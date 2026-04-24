El presidente Xi Jinping se reúne con el presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez

En la mañana del 14 de abril de 2026, el presidente Xi Jinping se reunió con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez,en el Gran Palacio del Pueblo en Beijing en ocasión de su Visita Oficial a China.

El presidente Xi Jinping señaló que pese a la situación internacional tan cambiante como turbulenta, las relaciones sino-españolas siempre han mantenido un desarrollo estable, y los dos países han forjado unas relaciones binacionales con determinación estratégica. Una importante experiencia de ello consiste en la toma de decisiones acertadas a base de los intereses comunes. Los hechos han demostrado que la profundización de la cooperación corresponde a los intereses de ambos pueblos y la tendencia predominante de nuestra era, y ha fortalecido la capacidad y certeza de cada uno de seguir un camino independiente. Ambas partes deben colocar siempre el desarrollo de los vínculos bilaterales en un lugar importante de las respectivas políticas exteriores, y apoyarse para defender la respectiva soberanía e integridad territorial. China articula los objetivos estratégicos a largo plazo y las metas por etapas y actúa con paciencia histórica para elaborar y llevar a buen término los planes quinquenales de generación en generación. Tenemos tanto la determinación de fomentar decididamente la modernización china como la visión de compartir con el resto del mundo las oportunidades de desarrollo derivadas de nuestra apertura al exterior de alto nivel, e inyectaremos confianza e impulso al crecimiento económico global mediante nuestro desarrollo propio. Ambas partes deben captar las oportunidades, procurar juntas el desarrollo propulsado por la innovación, fortalecer la cooperación en ámbitos como el comercio, las nuevas energías y la economía inteligente, y alentar intercambios en la cultura, la educación, la investigación científica y los deportes, con miras a impulsar una Asociación Estratégica Integral binacional más fructífera y traer más beneficios a ambos pueblos.

El presidente Xi Jinping destacó que el mundo de hoy bien turbulento afronta la pugna entre la justicia y la fuerza. Cómo un país trata el derecho internacional y el orden internacional refleja su concepción sobre el mundo, el orden, los valores y la responsabilidad. Tanto China como España tienen principios y abogan por la justicia, y deben reforzar la comunicación, consolidar la confianza mutua, estrechar la cooperación, rechazar el retroceso del mundo a la ley de la selva, salvaguardar juntas el verdadero multilateralismo, defender el sistema internacional centrado en la ONU y el orden internacional basado en el derecho internacional, promover un mundo multipolar igualitario y ordenado y una globalización económica universalmente beneficiosa e inclusiva, y fomentar la construcción de la comunidad de futuro compartido de la humanidad.

El presidente Xi Jinping se reúne con el presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez / Embajada China en España

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, manifestó que esta es su cuarta visita a China en cuatro años, lo que demuestra la importancia que otorgan ambas partes a las relaciones entre España y China. Las inversiones y cooperaciones de empresas chinas en España han fomentado enérgicamente el desarrollo económico de su país. España está comprometida con el principio de una sola China, atribuye alta importancia al estatus de China como gran país, y se dedica firmemente a desarrollar una asociación hispano-china con determinación estratégica. España espera reforzar la cooperación en ámbitos como el comercio, la inversión y las nuevas energías, y fomentar los intercambios de pueblo a pueblo. Frente a la situación internacional compleja y severa, así como múltiples conflictos y disputas recurrentes, solo el multilateralismo y la construcción de un mundo multipolar podrán traer a la humanidad la paz duradera. España valora altamente las cuatro iniciativas globales propuestas por el presidente Xi Jinping, y está en disposición de estrechar la comunicación y la colaboración con China, para responder juntas a desafíos en áreas como la geopolítica internacional, el proteccionismo comercial y el cambio climático, y defender el derecho internacional y el multilateralismo. España se opone a una “nueva Guerra Fría”, rechaza el desacoplamiento y las disrupciones en las cadenas de suministro, y apoya el fortalecimiento de la comunicación y el entendimiento mutuo, así como una mayor cooperación entre Europa y China. El desarrollo sano de las vinculaciones europeo-chinas corresponde a los intereses comunes de ambas partes, y beneficia a la paz y la estabilidad mundiales.

Wang Yi estuvo presente en el encuentro.