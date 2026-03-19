Caminar junto a China significa caminar junto a las oportunidades

Los planes para el año se hacen en primavera. Las sesiones anuales de la Asamblea Popular Nacional y la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino han concluido con éxito. Esta reunión primaveral, las llamadas Dos Sesiones, ha mostrado al mundo la nueva dinámica, las iniciativas y las oportunidades de China. La publicación del borrador del XV Plan Quinquenal traza el rumbo del desarrollo para los próximos cinco años y transmite la firme determinación de China de abrir un nuevo capítulo en la construcción de la modernización con características chinas. Ofrece al mundo una «lista de oportunidades».

Estabilidad general con un progreso constante.

El desarrollo económico de China ha arrojado unos resultados anuales impresionantes, lo que supone un brillante colofón al éxito del XIV Plan Quinquenal. Con un crecimiento del PIB del 5 %, la producción económica total alcanzó los 140,19 billones de yuanes, lo que representa un incremento superior a los 5 billones de yuanes, equivalente a la economía de un país moderadamente desarrollado. Dado que 2026 marca el inicio del XV Plan Quinquenal de China, el objetivo de crecimiento económico previsto para este año se sitúa entre el 4,5 % y el 5 %, con la meta de lograr mejores resultados en la aplicación práctica. El incremento previsto del PIB supera los 6 billones de yuanes, lo que equivale al PIB anual de una economía desarrollada. Se espera que la producción de cereales alcance aproximadamente 1,4 billones de jin, mientras que se prevé que las emisiones de dióxido de carbono por unidad de PIB disminuyan alrededor de un 3,8 %. Estos objetivos demuestran que las condiciones fundamentales y la tendencia positiva a largo plazo que sustentan el crecimiento económico de China se mantienen sin cambios, y que las fortalezas y ventajas institucionales del país como gran economía siguen destacando.

En busca de la excelencia y la vitalidad.

En los últimos años, desde la investigación fundamental hasta los avances en tecnologías de vanguardia, sucesivas «primicias» y «estrenos» demuestran el ascenso de China a la cima del progreso científico, aportando la sabiduría china al panorama mundial de la innovación. La sonda Tianwen-2 emprendió su misión de exploración estelar, el proyecto del «sol artificial» estableció un nuevo récord mundial, entró en servicio el primer portaaviones equipado con catapulta electromagnética construido en China y se presentó el prototipo de computadora cuántica superconductora «Zuchongzhi-3». La producción anual de vehículos de nueva energía superó los 16 millones de unidades, mientras que las instalaciones de recarga de vehículos eléctricos superaron los 20 millones. El consumo de energía por unidad de PIB disminuyó un 5,1 % y la calidad ecológica y medioambiental siguió mejorando. China ocupó el décimo lugar en el Índice Global de Innovación y lideró el mundo en número de clústeres de innovación científica y tecnológica entre los cien primeros. Actualmente, China está desarrollando activamente industrias del futuro como la tecnología cuántica, la biofabricación, la robótica humanoide, la energía de hidrógeno y las comunicaciones 6G, lo que representa un importante impulso para la innovación científica y tecnológica mundial. En 2026, se prevé que el gasto nacional en ciencia y tecnología aumente un 7,1 %. Para el final del XV Plan Quinquenal, se espera que las industrias relacionadas con la inteligencia artificial de China crezcan hasta superar los 10 billones de yuanes. Esto demuestra tanto el impulso interno de la trayectoria de desarrollo de China como una visión prospectiva de sus perspectivas a largo plazo.

La responsabilidad global de China vista a través de las Dos Sesiones de 2026 / Embajada China en España

Buscar consejos del pueblo, aportar beneficios al pueblo.

El presidente Xi Jinping ha señalado que “la democracia popular es el alma del socialismo. Sin democracia, no puede haber socialismo, ni modernización del socialismo, ni gran rejuvenecimiento de la nación china”. La democracia popular de todo el proceso de China es “bañada por el rocío y manchada por la tierra, rebosante de la calidez de la vida cotidiana”,arraigada en la tierra más extensa. En los últimos días, unos 5000 diputados de la Asamblea Popular Nacional (APN) y miembros del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino(CCPPCh) se han reunido en Beijing,procedentes de todo el país, con las opiniones públicas actuales. En 2025, las 269 mociones y 9160 propuestas presentadas por los diputados a la APN habían sido revisadas, procesadas y respondidas completamente. Se registraron formalmente más de 5900 propuestas presentadas por los miembros del Comité Nacional de la CCPPCh, de las cuales más de 5000 fueron aceptadas para su consideración. Algunas de las sugerencias y recomendaciones se han incorporado a los documentos normativos pertinentes. La democracia popular en todo el proceso es verdaderamente visible y tangible. La formulación delXV Plan Quinquenal De Desarrollo Económico y Socialrecabó ampliamente la opinión pública, recibiendo más de 3,113 millones de sugerencias válidas. Estas se recopilaron y resumieron en más de 1500 recomendaciones constructivas,agrupadas en 27 áreas, que se han incorporado adecuadamente a las medidas pertinentes dentro de las propuestas de planificación. El esquema del plan solicita consejos y sugerencias, aplicando con seriedad el principio de unificar el diseño de alto nivel con la búsqueda de aportaciones del pueblo.

