Consolidar la modernización socialista de alta calidad: las Dos Sesiones 2026 define la arquitectura del nuevo ciclo estratégico de la R.P. de China

Cada primavera, las reuniones de la Asamblea Popular Nacional (APN) y de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh), conocidas como “las Dos Sesiones”, constituyen el principal momento de deliberación política y estratégica del sistema institucional chino para evaluar el rumbo del desarrollo económico, social y tecnológico del país, así como su posicionamiento en el entorno internacional.

Las Dos Sesiones de 2026 han adquirido una relevancia singular, no solo por su importante función institucional, sino porque por una parte, coinciden con el inicio del XV Plan Quinquenal, que marca la dirección estratégica del país hasta 2030 y por otra parte se celebran en un contexto mundial caracterizado por graves tensiones geopolíticas, motivadas por el intento del Presidente de los EE.UU. de abrir un nuevo orden internacional dominado unilateralmente por Estados Unidos.

En este marco convulso, la R. P. de China se enfrenta al desafío de consolidar un modelo de modernización socialista de alta calidad, que combine, estabilidad interna, innovación avanzada y una proyección internacional equilibrada. Las sesiones de este año, por tanto, deben entenderse como un momento de definición histórica en el que se articulan las prioridades políticas, económicas y sociales del país para la próxima década.

En esta perspectiva, el mensaje central de las Dos Sesiones de este año puede resumirse en tres ideas fundamentales: mantenimiento de la estabilidad económica en un entorno global incierto. Innovación tecnológica como motor central del desarrollo, consolidación de la institucionalización de China y continuidad de la política de apertura y la cooperación internacional.

En otras palabras, mientras el entorno internacional se vuelve más incierto, China busca consolidar una base interna sólida e institucional que le permita contribuir de manera constructiva a una gobernanza global de carácter multilateral que permita avanzar hacia un futuro de Paz y Progreso comparitdo para toda la Humanidad.

Desde el inicio de las dos sesionesa, el tono general de los debates ha sido el que se puede definir como de una confianza prudente. Desde la que China reconoce que ha entrado en una fase de madurez institucional que le permite afrontar desafíos complejos sin renunciar a la estabilidad que ha caracterizado su desarrollo desde el inicio de la política de reforma y apertura, abriendo una nueva era en el que la modernización socialista permite avanzar hacia una etapa donde la calidad del crecimiento.

La eficiencia administrativa y la cohesión social se conviertan en los pilares fundamentales del progreso nacional desde un fortalecimiento del consumo interno como motor principal del crecimiento, buscando ampliar la capacidad de consumo de los hogares y desarrollar nuevos sectores de servicios.

Ejes Fundamentales de los debates celebrados:

Un eje fundamental ha sido la modernización de la base industrial del país en lo que se denomina “nuevas fuerzas productivas de alta calidad” que implica acelerar la digitalización de la industria, impulsar la llamada manufactura inteligente e integrar tecnologías avanzadas como inteligencia artificial, análisis de datos e internet industrial en los procesos productivos y fortalecer las cadenas industriales completas, reduciendo vulnerabilidades en eslabones críticos y promoviendo la cooperación entre empresas, universidades y centros de investigación. Este concepto de “nuevas fuerzas productivas”, sintetiza esta apuesta por un desarrollo impulsado por la ciencia y la tecnología. La estrategia de “circulación dual”, que combina la expansión del mercado interno con una apertura internacional selectiva, se consolida como el marco económico del nuevo quinquenio. China busca fortalecer su demanda interna, pero sin renunciar a su conexión con la economía global a traves de la Nueva Ruta de la Seda.

