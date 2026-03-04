El Festival de Primavera es una transmisión de sentimientos y cultura

Como extranjero procedente de España que ahora vive en Beijing, el Festival de Primavera es para mí el momento más especial y más cálido del año. Cuando llegué a China, todavía no comprendía muy bien el significado que tiene para los chinos. Pero estos años pasando el Año Nuevo en Beijing, poco a poco he ido entendiendo que no es solo una festividad, sino una profunda transmisión de sentimientos y cultura.

Cada vez que se acerca la víspera del Festival de Primavera, las calles de Beijing comienzan a volverse especialmente animadas. Se cuelgan farolillos rojos en lo alto, en las tiendas suena música festiva y la gente se afana en preparar las compras de Año Nuevo; el aire parece llenarse de expectación y alegría. Este año he notado especialmente que los productos de Año Nuevo relacionados con la salud y las cajas de regalo más refinadas son más populares que en años anteriores, como cajas de frutos secos, alimentos orgánicos y todo tipo de dulces bajos en azúcar; parece que todos prestan más atención a la salud y la calidad. Al mismo tiempo, los productos de estilo “guochao” con diseños creativos también son muy apreciados por los jóvenes; la combinación de elementos tradicionales y modernos me resulta muy interesante.

La manera en que mis amigos celebran el Año Nuevo también está cambiando poco a poco. Algunos eligen “quedarse en Beijing para pasar el Año Nuevo” y preparar la cena de Nochevieja con amigos; otros pasan la noche conectados por vídeo con familiares que están lejos; y también hay quienes organizan un viaje corto durante las vacaciones, combinando reunión y descanso. Aunque las formas cambian, la importancia que se da a la reunión familiar y a los buenos deseos no ha cambiado.

El Festival de Primavera de este año me ha dado una sensación más tranquila y más auténtica. Quizá haya menos del ambiente extremadamente bullicioso de otros tiempos, pero hay más serenidad y calidez. Al caminar por los hutones de Beijing y oír de vez en cuando el sonido lejano de los petardos, pienso en estos años que he vivido aquí. El Año Nuevo no solo me ha permitido comprender mejor la cultura china, sino que también me ha enseñado a valorar el presente y a las personas que tengo a mi alrededor.

Para mí, pasar el Festival de Primavera en Beijing es una experiencia preciosa. Me ha permitido encontrar calidez en un país extranjero y me ha hecho valorar aún más la conexión emocional entre las personas. Me gusta sinceramente el Año Nuevo y espero cada año recibir un nuevo comienzo en Beijing.