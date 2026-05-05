Solidaridad global para un futuro inteligente y próspero

La Iniciativa para el Desarrollo Global (IDG), propuesta por el presidente Xi Jinping durante la 76.ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ha recorrido un extraordinario camino en sus cinco años de trayectoria. Esta iniciativa, en sintonía con los profundos cambios de nuestra era, se alinea con las prioridades de nuestro tiempo y afronta con determinación los desafíos del desarrollo. Asimismo, ha inyectado vitalidad a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU, impulsando la causa del desarrollo global hacia nuevos hitos y resultados tangibles. En la actualidad, una nueva ola de revolución tecnológica y transformación industrial está reconfigurando drásticamente el panorama económico mundial. Debemos guiarnos por la IDG para aprovechar plenamente las oportunidades de innovación en tecnologías digitales e inteligentes, y crear conjuntamente un "futuro digital e inteligente" caracterizado por la apertura y la colaboración.

Priorizar el desarrollo para que los beneficios de la inteligencia alcancen a todo el mundo. En el último lustro, la IDG ha movilizado más de 23.000 millones de dólares en fondos, ha implementado más de 1.800 proyectos de cooperación y ha capacitado a más de 200.000 profesionales de diversos ámbitos en países en desarrollo. Hoy, en plena efervescencia de la inteligencia artificial, debemos permanecer atentos para evitar que la "brecha digital" se convierta en una nueva fuente de desigualdad. China está ayudando activamente a los países del Sur Global a elevar su nivel de digitalización e inteligencia, fortaleciendo la construcción de la marca "Sur Digital". Desde la formación en IA hasta el apoyo en infraestructuras digitales, nos comprometemos a que cada nación pueda subirse al tren de la economía inteligente, garantizando que ningún país se quede atrás en esta transformación.

Impulsar la innovación y romper los cuellos de botella del desarrollo mediante la cooperación abierta. La historia ha demostrado repetidamente que el aislamiento no ofrece salida y que solo la apertura conduce al beneficio mutuo. Como se ha evidenciado en el Salón Internacional del Automóvil de Beijing 2026, donde han concurrido 1.451 vehículos de 21 países y regiones, la "densidad de nuevos modelos" y la "concentración tecnológica" han alcanzado máximos históricos. Las multinacionales del sector automotriz ya no se limitan al concepto de "en China, para China", sino que han evolucionado hacia un nuevo paradigma: "en China, para el mundo". Las empresas chinas y extranjeras aprenden unas de otras y evolucionan conjuntamente en el mercado chino, demostrando que la apertura no es una concesión unidireccional, sino un empoderamiento mutuo. En el ámbito de la IA, el modelo nacional DeepSeek ha logrado hitos a bajo coste, manteniendo una filosofía de código abierto y atrayendo a cientos de miles de desarrolladores de todo el mundo para construir un ecosistema común. Esto concuerda plenamente con el principio de "inclusión y beneficio general" que promueve la IDG. Nos oponemos a la construcción de muros, a los bloqueos tecnológicos y a la imposición de barreras por parte de una minoría de países. Abogamos por un entorno de desarrollo científico y tecnológico abierto, justo, equitativo y no discriminatorio, donde las fuentes de innovación fluyan con total libertad.

Centrarse en las personas para que el desarrollo tecnológico redunde en el bienestar social. La IDG sostiene como concepto central el enfoque en el pueblo. El éxito del Salón del Automóvil de Beijing reside en priorizar las necesidades de la población en su búsqueda por una vida mejor. La incorporación de la asistencia inteligente a la conducción en los vehículos de gama accesible y la tecnología de carga ultrarrápida, que alivia la "ansiedad por la autonomía", demuestran que toda innovación está estrechamente vinculada a la vida cotidiana de las personas. Este concepto de "poner al pueblo en el centro" es también la seña de identidad de China en su cooperación para el desarrollo internacional. En el sector automotriz, la expansión de las empresas chinas en el extranjero no busca "desplazar a otros actores", sino aportar empleo, tecnología, experiencia en gestión y soluciones para la transición verde.

Solidaridad global y cooperación unida para enfrentar desafíos comunes. El panorama internacional actual es complejo y convulso, con conflictos bélicos que surgen sucesivamente y nuevos desafíos que acechan al desarrollo global. El presidente Xi Jinping ha enfatizado que la solidaridad y la cooperación son la única opción correcta. Debemos utilizar la implementación de la IDG como plataforma para reunir recursos de desarrollo más amplios y construir cimientos más sólidos. En la Tercera Conferencia de Alto Nivel del Foro de Acción Global para el Desarrollo Compartido, China publicó la Lista de Resultados del Plan de Acción para un Futuro Compartido, proponiendo 50 medidas cruciales. En los próximos cinco años, se llevarán a cabo 2.000 proyectos de bienestar social, "pequeños y hermosos", para ayudar a las poblaciones de diversos países a lograr un desarrollo más sostenible y seguro.

En estos cinco años, la Iniciativa para el Desarrollo Global ha pasado de ser una propuesta china a un consenso internacional, y de un concepto de cooperación a una práctica enriquecedora. La comunidad internacional, incluida España, reconoce ampliamente la IDG. Del 30 de junio al 3 de julio de 2025, se celebró con éxito en Sevilla la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo de las Naciones Unidas. La "Plataforma de Acción de Sevilla", lanzada en dicha conferencia, incorporó explícitamente 130 acciones, entre ellas la IDG, impulsando a todas las partes a afrontar conjuntamente los retos del desarrollo.

Este año marca el inicio del XV Plan Quinquenal de China. Estamos dispuestos a trabajar con todos los países, incluida España, con una mentalidad más abierta y acciones más prácticas, para promover que los dividendos del desarrollo en la era inteligente beneficien a cada nación y a cada individuo. ¡Mantengamos el espíritu de solidaridad global, busquemos el desarrollo a través de la innovación y promovamos el beneficio mutuo en la cooperación, para construir juntos un futuro aún más brillante para la humanidad!