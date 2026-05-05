El jefe ejecutivo de RAE de Macao promete fortalecer la cooperación con países de habla hispana

El jefe ejecutivo de la Región Administrativa Especial (RAE) de Macao, Sam Hou Fai, indicó el miércoles que ampliar la cooperación con los países de habla hispana es una prioridad estratégica para la región, y prometió extender las funciones de la plataforma de Macao para la cooperación entre China y los países de habla portuguesa a los países de habla hispana.

Sam hizo estas declaraciones en una recepción en Madrid organizada por el Gobierno de la RAE de Macao.

Macao ha mantenido durante mucho tiempo vínculos estrechos con los países europeos, incluida España, y profundizará aún más la cooperación en comercio, cultura, turismo, y convenciones y exposiciones con estos países, al tiempo que fortalecerá los intercambios entre personas, dijo.

Sam indicó que el XV Plan Quinquenal de China esboza el proyecto de desarrollo del país para los próximos cinco años, lo que proporcionará amplias perspectivas para la cooperación China-España. Macao se está alineando con el plan y formulando su propio tercer plan quinquenal de desarrollo para mejorar los mecanismos de cooperación externa y construir una plataforma para compartir oportunidades de desarrollo.

Concha Andreu, vicepresidenta segunda del Senado español, indicó que tanto España como China comparten un fuerte deseo de fortalecer la cooperación, y las relaciones bilaterales mantienen un sano impulso.

China ha logrado progresos notables en áreas como la innovación tecnológica, mientras que la economía de Macao muestra una gran vitalidad y potencial, agregó. España y Macao, ambos importantes destinos turísticos, tienen perspectivas prometedoras de cooperación en los sectores de cultura, turismo, y convenciones y exposiciones.

Más de 300 representantes del Gobierno de la RAE de Macao, de círculos empresariales y de los sectores económico y comercial españoles asistieron al evento.