China registra la mejor calidad del aire de su historia en 2025, informa funcionario de Ministerio de Ecología y Medio Ambiente

La calidad del aire de China alcanzó en 2025 el mejor nivel desde que comenzaron los registros de monitoreo, informó hoy viernes Li Tianwei, funcionario del Ministerio de Ecología y Medio Ambiente.

Entre los tres indicadores de evaluación, la concentración promedio de PM2,5 en ciudades a nivel de prefectura o superior fue de 28 microgramos por metro cúbico, la proporción de días con buena calidad del aire alcanzó el 89,3 por ciento, y la proporción de días con contaminación grave fue del 0,9 por ciento, todos marcando el mejor desempeño desde el inicio del monitoreo, comunicó Li en una conferencia de prensa.

Durante el período del XIV Plan Quinquenal (2021-2025), la concentración nacional de PM2,5 disminuyó en un 20 por ciento, señaló Li.

Actualmente, 29 ciudades tienen un PIB superior a un billón de yuanes (144.450 millones de dólares), con una concentración promedio de PM2,5 de 27,8 microgramos por metro cúbico, cifra que es mejor que el promedio nacional, de acuerdo con Li.

"Estas ciudades han mostrado mejoras significativas durante el período 2021-2025, demostrando a través de logros tangibles de gobernanza que el crecimiento económico y la protección del cielo azul pueden avanzar juntos y lograr un resultado de beneficio mutuo", añadió Li.