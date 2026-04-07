Diamond Films celebra su 10º aniversario en España con una nueva imagen corporativa y el lanzamiento de grandes títulos
Diamond Films celebra su 10º aniversario en España con una transformación que refleja su evolución: un nuevo logo y una identidad visual que simbolizan la fuerza, la solidez y la ambición de la compañía. Este cambio no solo representa una modernización estética, sino también un paso hacia adelante en el posicionamiento de Diamond Films como distribuidora independiente líder, enfocada en ofrecer cine de calidad para todos los públicos
A lo largo de estos diez años, Diamond Films ha sido responsable de algunos de los títulos más exitosos y aclamados, como La Asistenta, la saga After, John Wick 4, Lion, Háblame y Moonlight, por nombrar solo algunos. La compañía ha logrado conectar con audiencias a través de historias emocionantes y experiencias cinematográficas únicas. Con este nuevo logo, Diamond Films España no solo quiere destacar su presencia en el mercado, sino también proyectar una imagen clara de crecimiento.
La nueva imagen incluye una evolución de su logotipo, más limpio y contemporáneo, manteniendo su símbolo más icónico, el diamante, pero con una estética más potente, elegante y moderna.
Diamond Films celebra su 10º aniversario en España con una transformación que refleja su evolución: un nuevo logo y una identidad visual que simbolizan la fuerza, la solidez y la ambición de la compañía. Este cambio no solo representa una modernización estética, sino también un paso hacia adelante en el posicionamiento de Diamond Films como distribuidora independiente líder, enfocada en ofrecer cine de calidad para todos los públicos.
A lo largo de estos diez años, Diamond Films ha sido responsable de algunos de los títulos más exitosos y aclamados, como La Asistenta, la saga After, John Wick 4, Lion, Háblame y Moonlight, por nombrar solo algunos. La compañía ha logrado conectar con audiencias a través de historias emocionantes y experiencias cinematográficas únicas. Con este nuevo logo, Diamond Films España no solo quiere destacar su presencia en el mercado, sino también proyectar una imagen clara de crecimiento.
La nueva imagen incluye una evolución de su logotipo, más limpio y contemporáneo, manteniendo su símbolo más icónico, el diamante, pero con una estética más potente, elegante y moderna.
- El padre que salió a fotografiar Madrid con su hijo y descubrió una ciudad desconocida: 'Nos dejamos llevar por nuestro instinto
- Padre Ángel: 'No es ninguna herejía que la mujer llegue a tener el mismo papel que el papa en la Iglesia
- Uraclio se 'empadrona' en Madrid tras décadas sin linces en la Comunidad: 'Ha pesado más la cantidad de conejos de la zona que su instinto reproductor
- Dentro de la cocina de Villaverde donde se preparan 80.000 platos a la semana
- La ruta fácil de senderismo a una hora de Madrid con paisajes de cuento y una ermita del siglo XVI: ideal para hacer en familia
- Renfe avisa de cambios en Cercanías Madrid por obras en la infraestructura de la C-3 y la C-4
- Operación retorno de Semana Santa, en directo: la DGT pide máxima prudencia ante el aumento del tráfico
- Luis Cortés, el gitano negro que dejó de cargar cajas para coronarse en Vistalegre: 'Mi mayor triunfo es haber quitado a mi madre de trabajar