Otro eje es el que busca el desarrollo de tecnologías que tienen un carácter estratégico, porque en estos tiempos de crisis mundial se ha reforzado la convicción de que la capacidad de innovación constituye un elemento central del desarrollo económico y de la seguridad nacional, a partir de esta certeza en los debates se ha puesto de manifiesto que entre los sectores considerados estratégicos destacan la inteligencia artificial, los semiconductores, la computación cuántica, la biotecnología, las telecomunicaciones avanzadas y las tecnologías espaciales, para ello se ha subrayado la necesidad de reforzar la investigación científica básica, mejorar el sistema de formación de talento y crear mecanismos de financiación más eficaces para las empresas tecnológicas emergentes.

Un tercer eje es el que afronta la Seguridad económica y resiliencia desde un concepto que aparece cada vez con más frecuencia en las discusiones económicas, es el de “seguridad económica”, `porque las tensiones comerciales, las restricciones tecnológicas y las perturbaciones de las cadenas de suministro han puesto de relieve, desde la Pandemia, la necesidad de reforzar la resiliencia del sistema productivo.

Un eje fundamental en las Dos Sesiones ha sido el referido a la transición hacia una sociedad más sostenible, aquí China ha reiterado su compromiso con la reducción de emisiones y con la construcción de un modelo de desarrollo compatible con la protección ambiental. La transición energética se presenta tanto como una necesidad ecológica como una oportunidad económica.

Las discusiones han subrayado el rápido crecimiento de las energías renovables, especialmente solar y eólica, así como el desarrollo de redes eléctricas inteligentes y tecnologías de almacenamiento energético. En la misma logica se ha destacado el avance de la industria de vehículos eléctricos y la necesidad de descarbonizar sectores industriales tradicionales como el acero y el cemento mediante mejoras tecnológicas y eficiencia energética.

Un quinto eje ha sido el dedicado a la Política social y el bienestar del Pueblo de gran importancia para atender a los desafíos sociales derivados del rápido desarrollo económico del país. Entre las propuestas discutidas figuran la expansión de los servicios de atención a personas mayores, el desarrollo de la llamada economía plateada y reformas graduales del sistema de pensiones y la necesidad de continuar modernizando el sistema sanitario, mejorar la atención primaria y ampliar la cobertura médica.

La combinación de estos ejes explican que tal y como viene repitiendo el Presidente Xi Jinping, la modernización del socialismo con características chinas para la nueva era, necesita poner todo el énfasis en una gobernanza basada en la ley, lo que refleja una convicción profunda, sin un marco jurídico sólido, la modernización económica y tecnológica carecería de cimientos.

La digitalización de los procesos judiciales, la lucha contra la corrupción, la persecución de delitos económicos y la protección de derechos en sectores emergentes son elementos esenciales para sostener la confianza social y empresarial. En un país de la escala y complejidad de China, la estabilidad institucional es una condición indispensable para el desarrollo.

Por ello, uno de los conceptos más utilizados este año en los debates es el avanzar en el desa de la “democracia popular de proceso completo”, que enfatiza la participación, la supervisión continua y la toma de decisiones basada en el consenso, en un modelo político capaz de generar estabilidad, eficacia y cohesión social en un mundo marcado por la incertidumbre. En este momento, la democracia de proceso completo se configura como un sistema que integra participación, deliberación y supervisión en todas las etapas de la toma de decisiones, desde la formulación de políticas hasta su implementación en la practica.

En paralelo a los temas dirigidos hacia el interior de China ha sido muy importante la dimensión geopolítica de las Dos Sesiones de 2026. En un momento en el que el Presidente Trump adopta medidas que cuestionan los pilares de ordenamiento internacional basado en reglas para tratar de imponer un orden basado en la ley del mas fuerte, que se ha evidenciado en sus agresiones a Venezuela, Cuba Palestina, Iran, que estan incrementando la probabilidad de un conflicto global de imprevisibles consecuencias para el futuro de la Paz en el Planeta los debates de política exterior han sido muy importantes en las dos sesiones de este 2026.

De esta manera, desde las Dos Sesiones, China ha reiterado su compromiso con un sistema internacional basado en normas que se desarrolla desde el Respeto al derecho internacional. El Multilateralismo efectivo, y la Cooperación para el desarrollo. Resolución pacífica de disputas.

