El Corte Inglés felicita San Isidro con una ilustración exclusiva de la artista madrileña Coco Dávez

El Corte Inglés presenta una ilustración original creada por la artista madrileña Coco Dávez para celebrar las fiestas de San Isidro, una de las citas más emblemáticas del calendario festivo de la ciudad. Esta colaboración se enmarca en la iniciativa de la compañía para felicitar las fiestas locales de distintas ciudades de la mano de ilustradores jóvenes y vinculados a cada territorio, reforzando así su compromiso con la cultura, la creatividad contemporánea y el talento local.

Reconocida por su lenguaje visual vibrante, sintético y profundamente emocional, Coco Dávez ofrece en esta obra una mirada actual sobre San Isidro, en la que conviven la tradición popular, la celebración colectiva y el pulso contemporáneo de Madrid. La ilustración sitúa la acción en la pradera, con el skyline de la ciudad al fondo, un espacio cargado de memoria cultural que la artista transforma en una escena diurna y abierta, protagonizada por la gente como auténtica esencia de la fiesta.

ECI

«Siempre que paseo por la pradera y veo el skyline de Madrid pienso en todos esos pintores que retrataron esta vista de la ciudad. Tenía muchas ganas de devolver esa imagen, pero desde mi mirada y mi tiempo», explica la artista.

Fiel a su lenguaje visual, Coco Dávez construye la escena desde la economía de formas, el protagonismo del color y la eliminación del rostro, una constante en su obra que no borra la identidad, sino que la amplía y la vuelve colectiva. En este caso, la paleta cálida y los colores elementales evocan encuentro, comunión y celebración, conceptos que para la artista definen San Isidro.

La ilustración incorpora guiños sutiles a la tradición, como los trajes de chulapas reinterpretados con un toque contemporáneo, lunares negros sobre el diseño clásico, claveles que salpican la escena y una atmósfera festiva que se construye desde lo cotidiano y lo compartido.

«San Isidro para mí es un día bonito con amigos, celebrar la vida y el encuentro. Quería que fuera una imagen familiar, que los madrileños sintieran que ese Madrid también es suyo», señala Dávez.

Arte que sale al espacio público

Esta colaboración tiene para la artista un significado especial al tratarse de una obra concebida para el espacio urbano, lejos del ámbito expositivo y pensada para ser vista por miles de personas en su día a día.

«Es un regalo enorme. La obra deja de pertenecer a un espacio cerrado y pasa a formar parte de la ciudad y de la vida cotidiana», afirma.

La ilustración tendrá presencia en distintos soportes y espacios vinculados a la campaña de El Corte Inglés para San Isidro, reforzando la idea de un arte accesible, cercano y arraigado en la ciudad.

Campaña de San Isidro

El Corte Inglés apoyará la campaña de felicitación de las fiestas de San Isidro mediante una acción de presencia en las pantallas de gran formato de cines y teatros de la Gran Vía, una de las zonas más transitadas de Madrid. Las pantallas del Palacio de la Prensa, los cines Capitol y Callao, así como del Teatro Gran Vía, mostrarán la ilustración de Coco Dávez con la que El Corte Inglés felicita estas fiestas y ofrecerán información sobre distintas iniciativas que se pondrán en marcha, como conciertos en vivo.

La campaña también estará presente en emplazamientos clave de la ciudad con gran afluencia y movilidad urbana, como las estaciones de metro de Sol, Latina y Ópera.

Esta acción se completa con el vinilado de minibuses que recorren zonas claves en la festividad de San Isidro como La Latina y Sol (autobuses 002 y M1).

Coco Dávez, una voz imprescindible del arte contemporáneo español

Nacida en Madrid, Coco Dávez (Valeria Palmeiro) es una de las artistas españolas con mayor proyección nacional e internacional. Autodidacta en gran parte de su trayectoria, ha desarrollado un lenguaje visual propio, reconocible por su estética pop, minimalista y emocional, en el que el color actúa como herramienta narrativa y psicológica.

Su serie Faceless, iniciada hace más de una década, la ha consolidado como una creadora capaz de explorar la identidad desde la síntesis y la memoria colectiva, conectando con públicos diversos sin renunciar a profundidad conceptual. Su obra dialoga con referentes como el pop art, el minimalismo, la cultura visual contemporánea, la música, el cine y la literatura, siempre desde una mirada personal.

Madrid ocupa un lugar central en su imaginario creativo, no solo como ciudad natal, sino como espacio vivo, contradictorio y estimulante desde el que observa y crea.

El Corte Inglés y su compromiso con la cultura local

Con esta acción, El Corte Inglés continúa desarrollando su iniciativa de apoyo a las Fiestas Locales y a los creadores vinculados a cada ciudad, un proyecto que busca celebrar los hitos culturales más relevantes del territorio a través de lenguajes visuales contemporáneos.

Tras colaborar con artistas en festividades como las Fallas, Feria de Abril, Feria de Málaga, El Pilar, San Fermín, Semana Grande de Santander, o los Carnavales de Canarias, entre otros, La compañía refuerza en Madrid su vinculación con la cultura local a través de una creadora profundamente conectada con la ciudad y con su tiempo.

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Esta ilustración para San Isidro no solo felicita unas fiestas, sino que celebra la identidad madrileña desde el arte, la mirada personal y el talento local.