Apertura Firme y pragmática.

Durante el último año, China ha acogido con éxito eventos como la Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Tianjin y la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, a los que han asistido distinguidos invitados de todo el mundo.El puerto de libre comercio de Hainan logra la tramitación aduanera en toda la isla, lo que supone un avance decisivo hacia el máximo nivel de apertura.El círculo de asociaciones de la Iniciativa de la Franja y la Ruta se ha ampliado aún más, con más de 20 000 de servicios ferroviarios de mercancías entre China y Europa.Las políticas de facilitación de visados siguen dando resultados.Actualmente, China es el principal socio comercial de más de 150 países y regiones, ydurante 17 años consecutivos se ha mantenidocomo el segundo mayor mercado importador del mundo. Tal como el presidente Xi Jinping mencionó en el Mensaje de Año Nuevo 2026, China continuará abriendo sus brazos al mundo. A principios de este año, entró en vigor oficialmente el “Plan de Ajuste Arancelario 2026”, que establece claramente la aplicación de tipos arancelarios provisionales de importación inferiores a los de la nación más favorecida para 935 productos. Esta es una medida importante de China para ampliar una apertura de alto nivel al exterior e impulsar un desarrollo de alta calidad. Este año, el presidente Xi Jinping recibirá a invitados de todo del mundo en China, presidiendo importantes eventos diplomáticos como la Reunión de Líderes Económicos de APEC y la Segunda Cumbre China-Estados Árabes, lo que sin duda impulsará las relaciones entre China y el mundo en una dirección más positiva. La puerta de China se abrirá cada vez más, creando no solo una plataforma de mayor calidad para que todos los países compartan el mercado chino, sino también proporcionando ideas constructivas para hacer frente a los desafíos globales.

La diplomacia de un gran país avanza por el gran camino.

Durante el último año, frente a un panorama internacional marcado por fuertes vientos y marejadas, China ha asumido constantemente la responsabilidad de salvaguardar la paz mundial. Ha hecho todo lo posible por reunir fuerzas en favor de la paz y el desarrollo, ha promovido con acciones concretas la construcción de un nuevo tipo de relaciones entre grandes potencias, ha fomentado el diálogo y la negociación para rebajar las tensiones en los principales focos de crisis y ha abogado por el espíritu de solidaridad de compartir un mismo planeta para trascender los juegos geopolíticos. De este modo, China ha demostrado la responsabilidad de una gran potencia en la defensa de la paz mundial, aportando al mundo turbulento estabilidad y previsibilidad, y convirtiéndose en un pilar indispensable en medio de la agitación global. En el año inaugural del XV Plan Quinquenal, la diplomacia china se guiará por una visión orientada al bien común y trabajará por un mundo más armonioso. China se mantendrá firmemente del lado correcto de la historia, defenderá con determinación el Estado de derecho internacional, la equidad y la justicia, se opondrá a todo tipo de unilateralismo y a cualquier forma de hegemonismo o coerción, y cumplirá fielmente con las obligaciones internacionales que le corresponden. China seguirá siendo defensora y constructora del sistema internacional vigente, y continuará actuando como una fuerza clave para la paz, la estabilidad y la justicia en el mundo.

El periodo de las Dos Sesiones de China es también un momento que transmite confianza al mundo. En 2025, Su Majestad el Rey Felipe VI realizó una visita histórica a China, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, efectuó con éxito su propia visita al país. Los líderes de ambos países alcanzaron importantes consensos sobre el fortalecimiento de la cooperación económica y comercial, así como el impulso de los intercambios culturales y entre pueblos, lo que permitió elevar las relaciones entre China y España a un nuevo nivel. En 2026, las relaciones entre China y España llegan a un nuevo punto histórico. Confiamos en que los fructíferos resultados de las Dos Sesiones de este año traerán nuevas oportunidades para el desarrollo de los vínculos bilaterales. China tiene plena confianza en el futuro de la humanidad y está dispuesta a trabajar junto con España y con todos los países que comparten aspiraciones similares para escribir un nuevo capítulo de paz, desarrollo, cooperación y beneficio mutuo en nuestra era. Así avanzará de manera constante hacia el noble objetivo de construir una comunidad de futuro compartido para la humanidad.