En este contexto, la RP del ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, plantea la posición de su Pais en una política exterior basada en la defensa de la soberanía, el diálogo estratégico y la apuesta por un orden multipolar

En la rueda de prensa, Wang Yi dedicó una parte importante de su intervención a la guerra en Irán, calificándola como “una guerra que nunca debió haber estallado”, reiterando la posición de principios de China: cese inmediato de las operaciones militares, respeto absoluto a la soberanía e integridad territorial de todos los países de la región, rechazo al abuso de la fuerza y oposición a cualquier intento de promover cambios de régimen o desestabilizar internamente Iran , China llamó a todas las partes a volver a la mesa de negociaciones, promover soluciones políticas y evitar la expansión del conflicto, defendiendo un enfoque basado en la paz, la estabilidad regional y el papel constructivo de los grandes países.

En otras cuestiones el ministro de exteriores chino planteó en referencia a la relación con EE. UU. un mensaje que conjuga la firmeza en la defensa de la soberanía nacional con una disposición permanente al diálogo.

Sobre Taiwán reafirmó que es linea roja en las relaciones internacionales de China con cualquier otro Pais y rechazo a cualquier apoyo externo a la isla.

En relación con la Unión Europea se hizo un llamamiento a la necesidad de una verdadera “autonomía estratégica” europea que le permita unas relaciones abiertas con China, no supeditadas a terceros paises, en una clara alusión a las presiones que ejerce EEUU sobre Europa.

También Wang Yi Aprovecho la Rueda de Prensa para poner en valor la Iniciativa de Gobernanza Global, presentada por Xi Jinping como respuesta al déficit de gobernanza internacional y al debilitamiento del multilateralismo. Esta iniciativa refuerza el papel central de la ONU, impulsa la reforma de las instituciones globales para aumentar la representación del Sur Global y propone una arquitectura internacional más justa, inclusiva y democrática. En conjunto, las cuatro iniciativas que China ofrece al resto de la Comunidad Internacional expresan la voluntad de China de promover un orden internacional basado en la cooperación, la soberanía y la igualdad entre los pueblos.

Finalmente, en relación con la Guerra en Ucrania y Oriente Medio que claro que china sigue defendiendo una posición que lo presenta como actor “responsable” y defensor de la estabilidad.

Como unas conclusiones de este repaso las reuniones de las Dos Desiones de 2026 proyectan una imagen de China que combina continuidad y transformación. Continuidad en la estabilidad institucional, en la planificación a largo plazo y en la prioridad otorgada al bienestar social. Transformación en el modelo económico, en la estructura productiva y en la manera de relacionarse con el mundo.

El país se prepara para un ciclo de modernización integral que no se limita a la tecnología, sino que abarca la gobernanza, la cohesión social, la sostenibilidad ambiental y la proyección internacional. La visión de largo plazo que guía la planificación china se presenta como una respuesta a la volatilidad global, ofreciendo un marco de estabilidad en un mundo marcado por la incertidumbre.

En lo interno, el mensaje central es claro: China avanza hacia una modernización de alta calidad que requiere, disciplina institucional, innovación constante y unidad social.

En referencia a la situación internacional, las dos sesiones transmiten la imagen de una China que busca equilibrar autonomía y apertura, estabilidad y cambio, tradición y futuro. En un momento en que la historia parece acelerarse, China responde con una estrategia de largo plazo que busca convertir la incertidumbre global en una oportunidad para consolidar su propio modelo de desarrollo.

Las Dos Sesiones de 2026, dibujan el mapa del camino que China recorrerá en los próximos años: un camino que combina ambición tecnológica, prudencia económica, estabilidad institucional y una visión clara de su papel en el mundo. En un momento en que la historia global se encuentra en un punto de inflexión, China apuesta por la planificación estratégica como herramienta para navegar la complejidad y construir un futuro basado en la modernización, la innovación y la estabilidad.