Innovación y tecnología para una Comunidad de Madrid más limpia, eficiente y sostenible

La Comunidad de Madrid se encuentra en un momento de modernización de sus servicios públicos. Con municipios de distinta escala, realidades urbanas diversas y una demanda creciente por parte de la ciudadanía, la digitalización y la inteligencia artificial se han convertido en herramientas esenciales para garantizar servicios más eficientes, sostenibles y adaptados a las necesidades reales de cada municipio.

FCC Medio Ambiente, empresa que desde 1911 trabaja en la gestión de servicios urbanos y que está presente en numerosos municipios madrileños, está liderando este proceso de transformación con proyectos pioneros de innovación tecnológica. Su actividad, que abarca limpieza viaria, gestión de residuos, mantenimiento de espacios verdes, entre otros servicios esenciales, requiere una planificación compleja y una enorme coordinación de recursos. Esta necesidad ha llevado a la compañía a integrar tecnología avanzada que permite optimizar operaciones, anticiparse a incidencias y ofrecer respuestas más ágiles.

Uno de los desarrollos más destacados es VISION, una plataforma digital inteligente diseñada íntegramente por FCC Medio Ambiente. Esta herramienta permite gestionar de forma unificada toda la información que interviene en los servicios urbanos: planificación de rutas, monitorización de flotas, control ambiental, atención de incidencias, mantenimiento de vehículos, análisis de datos y comunicación directa con los ayuntamientos. Gracias a la disponibilidad de información en tiempo real, los municipios pueden evaluar la evolución del servicio de manera precisa, agilizar la toma de decisiones y optimizar los recursos destinados a la limpieza y al cuidado del entorno.

Plataforma Autónoma para Servicios Urbanos. / Cedida

VISION también integra soluciones basadas en inteligencia artificial, que ya están en funcionamiento en varios servicios prestados en la Comunidad de Madrid. Entre ellas destaca el reconocimiento visual mediante inteligencia artificial (IA) para detectar aquellos residuos que son depositados fuera de los contenedores, ya implementado en el contrato de limpieza viaria del lote 6 de la capital. Mediante cámaras instaladas en los vehículos de inspección y algoritmos de IA y machine learning, el sistema identifica posibles incidencias, las geolocaliza y envía una alerta inmediata a los equipos de control. Esto reduce en más de un 50% el tiempo medio de actuación y mejora la calidad del servicio, además de generar información valiosa para conocer patrones y planificar intervenciones con mayor precisión.

A esta apuesta por la innovación se suma PLAUSU, la Plataforma Autónoma para Servicios Urbanos, uno de los proyectos más avanzados de automatización en el sector. Desarrollado por FCC Medio Ambiente junto al Instituto de Investigación del Automóvil (INSIA) de la Universidad Politécnica de Madrid, y financiado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) con cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el objetivo del proyecto es dotar a las barredoras-baldeadoras duales 100 % eléctricas de capacidad de operación autónoma. Estas máquinas podrán seguir rutas urbanas predefinidas, interpretar el entorno mediante cámaras y sensores LiDAR, combinar distintos métodos de posicionamiento y colaborar de forma segura con los operarios.

Además de estas iniciativas, la ciudad de Madrid cuenta con el Centro de Control y Seguimiento (CCS), una instalación que centraliza la gestión integral de los servicios de limpieza viaria y permite supervisar en tiempo real todos los recursos humanos y materiales asignados al servicio, analizar cientos de miles de señales diarias, coordinar intervenciones y mejorar de forma continua la eficiencia operativa, desde la plataforma VISION. El CCS se implementó en Madrid en 2021 y ya es una realidad en muchas ciudades españolas cuyos servicios gestiona FCC Medio Ambiente.

Esta cultura de innovación forma parte del ADN de FCC Medio Ambiente y actúa como hilo conductor de la Estrategia de Sostenibilidad 2050, un plan de desarrollo a 30 años que estructura la actividad de la compañía en cuatro ejes: medioambiental, social, de excelencia y de buen gobierno, y que impulsa a avanzar hacia un modelo urbano más sostenible.

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Todo esto representa un cambio en los servicios urbanos que evoluciona hacia modelos inteligentes, eficientes y mejor conectados con la ciudadanía. Una innovación que posiciona a la Comunidad de Madrid como referente en la transformación digital aplicada al espacio público.