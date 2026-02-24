Jóvenes europeos tienen imagen positiva general de China, indica encuesta

Un significativo 82 por ciento de los europeos tiene una visión positiva de China, incluyendo un 19 por ciento que tiene una opinión "muy" positiva, según el informe de una encuesta publicado.

La encuesta "China a los Ojos de la Juventud Europea" entrevistó a 19.025 europeos de entre 18 y 35 años en 36 países. La encuesta fue realizada por la firma francesa CSA Research y encargada por el Instituto de Estudios Europeos (IEE), la Academia de Ciencias Sociales de China (ACSCh) y el Instituto China-IEE de Hungría.

La imagen de China es más sólida en Europa del Sudeste y los Balcanes, así como en España y Reino Unido, detalla la encuesta.

El informe señala que 63 por ciento de los encuestados son optimistas sobre el desarrollo futuro de las relaciones entre China y Europa, y que ese optimismo tiene sus raíces en el comercio y la interdependencia.

Los jóvenes encuestados mencionaron la cooperación económica y comercial y la innovación científica y tecnológica como las principales prioridades para la futura cooperación entre China y Europa.

El informe también revela las preferencias de consumo de los jóvenes europeos. El 40 por ciento de los encuestados afirmó que daría prioridad a los productos chinos si tuviera la opción, con tasas más altas entre los encuestados de Europa del Este.

De los encuestados que habían visitado China, 61 por ciento afirmó que prefieren los productos chinos "siempre o con frecuencia". Esta cifra asciende a 74 por ciento entre quienes tienen contacto frecuente con la cultura china.

La electrónica, los dispositivos tecnológicos, los juguetes, los juegos, los textiles y la ropa, son especialmente populares entre los jóvenes europeos, mostró la encuesta.

La mayoría de los encuestados expresó su convicción de que China está estrechamente vinculada a su vida cotidiana y que, en general, son optimistas sobre el futuro de la cooperación entre China y Europa, lo que sienta una base social importante para el desarrollo de las relaciones entre China y Europa, dijo Feng Zhongping, director del Instituto de Estudios Europeos de la ACSCh.