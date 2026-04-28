Marcelo Muñoz presenta el libro 'Alternativas de China para el Siglo XXI', en el que plantea el modelo chino como alternativa a la gobernanza global

El Centro Cultural de China en Madrid acogió el pasado viernes la presentación de ‘Alternativas de China para el Siglo XXI’, el último libro del fundador, presidente de la Fundación Cátedra China y Embajador de Amistad con el Pueblo Chino, Marcelo Muñoz. La obra es fruto del estudio y observación directo que Muñoz ha hecho a China durante más de cuatro décadas y cien viajes y llega en un momento de fuertes cambios en el orden internacional. Ante un modelo que empieza a mostrar signos de agotamiento, Muñoz analiza el papel de China en la gobernanza global del siglo XXI, planteando el modelo chino, basado en el diálogo, la paz y el multilateralismo, como “alternativa” para las próximas décadas.

Ante las turbulencias “brutales” actuales, Muñoz auguró que China va a traer las soluciones para los problemas del siglo XXI. "China no pretende imponerse a otros, sino compartir y promover la participación de todos", afirmó Muñoz durante la presentación. Por ello, durante un coloquio moderado por la presidenta ejecutiva de la Fundación Cátedra China, Marta Montoro, el presidente de honor de la Fundación defendió que "no se trata de imponer una hegemonía, sino de avanzar hacia una prosperidad compartida".

El acto contó con la participación del embajador de la República Popular China en España, Yao Jing, quien destacó la trayectoria de Muñoz desde que en 1978 visitara por primera vez China. “Las buenas relaciones entre China y España no se pueden entender sin el apoyo y la participación de Marcelo Muñoz y la Fundación Cátedra China”, destacó Yao Jing sobre la dedicación de Muñoz por tender puentes entre ambos países. Ese trabajo, recordó, le valió para que en octubre de 2024 Muñoz fuera nombrado por el presidente de China, Xi Jinping, Embajador de Amistad con el Pueblo Chino. “Ha jugado un papel fundamental para fomentar el entendimiento mutuo y es un gran amigo que merece el homenaje y respeto del Gobierno chino”, continuó el embajador, quien ha escrito uno de los prólogos del libro.

Para el embajador, que considera que aún se necesita tratar las relaciones bilaterales con una actitud más positiva, el libro es una nueva ayuda para que la sociedad española conozca mejor China. “Esperamos más contribuciones por parte de Muñoz y Cátedra China para tener mayores intercambios y cooperaciones”.

El acto contó también con la participación de la subdirectora del Centro Cultural de China en Madrid, TingTing Xu, y del vicepresidente de la Fundación Cátedra China, Ramón Mª Calduch. El también patrono de la Fundación recordó los años de trabajo junto a Muñoz tras conocerse, precisamente, en Beijing y destacó las palabras que Eugenio Bregolat, embajador de España en la República Popular China entre los años 1986-1991; 1999-2003 y 2011-2013, dedica a Muñoz en el prólogo de ‘Alternativas de China para el Siglo XXI’.

China, “imprescindible” en el siglo XXI

El siglo XXI emerge así como una etapa decisiva de transformación, en la que el modelo político y económico chino adquiere una relevancia creciente, pese a que en Occidente, como denunció durante la presentación Muñoz, se considere “un rival sistémico”.

No obstante, el escritor considera a China “imprescindible” y la fuerza que va a cambiar el siglo XXI, pese a que hoy día sigue estando marginada de los principales organismos internacionales. No obstante, lo que ha hecho, explicó, es crear otros organismos, lográndose posicionar cada vez más en el centro del mundo. Mientras el PIB del G-7 ha caído del 60% al 45% en la última década, los BRICS+ ya representan el 36% de la economía mundial y casi la mitad de la población del planeta. Unos avances que, como matizó, China ha hecho “sin alardear” muchas veces de ello.

En este sentido, Muñoz consideró primordial para entender el modelo chino y su evolución atender a la filosofía confuciana, que impregna toda la política e historia de la civilización china. Una filosofía que influye en el mayor número de personas y países pero que, como denunció, ni siquiera se menciona en ninguna facultad de filosofía occidental.

Tras denunciar la desinformación que existe sobre China, y aunque reconoció que en la actualidad ya se empieza a hablar del país de otra manera, el fundador de Cátedra China contó que cuando él llegó a China lo que más le llamó la atención fue que “estaba llegando a otro mundo, otro mundo que ya existía”.

Noticias relacionadas

Desde entonces, como observador del proceso de modernización que China ha realizado en las últimas décadas, Marcelo Muñoz propone en su libro un recorrido a la evolución del país y aplicar principios de la filosofía confuciana a la gobernanza global, poniendo el foco en la planificación a largo plazo, el multilateralismo y la cooperación internacional. "Occidente tiene que bajarse de su pedestal y aceptar que ya no puede gobernar un mundo sobre el que no tiene el control", afirmó el autor.