La prolongación de la Fiesta de la Primavera dispara el gasto vacacional e impulsa la vitalidad económica

Desde las bulliciosas pistas de esquí en la provincia de Heilongjiang, en el extremo noreste de China, hasta el auge de las compras libres de impuestos en la provincia de Hainan, en el sur del país, las vacaciones de la Fiesta de la Primavera, que este año tuvieron una duración récord, experimentaron un incremento en los viajes, la actividad comercial minorista y el consumo impulsado por la tecnología, lo que subraya la vitalidad económica del país y su creciente atractivo global.

EL AUGE DE LOS VIAJES

En el puerto de la autopista Zhuhai del puente Hong Kong-Zhuhai-Macao, en el sur de China, un mercado floral en pleno apogeo exhibía hileras de vibrantes flores frescas que recibían a los viajeros.

"Comprar algunas flores para decorar el hogar simboliza la prosperidad para el año que comienza", comentó un visitante de apellido Ho, quien llegó a este puerto desde la Región Administrativa Especial de Hong Kong.

Las vacaciones de nueve días con motivo de la festividad, las más largas registradas, favorecieron una fuerte demanda de viajes. Los datos más recientes del Ministerio de Transporte indican que el tráfico transregional de pasajeros durante esta pausa vacacional aumentó un 8,2 por ciento interanual y superó los 2.800 millones de desplazamientos, lo que pone de manifiesto la magnitud de dicha temporada anual en el país, a menudo descrita como la mayor migración humana del mundo.

Los recorridos transfronterizos también repuntaron durante este período. En los primeros seis días, el gasto en viajes al extranjero se disparó en los destinos más populares, y las transacciones físicas o presenciales a través de WeChat Pay en Malasia y Maldivas se incrementó en un 131 y un 186 por ciento, respectivamente, en comparación con el mismo lapso del año previo, según datos publicados por WeChat.

Al mismo tiempo, China implementó una serie de medidas destinadas a facilitar los viajes de entrada. Desde el 17 de febrero, primer día del Año Nuevo chino, extendió su política de exención de visado a los titulares de pasaportes comunes de Canadá y Reino Unido, con lo cual elevó a 50 el número de países que disfrutan de ingreso sin visado al país de manera unilateral.

Las autoridades también mejoraron los servicios digitales para los visitantes extranjeros y ampliaron a 13.000, en toda China, la red de puntos de reembolso de impuestos al partir del país, lo cual permite a estos viajeros recibir los reintegros directamente en los sitios de venta minorista, en lugar de esperar hasta su salida en los aeropuertos.

Junto a estas políticas y la promoción en redes sociales, celebrar la Fiesta de la Primavera en China se ha convertido en una tendencia creciente entre los turistas internacionales. En Universal Beijing Resort, el visitante holandés Finn Grunbauer compró un sombrero con temática de caballos y una camiseta alusiva a la celebración. "El ambiente festivo aquí te hace querer llevar esta calidez a casa", expresó.

Como un reflejo del crecimiento de los viajes internacionales, la Administración Nacional de Inmigración informó el martes que el promedio diario de cruces fronterizos en estas vacaciones fue de 1,98 millones, un 10,1 por ciento más interanual.

EL ÍMPETU FESTIVO

La estación de esquí de Yabuli, en Heilongjiang, ha rebosado de actividad durante el período vacacional. Los esquiadores han llenado sus sinuosas pistas y disfrutado de la emoción de los deportes de invierno en el gélido noreste chino.

"Este año, el entusiasmo por los Juegos Olímpicos de Invierno ha atraído a multitudes notablemente mayores a las estaciones de esquí, y muchas personas celebraron el Año Nuevo por medio del deporte", destacó Mao Bowen, esquiador procedente de Shanghai, en el este de China.

Mientras tanto, en el extremo sur, Hainan celebró su primera Fiesta de la Primavera desde la puesta en marcha de las operaciones aduaneras especiales en toda la isla bajo el marco del puerto de libre comercio. De acuerdo con las aduanas locales, las ventas exentas de impuestos en Hainan totalizaron 2.720 millones de yuanes (unos 392 millones de dólares) a lo largo de las vacaciones, un incremento interanual del 30,8 por ciento.

En todo el país, las tendencias de consumo más generalizadas apuntan a una recuperación impulsada por los servicios y el gasto en experiencias. En los primeros seis días del feriado, las transacciones relacionadas con viajes y entretenimiento a través de la plataforma de pago digital WeChat Pay subieron en más del 20 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado.

En particular, los electrodomésticos con inteligencia artificial (IA) se destacaron entre los artículos más vendidos, desde aspiradoras robot capaces de evitar obstáculos y planificar sus desplazamientos hasta aires acondicionados con un preciso control de la temperatura.

"Durante las vacaciones, los productos que integran posibilidades basadas en IA representaron más del 50 por ciento de las ventas de nuevos productos", detalló Meng Qingxiang, director de gestión de tiendas del gigante minorista Suning.com.

Zou Yunhan, investigador del Centro Estatal de Información, señaló que, con el PIB per cápita chino cercano a los 14.000 dólares, se espera que el crecimiento del consumo pase gradualmente de la expansión del volumen a la mejora de la calidad.

Las nuevas tecnologías, así como los nuevos formatos y modelos de negocio están surgiendo a un ritmo más rápido, lo que impulsa la modernización industrial y libera continuamente el enorme potencial del mercado interno, añadió Zou.