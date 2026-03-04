Avanzar con determinación, mejorar con estabilidad

Las vacaciones del Festival de Primavera más largas de la historia en 2026 acaban de concluir. El flujo de pasajeros durante el período de viajes festivos se mantuvo elevado, el mercado cultural y turístico estuvo repleto de visitantes y surgieron múltiples innovaciones en el consumo, lo que aceleró la liberación de la vitalidad económica de China. La economía del Festival de Primavera logró un buen comienzo, sentando una base sólida para el desarrollo económico de todo el año. El efecto derrame generado por el fuerte consumo es cada vez más evidente, y los dividendos de la continua ampliación de la apertura de alto nivel de China benefician al mundo.

Respaldada por un mercado de enorme tamaño, China persiste en ampliar su apertura, facilitar los intercambios de personas, profundizar la cooperación económica y comercial y promover, con acciones pragmáticas, una apertura de beneficio mutuo, compartiendo oportunidades de desarrollo con el mundo. En un contexto de economía global complejo y cambiante, los fundamentos de la economía china se mantienen sólidos, demostrando una fuerte resiliencia y dinamismo interno, e inyectando una valiosa certidumbre al desarrollo global.

Datos elocuentes muestran el dinamismo del consumo durante el Festival de Primavera. Según cifras oficiales, durante los 9 días de vacaciones de este año se registraron 596 millones de viajes turísticos nacionales, 95 millones más que en los 8 días de vacaciones del Festival de Primavera de 2025. El gasto total en turismo interno alcanzó los 803.483 millones de yuanes, un aumento de 126.481 millones de yuanes respecto al año anterior. Tanto el número de turistas como el gasto marcaron máximos históricos; los ingresos del sector de la restauración crecieron un 31,2% interanual. Entre ellos, los servicios de comidas formales aumentaron un 26,5%, reforzando el ambiente festivo de las reuniones familiares. Los servicios de comida rápida crecieron un 42,1% interanual; el número de transacciones en viajes, ocio y entretenimiento a través de WeChat Pay aumentó más del 20%. Cada pago realizado “con la punta de los dedos” pone de relieve la vigorosa vitalidad del mercado de consumo y atestigua la profunda integración entre la economía digital y la economía real.

La movilidad de personas generó una prosperidad de doble vía. Según datos oficiales, las autoridades de inspección fronteriza de todo el país registraron un total de 17,796 millones de cruces de entrada y salida de ciudadanos chinos y extranjeros durante el período festivo, con un promedio diario de 1,977 millones, lo que supone un aumento del 10,1 % respecto al promedio diario del Festival de Primavera del año anterior. A medida que China amplía progresivamente la lista de países con exención de visado, las reservas de vuelos hacia China realizadas por turistas extranjeros durante estas vacaciones se multiplicaron por más de cuatro en comparación interanual. El número de turistas internacionales que viajaron a China registró asimismo un notable incremento, lo que refuerza un flujo cada vez más dinámico en ambos sentidos.

El efecto de derrame del desarrollo chino amplía las oportunidades de cooperación y crecimiento a escala global. El consumo del Festival de Primavera trasciende fronteras y articula los distintos eslabones de las cadenas industriales, impulsando tanto el comercio de bienes como el crecimiento del turismo, al tiempo que fortalece la cooperación transnacional en sectores como la logística, el comercio electrónico y las finanzas. Productos importados tradicionalmente asociados a las celebraciones —como chocolate de los Emiratos Árabes Unidos, dátiles de Oriente Medio, cangrejo real ruso, cerezas chilenas, cosméticos franceses y jabón tradicional sirio— registraron sólidas ventas en el mercado chino, estimulando el desarrollo industrial en sus países de origen y contribuyendo a dinamizar las cadenas productivas locales.

El sólido inicio de la economía del Festival de Primavera constituye una manifestación directa de la vitalidad social y la mejora del nivel de vida de la población china, así como una muestra elocuente de la resiliencia y la fortaleza estructural de la economía del país. Este arranque auspicioso marca el tono para 2026: siguen destacando la solidez de sus fundamentos, la amplitud de sus ventajas comparativas, su capacidad de resistencia y su vasto potencial de crecimiento. En este contexto, el consumo consolida aún más su papel como pilar estabilizador del crecimiento económico.

El sólido desempeño del consumo durante el Festival de Primavera respondió a una batería de medidas políticas aplicadas de forma precisa y coordinada. Antes de las festividades, el Gobierno chino reforzó las medidas destinadas a garantizar un suministro suficiente y precios estables de productos básicos —como cereales, aceites, carne, huevos, leche, frutas y verduras—, amplió la oferta de bienes y servicios de calidad e impulsó la innovación en escenarios de consumo diversificados para liberar el potencial de gasto vacacional. El Ministerio de Comercio, junto con otros ocho organismos gubernamentales, lanzó la campaña especial “Compras Alegres para el Año Nuevo Chino”. La iniciativa busca ampliar la oferta de bienes y servicios de calidad, diversificar los escenarios de consumo y revitalizar el comercio físico, con el fin de responder mejor a las aspiraciones de la población por una vida más próspera. En conjunto, estas medidas contribuyen a consolidar un esquema de consumo coordinado a escala nacional, promoviendo una mayor articulación entre regiones y sectores.

China siempre ha centrado su atención en la resiliencia del desarrollo económico a largo plazo, planificando siempre con una visión de futuro. Este año marca el inicio del XV Plan Quinquenal de China y la conclusión exitosa del XIV Plan Quinquenal, dando así los primeros trazos al nuevo quinquenio. Desde comienzos de año, se han lanzado sucesivas políticas adaptadas a la coyuntura, con objetivos claros: no solo abordar la contradicción destacada de una oferta fuerte frente a una demanda débil, sino también moldear nuevas ventajas en la competencia y la cooperación, transformar el potencial de desarrollo en nuevas energías motrices, y convertir los logros científico-tecnológicos en nuevo incremento económico. Todo ello, consolidando las bases y acumulando impulso para impulsar un desarrollo de alta calidad, manteniendo firmemente la apertura al exterior y promoviendo la cooperación ganar-ganar en múltiples ámbitos.

Recientemente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó la actualización de su informe "Perspectivas de la economía mundial", elevando las previsiones de crecimiento de la economía china para 2026. Kristalina Georgieva, Directora Gerente del FMI, declaró que, con el apoyo de políticas más enérgicas, confía en que la economía china podrá lograr un crecimiento más robusto en el futuro. "Se prevé que en los próximos años la contribución de China al crecimiento económico mundial se mantenga en torno al 30%".

El año 2026 corresponde al Año del Caballo de Fuego. El "Fuego" simboliza el vigoroso ímpetu de la economía china en su lucha por avanzar. En este nuevo año, el barco de la economía china navegará sin duda por nuevos derroteros, cabalgando las olas y abriéndose paso con determinación, liderando la marcha y avanzando sin retroceso, inyectando una potente "fuerza de caballo" para impulsar la recuperación y el desarrollo de la economía global.