Comercio entre China y los Países de Habla Portuguesa/Española se puso en marcha a finales del año pasado como parte de la segunda fase de construcción de la Zona de Cooperación Profunda Guangdong-Macao en Hengqin.

En esta ocasión, el centro desempeñó un papel destacado en las visitas de Sam a Lisboa y Madrid la semana pasada, donde coordinó la participación de diversas empresas para ayudarlas a aprovechar las fortalezas de la plataforma de Macao para su expansión internacional. Se firmaron 61 acuerdos de diversa índole entre empresas y otras entidades en Lisboa, en el marco de la visita de Sam, mientras que en Madrid se firmaron 48.

Ahora es el momento oportuno para que las universidades locales sigan el ejemplo y apoyen el papel ampliado de la plataforma de Macao, por ejemplo, mediante el lanzamiento de programas de grado en Estudios Luso-Hispanos que NO se centren en cursos de traducción (las traducciones las realiza cada vez más la IA, que no solo es más rápida, sino a menudo incluso mejor que las producidas por la inteligencia humana), sino en estudios multidisciplinarios que incluyan los idiomas como una de las diversas materias, como historia, geografía, política, economía, derecho, etc.

En cualquier caso, las ventajas del emergente papel de Macao como "plataforma dual" son múltiples. Al fortalecer aún más sus tradicionales lazos de amistad con Portugal y establecer su nueva "relación especial" con España, Macao cuenta ahora con dos importantes vías de acceso político y económico a través de ambos países: la Unión Europea, de la que ambos son miembros, y Latinoamérica y el Caribe, así como África, incluyendo las cinco antiguas colonias portuguesas en la región y la tradicional y estrecha relación de España con el norte de África y Oriente Medio, en particular el Magreb.

Además, Macao ofrece a las empresas del mundo hispanohablante y portugués una familiaridad jurídica, ya que su sistema legal se basa en la tradición del derecho civil, es decir, el sistema jurídico europeo continental, lo que lo hace altamente compatible con los marcos legales de España, Portugal, sus antiguas colonias y los países hispanohablantes de Latinoamérica.

Ampliación del papel de la plataforma: una prioridad estratégica para Macao / Embajada China en España

Asimismo, Macao es un puerto franco con una economía de baja tributación y es miembro fundador de la Organización Mundial del Comercio.

Potencialmente, la Zona de Cooperación Profunda Guangdong-Macao brindará ventajas adicionales al papel de plataforma de Macao, como un espacio para servicios profesionales, incluyendo arbitraje y mediación, así como investigación médica y científica de otro tipo.

Basándome en los 23 años de experiencia acumulada por el Foro de Macao, espero que el gobierno local, el sector empresarial, la academia y la comunidad profesional estén a la altura de las circunstancias y aprovechen la oportunidad que ofrece el novedoso papel de "doble plataforma" de Macao, diseñado a su medida por el Gobierno Central. Además, la nación en su conjunto también debe beneficiarse, un aspecto importante que los ciudadanos no deben pasar por alto.

El Foro de Macao es una iniciativa, una "donación" de facto, otorgada por las autoridades centrales a Macao para que pueda desempeñar un papel relevante en el escenario internacional, además de su objetivo estratégico —también elegido por Beijing— de consolidarse como un centro mundial de turismo y ocio. Esto, de paso, subraya la necesidad de mejorar el dominio del inglés entre las autoridades locales, algo imprescindible para que Macao alcance su objetivo de atraer a más visitantes internacionales, especialmente del sudeste asiático, donde el inglés es la lengua franca.

Sin duda, las relaciones exteriores de Macao deben llevarse a cabo en estricta conformidad con las directrices de política exterior de Beijing. Sugerir lo contrario sería absurdo.

Macao debe hacer todo lo posible por ayudar al Gobierno Popular Central a alcanzar sus objetivos de política exterior. Esto se aplica no solo al mundo de habla portuguesa y española —que abarca cuatro continentes—, sino también al sudeste asiático, origen de la mayoría de los turistas internacionales de Macao, y a la Unión Europea en general, más allá de la península ibérica.

El Gobierno Popular Central ha prestado una ayuda inmensa a Macao desde 1999; en reciprocidad, la RAEMS debe expresar su gratitud intensificando su actividad en el ámbito de las relaciones exteriores, aprovechando su singular contexto histórico y cultural.

Además, el Foro Macao debería ir más allá de los asuntos puramente económicos y centrarse en la cooperación cultural y científica. Estoy seguro de que una mayor sinergia entre el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Asuntos Exteriores reportaría importantes beneficios tanto para China como para la RAEMS.

También creo que las futuras visitas al extranjero de Sam deberían incluir a Mozambique, uno de los países potencialmente más prometedores y más "amigos de China" del mundo, independientemente de sus actuales problemas económicos.

Las giras internacionales del jefe del ejecutivo no deben considerarse simplemente misiones económicas, sino visitas de buena voluntad para promover el principio de "Un país, dos sistemas", la razón de ser fundamental del exitoso desarrollo de la RAEMS.

Los intereses políticos y económicos están intrínsecamente entrelazados, ya sea a nivel internacional, nacional o local, y debemos aceptar este hecho con realismo.