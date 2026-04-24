El presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional Zhao Leji se reúne con el presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez
Zhao Leji, presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional (APN), se reunió en Beijing con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
Zhao declaró que el presidente chino, Xi Jinping, celebró una reunión con Sánchez en la mañana del martes, y ambas partes habían alcanzado un consenso significativo, proporcionando orientación para el desarrollo de las relaciones bilaterales en la próxima fase.
China está dispuesta a trabajar con España para implementar el importante consenso alcanzado por los líderes de ambos países, consolidar la confianza política mutua, promover una cooperación integral de beneficio mutuo y construir una asociación estratégica integral que sea más estratégicamente resistente, más dinámica y de mayor influencia internacional, sostuvo Zhao.
La APN de China está dispuesta a trabajar con el parlamento español para fortalecer los intercambios entre los órganos legislativos, profundizar el intercambio de experiencias en legislación, supervisión y gobernanza y crear un entorno jurídico favorable para la cooperación pragmática entre ambos países, señaló Zhao.
España se adhiere firmemente al principio de una sola China, sostuvo Sánchez.
También señaló que España espera reforzar la cooperación con China en comercio, inversión, cultura, educación, turismo y otros ámbitos, promover los intercambios entre los órganos legislativos, defender el multilateralismo y facilitar el desarrollo sano y estable de las relaciones España-China y Europa-China.
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