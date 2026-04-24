Decathlon abre en Madrid su tienda con la gama más completa y servicios premium para el ciclista

Decathlon, la marca multideporte mundial, ha elegido el distrito madrileño de Arganzuela, en las proximidades de Madrid Río, para abrir su tienda número 12 de la ciudad y 24 de la comunidad. Una ubicación que no es casualidad: cerca de uno de los parques más vivos de la capital, donde cada día conviven ciclistas, corredores y deportistas de todos los niveles. El nuevo establecimiento, denominado Decathlon City Embajadores, está ubicado en el Paseo de Santa María de la Cabeza 70, y suma más de 1.000 m² que lo convierten en el punto de referencia para los deportistas de la zona.

Se trata de la tienda con la mayor oferta de ciclismo de España, concretamente más de 550 m² dedicados al mundo ciclista, donde los apasionados de las dos ruedas podrán encontrar una amplia selección de modelos de montaña, carretera, gravel y e-bikes, así como bicicletas de segunda mano de gama media-alta y servicios específicos para estas disciplinas. Junto al ciclismo, Decathlon City Embajadores también ofrece una amplia selección en deportes como running, natación, fútbol, pádel, fitness y montaña, adaptada a los hábitos deportivos de los madrileños.

Además de la oferta física, el establecimiento potencia la experiencia omnicanal permitiendo al usuario realizar su compra de entre toda la oferta online de Decathlon y elegir la recogida en unas horas en tienda mediante el servicio Clica y Recoge. Esta integración garantiza la totalidad de las referencias de Decathlon, combinando la inmediatez del comercio físico con la amplitud de su propuesta digital.

Apertura en Embajadores / Decathlon

El nuevo establecimiento ha generado 17 nuevos puestos de trabajo directos, entre los que destacan 5 vendedores especializados en ciclismo y 3 técnicos de taller, conformando un equipo total de 20 colaboradores comprometidos con ofrecer un asesoramiento técnico de alta calidad y un excelente servicio al cliente.

Nuria Andrés García, directora de Decathlon City Embajadores, señala: "Madrid respira deporte en cada rincón y nuestra llegada a las puertas de Madrid Río nace con la determinación de sumarse a ese latido constante. Este nuevo espacio ha surgido para ser el motor de tus retos y un punto de encuentro clave, con una propuesta especialista en ciclismo diseñada para los apasionados de las dos ruedas. Nuestro equipo, experto y apasionado, está aquí para ofrecerte un asesoramiento técnico y cercano a pie de pista, acompañándote en cada kilómetro de tu ruta."

Una tienda al servicio de los deportistas madrileños

El nuevo Decathlon City Embajadores despliega una propuesta de servicios específicos elevando su propuesta para los amantes del ciclismo como el estudio de biomecánica de la mano de la compañía Ciclismo y Rendimiento, que realiza un análisis personalizado de la posición del ciclista sobre la bicicleta para maximizar el rendimiento y la comodidad en cada ruta.

Asimismo, el nuevo espacio ofrece servicios circulares como Segunda Vida y un taller de Reparación y Mantenimiento, con el objetivo de alargar la vida útil del material deportivo en desuso y reforzar con ello la apuesta de la compañía por la accesibilidad y la circularidad.

Para minimizar el impacto ambiental del espacio, el nuevo establecimiento integra soluciones de alta eficiencia energética, equipos de climatización de bajo consumo y sistemas de ahorro hídrico, entre otras soluciones.