China aprueba su XV Plan Quinquenal y establece sus objetivos de desarrollo para los próximos años

La Embajada de la República Popular China en España ha organizado un seminario para analizar las ‘Dos Sesiones’ anuales que celebran en marzo de manera simultánea por parte de la Asamblea Popular Nacional (APN) y la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh).

En esta reunión, que este año ha durado nueve días, se ha aprobado el XV Plan Quinquenal que “establece los objetivos de desarrollo de China para los próximos cinco años”, explicó el embajador chino en España, Yao Jing.

Este plan, explica Yao Jing, recoge varios propósitos: “Lograr un desarrollo económico de alta calidad, priorizar el impulso de la industria manufacturera avanzada, robustecer la circulación nacional, promover una prosperidad para todo el mundo y aplicar un enfoque más holístico entre la seguridad y el desarrollo para prepararnos ante todo tipo de riesgos”.

El diplomático señaló que “para desarrollar bien nuestro Plan Quinquenal necesitamos un buen entorno internacional” y añadió, a este respecto, que “el desarrollo económico no se puede realizar sin tomar en consideración el contexto internacional de tendencia al unilateralismo y el proteccionismo”.

Aclaró también que “para el desarrollo de China es importante contar con un entorno de paz y un orden internacional estable”. “Insistimos en que China ha de aplicar una política exterior pacífica y mantenernos en el camino del desarrollo pacífico”, remarcó.

En referencia a la reciente rueda de prensa que ofreció el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, durante las ‘Dos Sesiones’, el embajador chino en España afirmó que ahora en China “prestamos mucha más atención y damos mayor importancia a la calidad del desarrollo más que a la cantidad”.

Relaciones bilaterales

En otro orden de cosas, el diplomático Yao Jing aseguró que “las relaciones entre países son muy similares a las relaciones entre las personas, y cuando dos naciones tienen muchos puntos en común sus relaciones pueden mejorar”. En este punto, señaló a España como socio dentro de la Unión Europea apuntando que aunque “el volumen de comercio bilateral entre China y España ha sido enorme, hemos notado un desequilibrio ya que España cuenta con un déficit con respecto al comercio con China”.

Sin embargo, se mostró favorable a “aumentar nuestras inversiones en España y explorar una cooperación en los distintos mercados internacionales del mundo” y animó a las empresas españolas a adentrarse en el comercio asiático: “El mercado chino mantiene las puertas abiertas a los productos españoles”.

En materia política, Yao Jing manifestó que “la posición del Gobierno de España en temas internacionales candentes es compartida por China”, y destacó también el compromiso de España en materias como la transición ecológica.

En cuanto a las relaciones con la Unión Europea, el diplomático lamentó las “restricciones en ciencia y tecnología” impuestas a Pekín que derivan en que “productos de valor añadido españoles no puedan exportarse a China”. Compartió que el sentir chino es que “las políticas de la Unión Europea tienen más como objetivo el ataque a las empresas y a las tecnologías chinas” y esperan que esto pueda revertirse próximamente.

“Si la Unión Europea teme siempre a China o a Estados Unidos creo que pierde su propio valor. Tomamos a la Unión Europea como un importante polo socioeconómico y esperamos que pueda convertirse en una potencia cada vez más fuerte”, concluyó.