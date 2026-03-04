Se celebran en Madrid las actividades de la serie “Feliz Año Nuevo Chino” 2026 en España

España está lleno del ambiente festivo del Año Nuevo Chino. La celebración de la Fiesta de Primavera del Año del Caballo se desarrolla en diversas ciudades del país a través de actividades de distintas formas, ofreciendo una visión amplia y viva de la civilización china y reforzando el diálogo cultural entre China y España.

En el Auditorio Nacional de Música de Madrid se celebraron el Concierto del “Feliz Año Nuevo Chino” 2026 en España y la recepción “China Taste”, organizados conjuntamente por el Ministerio de Cultura y Turismo de la República Popular China y la Embajada de China en España. En Fuenlabrada se celebró la Carrera del Año del Caballo 2026, organizada por la Asociación del Paisanos de Wenzhou Residentes en España con la colaboración del Ayuntamiento. En Usera tuvo lugar la inauguración de la “Fiesta de Primavera y Feria Tradicional China”, que duró tres días, incluyó diversas actividades y actuaciones culturales, como la tradicional danza Yingge de Guangdong. En el Auditorio Municipal de Las Rozas la gala de la Fiesta de Primavera del Grupo Artístico Huaxing de Madrid, que celebra su octava edición consecutiva, reunió a más de 200 artistas que ofrecieron un espectáculo variado para el público chino y español, etc. El embajador de China en España, Yao Jing, asistió a algunos de estos eventos, celebrando conjuntamente con la comunidad china y española el Año Nuevo Chino.

Además, el embajador Yao Jing mantuvo en Sevilla una reunión con representantes de asociaciones de la comunidad china en el sur de España, en la que transmitió sus felicitaciones y mejores deseos a los compatriotas chinos residentes en España. Yao informó de la evolución reciente de las relaciones bilaterales, agradeció a la comunidad china su interés y apoyo tanto a la construcción de la patria como a las relaciones entre China y España, y destacó la importancia del periodo del XV Plan Quinquenal en el proceso de modernización china. Expresó su deseo de que los compatriotas sigan participando activamente en el proceso de la gran revitalización de la naciónchina y actúencomo puente para el intercambio y la cooperación amistosa entre China y España en diversos ámbitos.

Las celebraciones del Año Nuevo Chino que se están llevando a cabo en España, con más de 30 actividades, se prolongarán hasta principios de marzo, estrechando la amistad entre la comunidad china residente en España y el pueblo español.