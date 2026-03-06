Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aena se une al Consejo de Patronos de Spain Film Commission

El Consejo de Patronos es una iniciativa estratégica que tiene como objetivo fortalecer las relaciones clave dentro de la industria audiovisual y asegurar el crecimiento sostenido del sector en España.

Telefónica, Netflix, Izen y Amazon son los otros patronos que, desde 2025, colaboran activamente con la organización para impulsar la transformación del sector.

Consejo de Patronos SFC

Consejo de Patronos SFC / Europa Press

Redacción

Spain Film Commission anuncia la incorporación de Aena a su Consejo de Patronos, reforzando así la alianza con agentes clave para la competitividad y conectividad de España y la organización que lidera la proyección internacional del sector audiovisual español.

Menos de un año después de la creación de este órgano, Spain Film Commission continúa consolidando un espacio de colaboración público-privada de alto nivel, concebido para fortalecer el ecosistema audiovisual español y acompañar su crecimiento estructural. La incorporación de Aena se suma a la participación activa de Telefónica, Netflix, IZEN y Amazon, consolidando un Consejo diverso y complementario que impulsa la competitividad del sector.

La participación de Aena, como operador aeroportuario de referencia internacional y gestor de infraestructuras estratégicas para la conectividad del país, supone un paso relevante en la articulación de un modelo integral de apoyo a los rodajes internacionales. La movilidad de equipos, profesionales y materiales es un elemento clave en la producción audiovisual global, y la colaboración con Aena permitirá reforzar la posición de España como destino eficiente, accesible y competitivo para producciones de gran escala.

La incorporación de Aena al Consejo de Patronos es una excelente noticia para el sector audiovisual español. Su liderazgo en conectividad y su capacidad de gestión de infraestructuras estratégicas aportan un valor diferencial en un momento en el que España consolida su posición como hub audiovisual europeo”, ha señalado Juan Manuel Guimeráns, presidente de Spain Film Commission.

Con esta adhesión, Spain Film Commission avanza en su objetivo de impulsar la cooperación público-privada, fomentar la internacionalización de la industria y promover iniciativas que consoliden el papel de España como destino preferente para rodajes y producciones audiovisuales de primer nivel.

