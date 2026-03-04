China destaca el desarrollo económico como tarea central durante el período del XV Plan Quinquenal

El presidente chino, Xi Jinping, ha presidido una reunión del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista Chino para debatir un borrador del XV Plan Quinquenal para el desarrollo económico y social y un borrador del informe sobre la labor del Gobierno que el Consejo de Estado presentará a la próxima sesión anual de la legislatura nacional para su revisión.

La reunión subrayó que el desarrollo económico debe seguir siendo la tarea central del Gobierno durante el período del XV Plan Quinquenal. Se pidió la adopción de políticas macroeconómicas más proactivas y eficaces para expandir de manera constante la demanda interna y optimizar la oferta.

También se hizo hincapié en la necesidad de desarrollar nuevas fuerzas productivas de calidad a la luz de las condiciones locales y de garantizar la estabilidad en el empleo, las empresas y los mercados. Asimismo, se instó a aplicar una política fiscal más proactiva y una política monetaria acomodaticia, al tiempo que se fomentan nuevos motores de crecimiento y se acelera el progreso hacia una mayor autosuficiencia y fortaleza en ciencia y tecnología.

La reunión destacó la necesidad de profundizar en las reformas en áreas clave, ampliar la apertura con altos estándares y acelerar la transición ecológica.

También se hizo hincapié en la necesidad de fortalecer la mejora interna del Gobierno y establecer y poner en práctica de manera firme una visión correcta sobre el desempeño de la gobernanza.