China y Pakistán presentan su iniciativa de cinco puntos para restaurar paz y estabilidad en región del Golfo y Medio Oriente

China y Pakistán presentaron una iniciativa de cinco puntos para restaurar la paz y la estabilidad en la región del Golfo y Medio Oriente durante las conversaciones sostenidas hoy martes en Beijing entre el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, y el viceprimer ministro y canciller paquistaní, Mohammad Ishaq Dar.

Wang, también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, e Ishaq Dar revisaron la situación en la región del Golfo y Medio Oriente durante sus conversaciones.

Las dos partes propusieron lo siguiente:

I. Cese inmediato de las hostilidades. China y Pakistán instan a un cese inmediato de las hostilidades y a hacer los máximos esfuerzos para evitar que el conflicto se propague. Debe permitirse la entrada de la asistencia humanitaria a todas las áreas afectadas por la guerra.

II. Inicio de las conversaciones de paz lo antes posible. Debe salvaguardarse la soberanía, la integridad territorial, la independencia nacional y la seguridad de Irán y de los Estados del Golfo. El diálogo y la diplomacia son la única opción viable para resolver los conflictos. China y Pakistán apoyan a las partes correspondientes para que comiencen las conversaciones, y todas las partes deben comprometerse con la solución pacífica de las disputas y abstenerse del uso o la amenaza del uso de la fuerza durante las negociaciones de paz.

III. Seguridad de objetivos no militares. Debe respetarse el principio de protección de los civiles en los conflictos militares. China y Pakistán instan a las partes en conflicto a que detengan de inmediato los ataques contra civiles y contra objetivos no militares, respeten plenamente el Derecho Internacional Humanitario y dejen de atacar infraestructura importante, incluidas las instalaciones energéticas, de desalinización y centrales eléctricas, así como la infraestructura nuclear con fines pacíficos, como las centrales de energía nuclear.

V. Seguridad de rutas de navegación. El estrecho de Ormuz, junto con sus aguas adyacentes, es una importante ruta marítima mundial para el transporte de mercancías y energía. China y Pakistán instan a las partes a que protejan la seguridad de los buques y de los tripulantes que se encuentran varados en el estrecho de Ormuz, permitan el paso rápido y seguro de los buques civiles y comerciales, y restablezcan lo antes posible la circulación normal a través del estrecho.

V. Primacía de la Carta de las Naciones Unidas. China y Pakistán exhortan a realizar esfuerzos para practicar el verdadero multilateralismo, fortalecer conjuntamente la primacía de las Naciones Unidas y apoyar la conclusión de un acuerdo para el establecimiento de un marco de paz integral y el logro de la paz duradera con base en los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional.