El primer ministro Li Qiang sostiene conversaciones con el presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez

China está dispuesta a importar más productos de alta calidad de España y alienta a más empresas chinas con capacidad a invertir en España, dijo hoy martes el primer ministro chino, Li Qiang.

Li dijo lo anterior al conversar con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien se encuentra realizando una visita oficial en China.

Tras señalar que China y España son economías importantes en el mundo, Li afirmó que ambas partes deben defender conjuntamente el multilateralismo y el libre comercio, y promover firmemente la apertura y la cooperación, impulsando así el desarrollo de ambos países y del mundo en general.

Cuanto más volátil y turbulento se vuelve el panorama internacional, más deben China y España fortalecer la cooperación práctica, apoyarse mutuamente y alcanzar el éxito mutuo, dijo Li.

Li afirmó que China está dispuesta a seguir alineando sus estrategias de desarrollo con las de España, promover la profundización y consolidación continuas de la cooperación integral y lograr un mayor nivel de beneficio mutuo y de resultados de ganancia compartida.

China está dispuesta a trabajar con España para aprovechar en mayor medida sus ventajas económicas complementarias, explorar profundamente el potencial de cooperación y promover la expansión, la mejora de la calidad y el desarrollo equilibrado del comercio bilateral, afirmó Li.

China tiene la disposición de elevar la cooperación con España en áreas como los vehículos de nueva energía y el almacenamiento de energía, para crear más puntos destacados de cooperación, indicó Li, y añadió que China apoya a las universidades, instituciones de investigación y empresas de ambas partes para reforzar la investigación y el desarrollo conjuntos, mejorar las capacidades de innovación científica y tecnológica, y trabajar juntas para aprovechar las futuras oportunidades de desarrollo.

Li dijo que China tiene la voluntad de elevar el nivel de cooperación en transporte con España, promover el desarrollo de alta calidad del Ferrocarril Expreso China-Europa y construir conjuntamente un corredor internacional de navegación ecológico.

Se espera que España continúe desempeñando un papel importante en la Unión Europea (UE) y que promueva el sano desarrollo de las relaciones económicas y comerciales entre China y la UE, señaló Li.

Por su parte, Sánchez afirmó que la parte española está dispuesta a mantener un diálogo político estrecho y de alto nivel con China, mejorar la comunicación estratégica, aumentar el entendimiento mutuo, ampliar la cooperación en comercio, inversión, ciencia y tecnología, energías renovables, educación, cultura y otros ámbitos, expandir el turismo y los intercambios entre pueblos, mejorar continuamente la estabilidad y la sostenibilidad de las relaciones bilaterales y beneficiar más a ambos pueblos.

España está dispuesta a reforzar la comunicación y la coordinación multilaterales con China y a apoyar firmemente a las Naciones Unidas y al multilateralismo, declaró Sánchez, y añadió que la parte española apoya el fortalecimiento del diálogo y la comunicación entre la UE y China, y está dispuesta a desempeñar un papel activo en la gestión adecuada de las diferencias económicas y comerciales, y en la promoción de la cooperación comercial y de inversión entre la UE y China.

Luego de sus conversaciones, Li y Sánchez presenciaron la firma de documentos de cooperación en áreas como economía y comercio, educación, ciencia y tecnología, y agricultura y alimentación.