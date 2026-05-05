Xi Jinping presentó una propuesta de cuatro puntos para promover la paz y la estabilidad en Oriente Medio

El mandatario chino llamó a la adhesión al principio de coexistencia pacífica. Los países en Oriente Medio y la región del Golfo son vecinos interdependientes e inseparables. Se deben realizar esfuerzos para respaldar a estos países para que mejoren sus relaciones, y es imperativo promover la construcción de una arquitectura de seguridad común, integral, cooperativa y sostenible para Oriente Medio y la región del Golfo.

Instó también a la adhesión al principio de soberanía nacional. La soberanía constituye la base para que todos los países, especialmente los países en desarrollo, puedan sobrevivir y prosperar, y no debe ser vulnerada. La soberanía, la seguridad y la integridad territorial de los países de Oriente Medio y la región del Golfo deben ser plenamente respetadas, y la seguridad del personal, las instalaciones y las instituciones de todos los países debe ser efectivamente protegida.

Sobre la adhesión al principio del imperio de la ley internacional, Xi afirmó que se debe respetar la autoridad del imperio de la ley internacional, rechazando la aplicación selectiva para evitar que el mundo retroceda al estado de la "ley de la selva". Llamó a defender con firmeza el sistema internacional, con las Naciones Unidas en su núcleo, el orden internacional basado en el derecho internacional y las normas fundamentales de las relaciones internacionales, sustentadas en los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.

Además, indicó que debe coordinarse el desarrollo y la seguridad. La seguridad hace posible el desarrollo y el desarrollo ayuda a mantener la seguridad. Todas las partes deben trabajar juntas para crear un entorno favorable para el desarrollo de los países de Oriente Medio y la región del Golfo. China está dispuesta a compartir con estos países las oportunidades generadas por la modernización china a fin de fortalecer las bases del desarrollo y la seguridad regionales.