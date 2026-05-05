Revisión de la Administración General de Aduanas de la República Popular China sobre la gestión del registro de empresas productoras extranjeras de alimentos importados: mayor facilitación para las exportaciones de alimentos a China

Con el fin de facilitar aún más el desarrollo del comercio de alimentos importados y garantizar la seguridad alimentaria, la Administración General de Aduanas de la República Popular China ha revisado y publicado recientemente el Reglamento de la República Popular China sobre la administración del registro de empresas productoras extranjeras de alimentos importados (Orden n.º 280 de la Administración General de Aduanas), así como el correspondienteanuncio de aplicación (Anuncio n.º 27 de 2026 de la Administración General de Aduanas). Las nuevas disposiciones pertinentes entrarán en vigor el 1 de junio de 2026.

El reglamento revisado ha sido cuidadosamente diseñado para garantizar una integración fluida con los sistemas de registro existentes. Las actividades comerciales de importación de alimentos de las 96.000 empresas ya registradas no se verán afectadas por las nuevas disposiciones. Cabe destacar que el 95% de las empresas registradas podrá renovar automáticamente su registro, mientras que, para aquellas que no puedan hacerlo, el plazo de solicitud de renovación se ha ampliado de 3 a 12 meses antes de su expiración, en lugar del periodo anterior de 3 a 6 meses. Para los nuevos solicitantes, el proceso se ha simplificado mediante la reducción de los requisitos documentales y la introducción de un mecanismo de “registro basado en listas” como vía rápida.

Los documentos mencionados y los materiales interpretativos pueden descargarse en el sitio web oficial de la Oficina de Seguridad de Alimentos de Importación y Exportación de la Administración General de Aduanas de la República Popular China (http://jckspj.customs.gov.cn/). En caso de surgir cualquier problema durante el proceso de registro empresarial, nuestra institución prestará apoyo para contactar con dicha Oficina, proporcionando la asistencia necesaria, incluida la consulta y la formación.