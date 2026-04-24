Cuatro visitas en cuatro años reflejan la gran vitalidad de las relaciones sino-españolas

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, realizará una visita oficial a China del 11 al 15 de abril por invitación de la parte china. Se trata de su cuarta visita a China en cuatro años consecutivos, lo que da continuidad al estrecho intercambio de alto nivel entre ambos países e inyectará un nuevo impulso al desarrollo de la Asociación Estratégica Integral China-España.

Con la confianza mutua como cimiento, se consolida la base del desarrollo de las relaciones bilaterales. Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y España en 1973, ambos países abordan y desarrollan sus relaciones bilaterales desde una perspectiva estratégica y una visión a largo plazo. China y España se respetan, se apoyan y se benefician mutuamente, sentando un modelo de convivencia amistosa y desarrollo conjunto entre países con diferentes historias, culturas y sistemas sociales, y desempeñando un papel importante en pos de la cooperación abierta global y en defensa de la equidad y la justicia internacionales. Ambos países mantienen un intenso intercambio de alto nivel y los contactos entre gobiernos, parlamentos, partidos políticos y entidades locales se han ido institucionalizando. En cuestiones trascendentales relativas a la soberanía y la integridad territorial, ambas partes se comprenden y se apoyan mutuamente, y han acordado elevar aún más el nivel de la Asociación Estratégica Integral, con miras a impulsar el desarrollo de los lazos bilaterales hacia una mayor firmeza estratégica, una mayor vitalidad de desarrollo y una mayor influencia internacional.

Con el beneficio mutuo como meta, se exploran nuevas oportunidades para la cooperación pragmática. En 2025, el volumen de importación y exportación de bienes entre China y España superó los 55.000 millones de dólares, lo que supone un aumento interanual del 9,8%, y China se mantiene firmemente como el primer socio comercial de España fuera de la Unión Europea. Los productos agroalimentarios de alta calidad de España, como el aceite de oliva, el vino y los productos porcinos, gozan de gran popularidad en el mercado chino, enriqueciendo las opciones de consumo del pueblo chino. En el ámbito de las inversiones, las empresas chinas de sectores como vehículos eléctricos, baterías de propulsión y sistemas de almacenamiento de energía acuden activamente a España para realizar inversiones y cooperar, lo que no solo amplía sus mercados en el exterior, sino que también contribuye al desarrollo local. Durante el periodo del XV Plan Quinquenal, ambas partes pueden fortalecer el intercambio de ideas sobre desarrollo y la articulación estratégica, explorar aún más el potencial de cooperación en áreas emergentes como las nuevas energías, la manufactura de alta tecnología y la industria digital, ampliar las inversiones mutuas, crear más proyectos emblemáticos y explorar conjuntamente mercados de terceros. En un contexto en el que las cadenas industriales y de suministro globales se enfrentan a impactos y el desarrollo económico mundial se encuentra bajo presión, la profundización de la cooperación pragmática sino-española no solo aporta beneficios tangibles a ambos países y a sus pueblos, sino que también proporciona un importante impulso para el desarrollo estable de la economía global.

Cuatro visitas en cuatro años reflejan la gran vitalidad de las relaciones sino-españolas / Embajada China en España

Con los intercambios como clave, se consolida la base social de la amistad china-española. Tanto China como España poseen un profundo acervo histórico y cultural, y la amistad chino-española entre ambos pueblos se hace cada vez más estrecha. En 2025, casi 800.000 turistas chinos visitaron España, manteniendo una rápida dinámica de crecimiento. Gracias a las medidas de facilitación de visados de China, el número de ciudadanos españoles que viajan a China por motivos de negocios o turismo también está aumentando rápidamente. La influencia de la cultura china en España se amplía continuamente; la marca dorada del "Feliz Año Nuevo Chino" es cada vez más conocida; los vínculos entre China y España, forjados por el "espíritu olímpico" y el "afecto por los pandas", son profundos y duraderos; y la tecnología china más reciente, así como la animación y los videojuegos, son cada vez más populares entre los jóvenes españoles. Actualmente, España tiene 10 Institutos Confucio y 1 Aula Confucio, y el aprendizaje de chino está creciendo rápidamente. España ha establecido 2 Institutos Cervantes en China, y más de 100 instituciones de educación superior chinas ofrecen la especialidad del idioma español. Los intercambios culturales y humanos, cada vez más frecuentes, sientan una sólida base para el desarrollo a largo plazo de las relaciones bilaterales, erigiendo un modelo para los intercambios y el aprendizaje mutuo entre las civilizaciones oriental y occidental.

Con la cooperación como prioridad, se salvaguarda conjuntamente el sistema multilateral. Actualmente, los cambios mundiales, nunca vistos en un siglo, están evolucionando con mayor celeridad, y la situación internacional es tan cambiante como turbulenta, mientras que el proteccionismo y el unilateralismo siguen ganando terreno. España es un país importante de la Unión Europea y desempeña un papel relevante en los asuntos internacionales y regionales. Defiende el respeto a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, el multilateralismo y el libre comercio, y está comprometida con la equidad y la justicia internacionales. China y España comparten amplios consensos en cuestiones globales como la paz y el desarrollo mundial, la lucha contra el cambio climático y la protección de la biodiversidad. China está dispuesta a reforzar la comunicación y la coordinación con España, promover un mundo multipolar más equilibrado y ordenado, así como una globalización económica inclusiva y beneficiosa para todos, y trabajar conjuntamente para construir una comunidad de futuro compartido para la humanidad.

Al entrar en el periodo del XV Plan Quinquenal, China impulsará integralmente la modernización al estilo chino a través de un desarrollo de alta calidad, lo que ofrecerá un mercado más amplio y mayores oportunidades de desarrollo a todos los países del mundo, incluida España. China está dispuesta a trabajar junto con España para implementar los importantes consensos alcanzados por los líderes de ambos países, profundizar la confianza mutua, ampliar la cooperación, reforzar la coordinación, dotar de mayor contenido contemporáneo a la Asociación Estratégica Integral entre China y España, mejorar el bienestar de ambos pueblos y contribuir conjuntamente a la paz, la estabilidad y la prosperidad mundiales.